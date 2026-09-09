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Copa Sudamericana - Cuartos de final 9 sept 2026 - 18:00

Cómo ver Santos FC vs Atlético MG en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Santos FC vs Atlético MG se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina. A continuación encontrarás los datos de emisión y el enlace para seguir el partido en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Santos FC recibe a Atlético Mineiro en un duelo de Copa Sudamericana que llega en un momento delicado para el conjunto paulista. El equipo de Cuca afronta este compromiso continental con la sombra de Neymar proyectándose sobre todo lo que ocurre en Vila Belmiro.

El capitán del Santos fue retirado en lágrimas durante el partido de Copa do Brasil ante Palmeiras y luego criticó públicamente el estado del césped de su propio estadio. Días después, el club confirmó que el delantero estará fuera entre seis y ocho semanas por una lesión muscular significativa, un golpe durísimo para un equipo que pelea por alejarse de los puestos de descenso en el Brasileirao.

A pesar de ese contexto, Santos llega con cierta inercia positiva. El equipo venció 2-3 al Internacional en Porto Alegre en su último partido de Serie A, un resultado que aporta algo de oxígeno en la clasificación doméstica antes de este exigente compromiso continental.

Atlético Mineiro, en cambio, atraviesa un momento más turbulento de lo esperado. Eduardo Dominguez vio cómo su equipo caía 2-0 ante São Paulo el pasado 5 de septiembre, cortando una racha que incluía victorias en la Copa y en el Brasileirao. El conjunto mineiro llega a este partido sin haber ganado en su último desplazamiento.

En la Copa Sudamericana, Atlético MG lidera el Grupo B, lo que le otorga una posición de ventaja en el torneo. Santos, por su parte, ocupa el segundo puesto del Grupo D y no puede permitirse tropiezos si quiere mantener sus opciones de clasificación.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver Santos FC vs Atlético MG en directo, incluyendo canal de TV, opciones de streaming en vivo y hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Cuca Alexi Stival no ha confirmado un once probable para este partido y no hay lesiones ni sanciones registradas en los datos del equipo local. La gran incógnita sigue siendo Neymar, descartado por hasta ocho semanas tras sufrir una lesión muscular durante la Copa do Brasil. Se añadirán actualizaciones conforme se acerque el inicio del partido.

Eduardo Dominguez tampoco ha desvelado su alineación prevista para el desplazamiento, y no hay bajas confirmadas por lesión o suspensión en el conjunto visitante. Se esperan novedades en la previa del encuentro.

Forma

Santos ha sumado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria 2-3 ante Internacional en la Serie A, mientras que antes de eso empató 0-0 con Palmeiras en Copa. En ese tramo de cinco encuentros, el equipo de Cuca anotó cuatro goles y encajó cuatro.

Atlético MG ha registrado dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco compromisos. Su última salida fue una derrota 2-0 ante São Paulo en la Serie A el 5 de septiembre, aunque antes de eso había encadenado victorias ante Cruzeiro en Copa y ante Vitória en el Brasileirao. El equipo de Dominguez marcó seis goles y recibió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó el 11 de abril de 2026 en Serie A, con Santos FC como local y victoria por 1-0. Antes de eso, el duelo de septiembre de 2025 terminó 1-1 con Atlético como anfitrión, y Santos ganó 2-0 en casa en abril de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos, Santos acumula tres victorias, un empate y una derrota frente al conjunto mineiro.

Clasificación

En la Copa Sudamericana, Atlético MG ocupa el primer puesto del Grupo B, mientras que Santos FC se encuentra en la segunda posición del Grupo D.