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Copa Sudamericana
Copa Sudamericana Resumen
Copa Sudamericana, partidos y resultados
Más
lunes, 14 de septiembre
martes, 15 de septiembre
miércoles, 16 de septiembre
lunes, 12 de octubre
martes, 13 de octubre
lunes, 19 de octubre
Posiciones
Más
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Flamengo
|28
|18
|6
|4
|55
|23
|32
|60
|2
|Palmeiras
|28
|16
|9
|3
|47
|21
|26
|57
|3
|Athletico Paranaense
|28
|14
|7
|7
|43
|32
|11
|49
|4
|Fluminense
|28
|13
|9
|6
|44
|36
|8
|48
|5
|Bahia
|28
|12
|10
|6
|43
|35
|8
|46