¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Copa Sudamericana
team-logoSao Paulo
team-logoBoca Juniors
¡Mira aquí! DIRECTV Sports Argentina
GOAL-e

Con el apoyo de

Sao Paulo vs Boca Juniors: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Sao Paulo vs Boca Juniors
Sao Paulo
Boca Juniors
Copa Sudamericana

Cómo ver el partido de Copa Sudamericana entre Sao Paulo y Boca Juniors, así como la hora de inicio y noticias del equipo

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Sao Paulo vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Sao Paulo vs Boca Juniors se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

DIRECTV Sports Argentina

DIRECTV Sports Argentina

Ver aquí

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Emite en vivo desde cualquier lugar con NordVPNObtener NordVPN

Sao Paulo recibe a Boca Juniors en el Grupo C de la Copa Sudamericana, en un duelo que llega en un momento decisivo para ambos clubes en la fase de grupos.

El equipo de Dorival Junior atraviesa un momento delicado. Dos derrotas consecutivas, primero ante el propio Boca en esta misma competición y luego ante Palmeiras en el Brasileirao, han frenado en seco lo que parecía una racha prometedora en el torneo local.

Boca Juniors llega en un estado de forma muy diferente. El equipo de Rodolfo Arruabarrena encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo la victoria ante Sao Paulo en el partido de ida del grupo y un triunfo por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional.

Sao Paulo sigue primero en el Grupo C, pero la diferencia con Boca está lejos de ser cómoda. Para el conjunto paulista, recuperar sensaciones en casa es una necesidad; para el visitante, una oportunidad de seguir apretando en la tabla.

El historial reciente entre ambos no favorece al local: Boca ganó el encuentro más reciente, disputado apenas hace unos días en Buenos Aires. Sao Paulo no ha encontrado respuestas ante su rival en este grupo y necesitará una versión muy diferente de sí mismo para revertir la dinámica.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Sao Paulo contra Boca Juniors alineaciones probables

Manager

  • Dorival Silvestre Junior

Dorival Junior no tiene confirmadas bajas por lesión ni sanción para Sao Paulo de cara a este partido, y no se ha publicado un once probable. Se esperan novedades sobre la convocatoria a medida que se acerque el momento del pitido inicial.

Rodolfo Arruabarrena tampoco cuenta con información confirmada sobre el estado de su plantilla en Boca Juniors. No hay lesionados ni sancionados registrados para el conjunto visitante, y los detalles del equipo se irán actualizando antes del inicio del encuentro.

Forma

SAP

SAP - Formulario

CHA
L1-0
BGT
W2-1
CAM
W2-0
BOC
L1-0
SEP
L2-0
Gol marcado (encajado)
4/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
1/5
BOC

BOC - Formulario

LAN
W1-0
SAR
W0-0
GIM
D2-2
SAP
W1-0
CEC
W3-1
Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Sao Paulo llega al partido con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Palmeiras en el Brasileirao el 12 de septiembre, que siguió a la caída por 1-0 ante Boca en esta misma Copa Sudamericana. En ese tramo, el equipo paulista también sumó victorias ante Atlético Mineiro y Red Bull Bragantino. En total, Sao Paulo marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Boca Juniors presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El resultado más reciente fue el triunfo por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago el 12 de septiembre en la Liga Profesional, al que se suma el 1-0 ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana. El empate 2-2 con Gimnasia Mendoza fue el único punto que se le escapó al equipo de Arruabarrena en ese período. Boca anotó siete goles y recibió cuatro en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

Cara a cara

Sao PauloEmpateBoca Juniors
1
0
2
Copa Sudamericana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
0
F
Copa Sudamericana
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
1
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
F
Copa Sudamericana
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
Sao Paulo badge
Sao Paulo
SAP
1
F
2Goles marcados3
Partidos con más de 2.5 goles1/3
Ambos equipos marcaron1/3

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se disputó el 9 de septiembre de 2026 en la Copa Sudamericana, con victoria de Boca Juniors por 1-0. Antes de ese duelo, ambos equipos no se habían visto las caras desde septiembre de 2007, también en la Copa Sudamericana, cuando Sao Paulo ganó 1-0 como local y Boca se impuso 2-1 en el partido de ida. En los tres enfrentamientos registrados entre ambos, Boca Juniors acumula dos victorias por una de Sao Paulo, con un total de cuatro goles entre los tres partidos.

Clasificación

Grp. C

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Sao PauloSao PauloSAP
633061+512
W
D
D
D
W
2
O'HigginsO'HigginsOHI
631286+210
W
L
D
W
L
3
MillonariosMillonariosMIL
62227708
L
D
W
D
W
4
Boston RiverBoston RiverBOR
6105512-73
L
W
L
L
L
Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, Sao Paulo ocupa actualmente la primera posición de la tabla.

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google