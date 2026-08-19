El Club América, el equipo más exitoso y con mayor poder económico de la Liga MX, aspira a resarcirse esta temporada tras doce meses complicados, y tú podrías estar en Ciudad de México para verlo saltar al terreno de juego.

Antes de esos tiempos difíciles en la recta final de 2025 y al inicio de 2026, Las Águilas habían volado alto, ganando tres títulos consecutivos (Apertura 2024 y 2025 y Clausura 2025) y terminando segundas en el Clausura 2025.

Además de ver en acción a una serie de jugadores de talla mundial, como Henry Martin, Brian Rodriguez, Erick Sanchez y Raphael Veiga, quienes acudan a los partidos del Club América como local también tendrán el aliciente añadido de pisar uno de los recintos más icónicos del mundo, el Estadio Azteca.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Club América, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Club América

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas Vie., 21 de ago. (21:00) Liga MX: FC Juarez vs Club America Estadio Olímpico Benito Juárez (Ciudad Juárez) Entradas Mié., 26 de ago. (19:45) Leagues Cup: Columbus Crew vs Club America Dignity Health Sports Park (Carson, EE. UU.) Entradas Sáb., 29 de ago. (19:00) Liga MX: Club America vs Club Puebla Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Sáb., 5 de sept. (19:00) Liga MX: Club America vs Club Tijuana Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Sáb., 12 de sept. (Por confirmar) Liga MX: Cruz Azul vs Club America Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Sáb., 19 de sept. (21:00) Liga MX: Club America vs C.D. Guadalajara Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Dom., 27 de sept. (21:00) Liga MX: Club Necaxa vs Club America Estadio Victoria (Aguascalientes) Entradas Sáb., 10 de oct. (21:00) Liga MX: Club America vs C.F. Monterrey Estadio Azteca (Ciudad de México) Entradas Sáb., 17 de oct. (19:00) Liga MX: Club León vs Club America León Stadium (León) Entradas

Cómo comprar entradas del Club América

Las entradas oficiales para los partidos del Club América como local pueden comprarse en formato digital a través de la app de Fanki o de Fanki.com, que actúa como la principal plataforma oficial de venta de entradas del club. Por lo general, las entradas salen a la venta durante la semana del partido, normalmente entre 3 y 7 días antes del saque inicial.

En ocasiones, las entradas también pueden comprarse directamente en la taquilla del Estadio Azteca el día del partido, si no se han agotado. Cabe destacar que la taquilla gestiona las transacciones de forma digital mediante una aplicación móvil, en lugar de entradas físicas en papel o pagos en efectivo.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Club America en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Club América?

Las entradas oficiales del Club América para los partidos estándar de Liga MX como local en el Estadio Azteca suelen oscilar entre 675 $ MXN y 3.500 $ MXN (35 $ US y 200 $ US). Sin embargo, las experiencias premium de hospitality pueden elevarse de forma considerable, hasta alcanzar los 9.000 $ MXN (475 $ US).

Los precios de venta oficial fluctúan dinámicamente en función del perfil del equipo rival, y los partidos de rivalidad histórica, como el Clásico Nacional contra Chivas de Guadalajara, impulsan precios base más altos.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estadio Azteca

El Estadio Azteca, conocido oficialmente como Estadio Banorte por motivos de patrocinio, es un estadio de fútbol situado en Coyoacán, Ciudad de México.

Ha sido la sede habitual del equipo de Liga MX Club America, y de Cruz Azul durante ciertos periodos, así como de la selección mexicana, desde su inauguración en 1966. Con una capacidad para 87.523 espectadores, es el estadio más grande de América Latina y el octavo estadio de fútbol más grande del mundo.

El Azteca albergó de forma memorable las finales de los Mundiales de 1970 y 1986 y, aunque no acogió la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, hizo historia en verano al convertirse en el único estadio en albergar partidos en tres Copas del Mundo diferentes.

Récords y estadísticas del Club América

El Club America (Club de Fútbol América S.A. de C.V.) es el club más exitoso y laureado de la historia del fútbol mexicano, y ostenta el récord de más títulos de liga nacionales y más trofeos internacionales de clubes en la región de la CONCACAF.

Palmarés y trofeos destacados

Liga MX: 16 títulos (récord nacional histórico)

Copa México: 6 títulos (récord nacional histórico)

Copa de Campeones de la CONCACAF / Liga de Campeones: 7 títulos (récord regional compartido)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Cristóbal Ortega (711), Alfredo Tena (594)

Más goles: Luis Roberto Alves ('Zague') (192), Cuauhtémoc Blanco (153)

Líderes históricos

El Club América encabeza la tabla histórica de la Liga MX en victorias totales, puntos acumulados y goles marcados.

Nunca ha descendido

El Club America es uno de los únicos dos equipos, el otro es Chivas, que nunca han descendido a la segunda división mexicana.



