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Liga MX
Liga MX Resumen
Liga MX, partidos y resultados
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sábado, 19 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
Posiciones
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Toluca
|9
|6
|1
|2
|20
|9
|11
|19
|2
|CD Guadalajara
|9
|5
|3
|1
|17
|8
|9
|18
|3
|CF América
|8
|5
|2
|1
|17
|8
|9
|17
|4
|Cruz Azul
|9
|5
|0
|4
|16
|15
|1
|15
|5
|Monterrey
1 - 1
|9
|4
|2
|3
|15
|11
|4
|14
Última actualización hace 28 minutos