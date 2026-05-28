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«¡Que lo contraten como entrenador!»: Glenn Hoddle critica a Thomas Tuchel por incluir a Jordan Henderson en vez del héroe del Crystal Palace, Adam Wharton, en la lista de Inglaterra para el Mundial
Un experto condena la exclusión del torneo
Hoddle criticó con fuerza la decisión de Tuchel de dejar fuera a Wharton de la convocatoria de Inglaterra para el Mundial, tras su papel clave en el primer título europeo del Palace. El mediapunta de 22 años había brillado en Selhurst Park, pero Tuchel no lo incluyó en la lista de los Tres Leones. Poco después, Wharton dio una actuación magistral en Leipzig: ayudó al equipo de Oliver Glasner a vencer 1-0 al Rayo Vallecano, ganar la Conference League y clasificar a la Europa League.
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Hoddle cuestiona la selección de los veteranos
La preferencia de Tuchel por Henderson, centrocampista de 35 años del Brentford, frente a la joven estrella del Palace, generó debate en los medios. En TNT Sports, Hoddle cuestionó la elección y afirmó: «Me sorprendió un poco.
Me encanta su visión y sus pases; puede dar ese pase decisivo que desarma a toda la defensa. No creo que Inglaterra tenga muchos mediocampistas que hagan eso con consistencia. Así que me sorprendió no verlo en la convocatoria».
Añadió: «Entiendo por qué el seleccionador ha convocado a Jordan Henderson, pero, si quieres que haga ese trabajo, llévalo como entrenador. Había sitio para Adam Wharton: esta noche ha estado a otro nivel y ha jugado su partido habitual de principio a fin.
Se metió en el partido, recibió, pasó y creó juego. El Palace no estaba en su mejor momento, pero él hizo lo que hace cada semana. Terminó la temporada en lo más alto».
Un antiguo compañero de equipo respalda su carrera internacional
El exdefensa del Palace, Joel Ward, respaldó las declaraciones de Hoddle y afirmó que el internacional, con solo cuatro partidos, tiene la calidad técnica para triunfar al más alto nivel. Tuchel optó finalmente para el centro del campo por Declan Rice, Morgan Rogers, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Kobbie Mainoo y Henderson.
Sobre las cualidades únicas de Wharton, Ward declaró a The Sun: «Adam tiene la calidad y la capacidad para estar en el equipo. Por su juego e inteligencia, encajaría perfectamente.
Es un grupo muy duro y competitivo; seguro que la decepción será temporal y le impulsará a seguir creciendo. No tengo duda de que tendrá una carrera fructífera con la camiseta de Inglaterra.
«En el campo ve el juego de forma distinta: rompe líneas, supera rivales y lanza pases decisivos sin dudar; eso lo hace único».
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El centrocampista se enfrenta a una pretemporada decisiva
A pesar de su decepción internacional, Wharton afronta un verano de cambios nacionales tras la marcha de Glasner. El club londinense debe nombrar un nuevo técnico y retener a sus estrellas para una exigente campaña en la Europa League. Tras quedarse fuera de la convocatoria, el exjugador de la cantera del Blackburn disfrutará de un largo descanso antes de liderar la aventura continental del Palace la próxima temporada.