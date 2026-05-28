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El Crystal Palace «ha subido de categoría y quiere mantenerse ahí», mientras el presidente disfruta de la victoria en la final de la Liga de Conferencias
Los Eagles se hacen con un título histórico
Jean-Philippe Mateta llevó al Palace a un hito histórico: venció 1-0 al Vallecano y conquistó la Conference League. En la segunda parte, el delantero francés aprovechó el rebote de un disparo de Adam Wharton y marcó de cerca en el Red Bull Arena. Es el tercer título en dos años y medio bajo la dirección de Oliver Glasner, que ya había guiado al club a la FA Cup y la Community Shield.
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La parroquia celebra que un sueño se haya hecho realidad
Todavía emocionado tras el pitido final, el presidente del Palace, Parish, declaró a TNT Sports: «Jugar en Europa es una cosa, pero venir aquí y ganar es increíble; aún no me lo creo. Es un logro enorme.
Los jugadores, el cuerpo técnico y todos los altibajos de la temporada... Es fantástico estar aquí y clasificarnos para la Europa League; nos lo merecemos. Demostramos que, a veces, los buenos ganan al final.
Cuando compré el club no sabía si llegaríamos a jugar en Europa, y menos a ganar un trofeo. Es un sueño. Ahora queremos más; hemos subido de nivel y debemos mantenernos. Celebraremos una semana y luego trabajaremos duro en verano».
Los Eagles superan una temporada agitada
Esta histórica victoria premia al club tras una temporada turbulenta, marcada por las salidas de Eberechi Eze y Marc Guehi a rivales domésticos. Pese a acabar 15.º en la Premier League y caer sorpresivamente en la FA Cup, los Eagles cerraron de forma brillante una campaña de 60 partidos. El éxito continental supone un enorme impulso financiero y estructural que eclipsa sus anteriores altibajos en la liga.
- AFP
A Selhurst le espera un periodo de transición.
El Palace afronta este verano un periodo de transición clave tras la marcha de Glasner. La directiva debe nombrar cuanto antes un nuevo entrenador capaz de renovar la plantilla para la próxima Europa League y mejorar su posición en la liga nacional.