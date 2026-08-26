«Era como si estuviera en casa»: la leyenda de la USMNT Jozy Altidore habla sobre sus vínculos con la Liga MX, el crecimiento de la MLS y la rivalidad cambiante de la Leagues Cup
Algunos de los mejores recuerdos de infancia de Jozy Altidore llegaron viendo fútbol mexicano.
Recuerda ver a las grandes figuras de la Liga MX cara a cara, sentado con su padre mientras los comentaristas de Telemundo se volvían locos tras el más rutinario de los goles. Aquel niño nacido de inmigrantes haitianos en Nueva Jersey y criado en el sur de Florida, que poco después se convertiría en un héroe de la USMNT, vio cómo su amor por el fútbol de verdad florecía a partir del juego al sur de la frontera.
Ese cariño por el fútbol mexicano añade otra capa a la historia de Altidore. Acabaría marcando 42 goles con la USMNT, el primero de ellos contra El Tri, mientras vivía en primera persona una de las rivalidades más feroces de la CONCACAF.
Sin embargo, la conexión de Altidore con la Liga MX va más allá de simplemente verla de niño. También jugó allí, al incorporarse al Puebla cedido durante los últimos años de su carrera. Ese historial significa que, cuando evalúa el panorama del fútbol norteamericano, especialmente la Leagues Cup, una competición que enfrenta a la MLS con los mejores de la Liga MX, aporta una perspectiva más equilibrada que la mayoría.
"Creo que ha estado bastante repartido. Creo que refuerza la idea del equilibrio competitivo del que hablamos mucho cuando hablamos de la Liga MX y la MLS. Y creo que, a veces, en el pasado eso ya se inclinó en cuanto a quién estaba arriba, pero ahora estamos viendo muchísimos traspasos, equipos que se intercambian jugadores", dijo Altidore a GOAL. "Chicago Fire envió a su delantero a Monterrey. Eso habla de la calidad de la MLS y del terreno que ha ganado en los últimos años, y también del equilibrio competitivo en México; esos equipos siempre quieren gastar dinero, quieren mejorar".
«Una influencia internacional»
Estos días, la vida de Altidore gira sobre todo en torno a la Leagues Cup. Esta ha sido una edición apasionante de la competición que, en realidad, se sostiene en cierto modo al filo de la navaja. Los cuatro semifinalistas en 2025 fueron clubes de la MLS. Y aunque todos y cada uno de los partidos de cuartos se resolvieron por un gol o en los penaltis, los equipos estadounidenses tuvieron una ventaja clara. Simplemente eran, bueno, mejores.
Pero este año las cosas pintan diferentes. El cuadro de cuartos de final se repartió por igual, pero la Liga MX vapuleó a algunos de los mejores equipos de la MLS durante la Fase Uno. Por segundo año consecutivo, los clubes solo se enfrentaron a rivales de la otra liga durante la fase inicial. Los resultados estuvieron muy lejos de ser alentadores para la MLS. Inter Miami, Charlotte, FC Cincinnati, Nashville y Vancouver, todos considerados aspirantes a la MLS Cup, no lograron alcanzar las rondas eliminatorias. Mientras tanto, los equipos más fuertes de la Liga MX sí avanzaron.
«Ha sido una edición realmente buena este año, así que estoy muy ilusionado por ver toda la expectación en torno a la Leagues Cup y al fútbol en Estados Unidos», dijo.
Para Altidore, sin embargo, la gran conclusión es el cambio. Creció en una época en la que la Liga MX y el fútbol mexicano en general eran la potencia superior. Su selección masculina de Estados Unidos pudo haber competido en grandes torneos, y ganó la Gold Cup poco antes de que Altidore debutara. Pero él vivió altibajos en la calidad. Solo formó parte una vez de una plantilla campeona de la Gold Cup y fue subcampeón en dos ocasiones. La rivalidad solía reflejar eso: lo mejor de México contra lo mejor de Estados Unidos. La rivalidad solía ser una extensión de la batalla entre selecciones: lo mejor de México contra lo mejor de Estados Unidos. Ahora, a nivel de clubes, está marcada por plantillas mucho más internacionales.
«En los primeros años de la MLS, se podía decir que había más jugadores estadounidenses, y creo que ahora el Inter Miami es un gran ejemplo, ¿no? Es un equipo repleto de talento sudamericano, talento europeo. Creo que puedes repasar la lista y nombrar a algunos equipos así, el Chicago Fire, LAFC. Hay un montón de equipos ahora que tienen una especie de influencia internacional. Así que creo que la rivalidad se ha ampliado más a un nivel de liga que a lo que era solo una rivalidad del tipo Estados Unidos-México», afirmó.
«¿Qué estás haciendo, semana tras semana?»
Sin embargo, la USMNT sigue siendo claramente el gran foco para Altidore. Jugó 115 veces con Estados Unidos, marcó 42 goles y vistió la camiseta en dos Copas del Mundo. Pocos internacionales estadounidenses pueden presumir de una carrera europea más impresionante que la de Altidore, que jugó para cinco equipos diferentes al otro lado del Atlántico durante casi una década.
Sus años más productivos, sin embargo, llegaron en la MLS. Altidore se unió en 2015 en Toronto a su compañero en la USMNT Michael Bradley. El dúo ganó junto la MLS Cup y terminó subcampeón en dos ocasiones. En aquel entonces, existía escepticismo sobre si los jugadores de la MLS eran lo bastante buenos para la selección nacional, dado el auge del talento en Europa.
Ahora, sin embargo, desde la retirada de Altidore, la USMNT ha ido en la otra dirección. El seleccionador Mauricio Pochettino dejó meridianamente claro en su rueda de prensa de presentación que estaba deseando recurrir al talento nacional. Ocho jugadores de la MLS fueron incluidos en su lista de 26 para la Copa del Mundo. También fueron incluidos varios talentos desarrollados en la MLS. Sirve como prueba del concepto. En la práctica, la liga no importa, siempre que estés rindiendo.
"Creo firmemente que no importa necesariamente dónde juegues... sino cómo estás jugando mientras estás allí. En la MLS no es diferente. Creo que los chicos realmente tienen que asumirlo por sí mismos y decir: 'oye, no basta con tener un buen contrato. ¿Qué estás haciendo semana tras semana?'", dijo Altidore.
Sin embargo, al mismo tiempo, Altidore ha defendido que la vía de la MLS hacia Europa siga creciendo.
"Me encantan los ejemplos de algunos de los jugadores jóvenes. Ves a [Zavier] Gozo pasar del Real Salt Lake al Crystal Palace por una gran suma de dinero, y me encanta verlo porque veo a un chico que, semana tras semana, no se conforma con dónde estaba. Quiere ir más allá. Quiere darse a conocer al mundo", dijo.
Más de eso, y la USMNT estará bien preparada.
"Así es como tienes una liga realmente buena, cuando tienes, ya sabes, ¿10,15, 20 jugadores de ese tipo?", dijo Altidore.
«Sus talentos vienen y juegan aquí»
Eso aún podría suceder, aunque solo sea porque la liga ha mejorado muchísimo desde la última vez que Altidore jugó allí en 2023. La llegada de talento ha sido una parte fundamental de ello.
«Se está viendo, diría yo, tres o cuatro veces más traspasos de jugadores procedentes de la liga italiana, de la Premier League. Ves que algunos de los mejores campeonatos del mundo, sus talentos, vienen a jugar aquí, y creo que eso, en general, eleva el nivel», dijo.
Messi, sin duda, ha ayudado. Pero, en opinión de Altidore, el atractivo que genera es mucho más valioso que él como talento individual.
«La MLS ahora tiene estrellas prácticamente de todo el mundo. Casemiro, por ejemplo, fue un traspaso realmente interesante para mí, verle marcharse al Inter Miami. Pero eso demuestra que, obviamente, quería jugar junto a Messi y experimentar lo que es jugar con Messi. Pero dice mucho de la liga que estos jugadores estén viniendo ahora sin pensárselo, dispuestos y con ganas de venir a jugar a la MLS», dijo.
Por supuesto, la MLS solo puede mejorar. Se habla de que se avecinan cambios importantes en las reglas de plantilla, lo que permitirá a los equipos gastar con algo más de libertad. El cambio a un calendario otoño-primavera al estilo europeo, previsto para la temporada 2027-28, podría marcar un antes y un después.
Altidore no lo tiene del todo claro.
«Es un poco un tira y afloja, porque en cierto modo sí me gusta el control del gasto. La otra cara de la moneda es si podemos relajar un poco las restricciones de gasto para dar a los propietarios y a los equipos algo más de margen para incorporar un poco más de calidad», dijo.
«Me recibieron con los brazos abiertos»
Altidore rompió moldes en cierto modo. Para entonces ya se había labrado una laureada carrera en la MLS. Había sido dos veces All-Star y ganó la MLS Cup, la Supporters’ Shield y tres Canadian Championships con Toronto. Pero en los últimos años de su carrera, por fin cruzó la frontera hacia el sur.
Podría haberlo hecho antes. En 2018, Club América y Tigres hicieron intentos serios por ficharlo. Altidore dijo que no, sobre todo porque su familia ya estaba asentada en Toronto y porque estaba compitiendo por la MLS Cup. Pero cuando surgió otra oportunidad, unos cuatro años después, el factor sentimental lo llevó al máximo nivel del fútbol mexicano. Firmó una cesión con Puebla y cumplió, en cierto modo, un sueño de la infancia.
«Siempre lo pensé y, después de haber jugado en Europa, siempre me preguntaba cómo sería jugar en la Liga MX, porque crecí viendo la Liga MX con mi padre. Fue uno de los primeros fútboles que pudimos consumir viviendo en el sur de Florida», dijo.
No fue ni mucho menos el primer estadounidense de renombre en jugar en la Liga MX; Marcelo Balboa, DaMarcus Beasley y Landon Donovan también tuvieron etapas allí. Pero pocos llegaron con la conexión particular de Altidore con el fútbol mexicano. Mudarse allí seguía representando cierto riesgo, no en último lugar por la rivalidad entre Estados Unidos y México.
«Desde luego, tenía dudas sobre [mudarse a México]. Mis padres, en cierto modo, estaban realmente preocupados por eso debido a la rivalidad. Pero, de verdad, cuando os digo que me recibieron con los brazos abiertos, me quedo corto. Fue un recibimiento increíblemente cálido y acogedor, desde mis compañeros hasta el personal y la gente que veía en mi hotel o por la calle», dijo Altidore.
De hecho, ahora se arrepiente de no haberse mudado cuando estaba en su mejor momento.
«Para mí fue como estar en casa. Me encantó de verdad. Es una de esas cosas que miro atrás y siempre pienso: “¿y si hubiera ido un poco antes?”, porque creo que lo habría disfrutado», dijo.
«Puede pasar cualquier cosa»
Eso deja a Altidore en una posición única para opinar sobre la Leagues Cup. No juega profesionalmente desde hace más de tres años, pero sabe lo que significa competir a ambos lados de la división. Y, aunque los partidos se disputen en estadios de la MLS, la ventaja de jugar en casa puede ser complicada. Los aficionados del Club América, en particular, superaron en número a los del Portland Timbers durante un partido de la Fase Uno en Providence Park a principios de este mes, para disgusto de Kristoffer Velde, del Portland.
Altidore no se sorprendió por la asistencia.
«Con un equipo como el Club América, que en esta parte del mundo es, con diferencia, el equipo más grande, con millones de aficionados por todo el país, no es una sorpresa», dijo Altidore. «Es duro cuando te enfrentas a algunos de los equipos más grandes del continente».
Los dos primeros cuartos de final del martes no hicieron más que reforzar la posición de la Liga MX. Monterrey superó a Chicago por 2-1, con un espectacular gol de Orbelín Pineda en el minuto 83 que puso fin al recorrido del Fire después de que Philip Zinckernagel hubiera empatado. El esperado duelo entre Robert Lewandowski y el exdelantero de Chicago Hugo Cuypers nunca terminó de arrancar: Lewandowski no llegó a rematar, mientras que Cuypers provocó un penalti en la primera parte que Lucas Ocampos estrelló en el poste.
El pase de León fue mucho más contundente. Diber Cambindo marcó dos veces y Sebastián Vegas añadió otro tanto en la victoria por 3-0 sobre el Real Salt Lake, asegurando que la Liga MX se quedara con las dos primeras plazas de semifinales. El equilibrio podría inclinarse aún más el miércoles. Monterrey se enfrentará al ganador del Club América-Columbus, mientras que León se medirá a Toluca o Austin.
Antes de los cuartos de final, Altidore veía un cuadro sin un favorito claro. Los contrastes de los partidos del martes no hicieron más que reforzar la imprevisibilidad que, en su opinión, hace que la competición sea tan atractiva.
«Hay cuatro o cinco equipos con los que puede pasar cualquier cosa, y creo que eso es muy emocionante porque ofrece un gran espectáculo, fútbol de alto nivel, y tengo muchas ganas de verlo», afirmó.