El Crystal Palace «ha subido de categoría y quiere mantenerse ahí», mientras el presidente disfruta de la victoria en la final de la Liga de Conferencias

Todavía emocionado tras el pitido final, el presidente del Palace, Parish, declaró a TNT Sports: «Jugar en Europa es una cosa, pero venir aquí y ganar es increíble; aún no me lo creo. Es un logro enorme.

Los jugadores, el cuerpo técnico y todos los altibajos de la temporada... Es fantástico estar aquí y clasificarnos para la Europa League; nos lo merecemos. Demostramos que, a veces, los buenos ganan al final.

Cuando compré el club no sabía si llegaríamos a jugar en Europa, y menos a ganar un trofeo. Es un sueño. Ahora queremos más; hemos subido de nivel y debemos mantenernos. Celebraremos una semana y luego trabajaremos duro en verano».