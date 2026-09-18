¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales

Copa Sudamericana

Copa Sudamericana Resumen

Más
Todo sobre apuestas en GOAL
Todo sobre apuestas en GOAL
Anuncios

Copa Sudamericana, partidos y resultados

lunes, 14 de septiembre
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
F
glo 1 - 2
martes, 15 de septiembre
Atlético MG badge
Atlético MG
CAM
4
Santos FC badge
Santos FC
SAN
2
F
glo 4 - 4
pen 3 - 1
miércoles, 16 de septiembre
Club Atlético Torque badge
Club Atlético Torque
CAT
3
Cienciano badge
Cienciano
CIE
0
F
glo 3 - 2
lunes, 12 de octubre
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Vasco da Gama badge
Vasco da Gama
VAS
martes, 13 de octubre
Atlético MG badge
Atlético MG
CAM
Club Atlético Torque badge
Club Atlético Torque
CAT
lunes, 19 de octubre
Vasco da Gama badge
Vasco da Gama
VAS
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
Más

Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Flamengo crestFlamengo28186455233260
W
W
W
W
W
2Palmeiras crestPalmeiras28169347212657
D
W
D
D
W
3Athletico Paranaense crestAthletico Paranaense28147743321149
W
D
L
D
W
4Fluminense crestFluminense2813964436848
W
L
W
D
W
5Bahia crestBahia28121064335846
L
W
W
W
W
Más

Apostas em destaque

Mudança de regra no Brasil cria oportunidade de aposta para 2 times
Ver más artículos sobre apuestas