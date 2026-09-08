Boca Juniors vs São Paulo Pronóstico y Apuestas Copa Sudamericana | 08/09/26

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Boca Juniors vs São Paulo por la ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana, este martes a las 21:30.

Mejores apuestas Boca Juniors vs São Paulo

1x2 - Boca Juniors ⭐ @ 1.80 en Betsson

Total de tarjetas - Menos de 5,5 ⭐ @ 1.75 en Betsson

Luciano más de 1 tiro ⭐ @ 1.78 en Betsson

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs São Paulo son cortesía de Betano, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

El São Paulo busca la segunda victoria de su historia contra Boca en La Bombonera.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Boca Juniors vs São Paulo son cortesía de Betsson, vigentes al momento de la publicación de este artículo y sujetas a cambios.

Nuestro análisis: forma de ambos equipos

El Boca Juniors necesita hacer el resultado en casa, ya que nunca derrotó al São Paulo en el Morumbi. El equipo argentino se clasificó a cuartos de final de la Copa Sudamericana tras despachar con facilidad al Recoleta: 7-1 en el global.

El momento de Boca Juniors en el Campeonato Argentino no es bueno y el equipo aparece apenas en el séptimo puesto. El último partido antes de recibir al São Paulo terminó en un empate 2-2 con Gimnasia de Mendoza, con goles de Zenón y Velasco.

El São Paulo viaja a Buenos Aires con dos victorias consecutivas en el Brasileirao, algo que no lograba desde hacía 17 partidos en la Serie A. Más allá de vencer a RB Bragantino y Atlético Mineiro, el Tricolor mostró un buen fútbol, sobre todo frente al Galo.

Con 33 puntos y ocho de ventaja sobre la zona de descenso, Dorival Jr. tiene más tranquilidad para pensar en un equipo capaz de conseguir por lo menos el empate en La Bombonera. La principal duda es si el Tricolor volverá a salir a la cancha con tres centrales.

Alineaciones probables Boca Juniors vs São Paulo

Posible alineación de Boca Juniors:

Montero, Gorosito, Figal, Pellegrino, Lautaro Blanco, Ascacíbar, Paredes, Delgado, Velasco, Flores, Merentiel

Posible alineación de São Paulo:

Rafael, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte, Iago, Pablo Maia, Marcos Antônio, Danielzinho, Artur, Luciano, Calleri

¿La Bombonera decide?

La fortaleza de Boca Juniors en este cruce entre dos potencias del continente es ganar bien de local. El historial favorece al equipo argentino, que disputó seis partidos como anfitrión ante el São Paulo, con cinco victorias y una derrota.

El duelo más reciente entre Boca y São Paulo también se dio en cuartos de final de la Copa Sudamericana, aunque en 2007, con un resultado final de 2-1 a favor del Xeneize.

Eliminado en la primera fase de la Libertadores, Boca Juniors ganó los dos partidos que jugó como local en esta Copa Sudamericana, con cuatro goles marcados y solo uno recibido en el período.

Boca Juniors vs São Paulo Apuesta 1: 1x2 - Boca Juniors @ 1.80 en Betsson

Rivalidad y ritmo intenso en la cancha

Los cruces entre Brasil y Argentina suelen ser intensos, y esa debería ser la tónica de este Boca Juniors vs São Paulo por los cuartos de final de la Sudamericana.

Según SofaScore, Boca suele recibir poco más de una tarjeta por partido. Marcador implacable, Paredes, parte del plantel de la selección argentina subcampeona del Mundial 2026, ya recibió una amarilla en esta Copa Sudamericana y presenta un promedio de una falta por partido en el torneo.

Del lado del São Paulo, el promedio es de 2,4 amarillas por partido en la Sudamericana para un equipo con cerca de 10 faltas cometidas en cada duelo de la competición. Un nombre para tener en cuenta es Luciano, amonestado ante Bolívar en la fase anterior.

Boca Juniors vs São Paulo Apuesta 2: Total de tarjetas - Menos de 5,5 @ 1.75 en Betsson

Luciano en acción

Luciano marcó tres goles en cuatro partidos del São Paulo en la Copa Sudamericana. El 10 tricolor apareció en momentos importantes para el equipo, como en la victoria por 3-1 ante Bolívar en octavos de final.

En el Brasileirao, Luciano convirtió en dos partidos consecutivos, ante RB Bragantino y Atlético Mineiro, reforzando su rol central en el ataque del Tricolor.

La frecuencia goleadora de Luciano es reflejo de un jugador que remata casi tres veces por partido en la Serie A, acumulando cinco grandes ocasiones creadas en la competición.

Boca Juniors vs São Paulo Apuesta 3: Luciano más de 1 tiro @ 1.78 en Betsson

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

+