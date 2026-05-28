«¡Que lo contraten como entrenador!»: Glenn Hoddle critica a Thomas Tuchel por incluir a Jordan Henderson en vez del héroe del Crystal Palace, Adam Wharton, en la lista de Inglaterra para el Mundial

La preferencia de Tuchel por Henderson, centrocampista de 35 años del Brentford, frente a la joven estrella del Palace, generó debate en los medios. En TNT Sports, Hoddle cuestionó la elección y afirmó: «Me sorprendió un poco.

Me encanta su visión y sus pases; puede dar ese pase decisivo que desarma a toda la defensa. No creo que Inglaterra tenga muchos mediocampistas que hagan eso con consistencia. Así que me sorprendió no verlo en la convocatoria».

Añadió: «Entiendo por qué el seleccionador ha convocado a Jordan Henderson, pero, si quieres que haga ese trabajo, llévalo como entrenador. Había sitio para Adam Wharton: esta noche ha estado a otro nivel y ha jugado su partido habitual de principio a fin.

Se metió en el partido, recibió, pasó y creó juego. El Palace no estaba en su mejor momento, pero él hizo lo que hace cada semana. Terminó la temporada en lo más alto».