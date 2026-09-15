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Copa Sudamericana - Cuartos de final 15 sept 2026 - 20:30

Cómo ver Sao Paulo vs Boca Juniors en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido Sao Paulo vs Boca Juniors se puede ver en directo a través de DIRECTV Sports Argentina. A continuación tienes las opciones disponibles para seguir el encuentro en vivo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Sao Paulo recibe a Boca Juniors en el Grupo C de la Copa Sudamericana, en un duelo que llega en un momento decisivo para ambos clubes en la fase de grupos.

El equipo de Dorival Junior atraviesa un momento delicado. Dos derrotas consecutivas, primero ante el propio Boca en esta misma competición y luego ante Palmeiras en el Brasileirao, han frenado en seco lo que parecía una racha prometedora en el torneo local.

Boca Juniors llega en un estado de forma muy diferente. El equipo de Rodolfo Arruabarrena encadena cuatro victorias en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones, incluyendo la victoria ante Sao Paulo en el partido de ida del grupo y un triunfo por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago en la Liga Profesional.

Sao Paulo sigue primero en el Grupo C, pero la diferencia con Boca está lejos de ser cómoda. Para el conjunto paulista, recuperar sensaciones en casa es una necesidad; para el visitante, una oportunidad de seguir apretando en la tabla.

El historial reciente entre ambos no favorece al local: Boca ganó el encuentro más reciente, disputado apenas hace unos días en Buenos Aires. Sao Paulo no ha encontrado respuestas ante su rival en este grupo y necesitará una versión muy diferente de sí mismo para revertir la dinámica.

A continuación encontrarás toda la información sobre cómo ver el partido en directo, el canal de televisión, las opciones de streaming y la hora de inicio.

Noticias del equipo y escuadras

Dorival Junior no tiene confirmadas bajas por lesión ni sanción para Sao Paulo de cara a este partido, y no se ha publicado un once probable. Se esperan novedades sobre la convocatoria a medida que se acerque el momento del pitido inicial.

Rodolfo Arruabarrena tampoco cuenta con información confirmada sobre el estado de su plantilla en Boca Juniors. No hay lesionados ni sancionados registrados para el conjunto visitante, y los detalles del equipo se irán actualizando antes del inicio del encuentro.

Forma

Sao Paulo llega al partido con un registro de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una derrota por 2-0 ante Palmeiras en el Brasileirao el 12 de septiembre, que siguió a la caída por 1-0 ante Boca en esta misma Copa Sudamericana. En ese tramo, el equipo paulista también sumó victorias ante Atlético Mineiro y Red Bull Bragantino. En total, Sao Paulo marcó cinco goles y encajó cuatro en esos cinco partidos.

Boca Juniors presenta un balance de cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos, sin conocer la derrota. El resultado más reciente fue el triunfo por 3-1 ante Central Córdoba de Santiago el 12 de septiembre en la Liga Profesional, al que se suma el 1-0 ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana. El empate 2-2 con Gimnasia Mendoza fue el único punto que se le escapó al equipo de Arruabarrena en ese período. Boca anotó siete goles y recibió cuatro en esos cinco compromisos.

Historial de Enfrentamientos Directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se disputó el 9 de septiembre de 2026 en la Copa Sudamericana, con victoria de Boca Juniors por 1-0. Antes de ese duelo, ambos equipos no se habían visto las caras desde septiembre de 2007, también en la Copa Sudamericana, cuando Sao Paulo ganó 1-0 como local y Boca se impuso 2-1 en el partido de ida. En los tres enfrentamientos registrados entre ambos, Boca Juniors acumula dos victorias por una de Sao Paulo, con un total de cuatro goles entre los tres partidos.

Clasificación

Grp. C Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Sao Paulo SAP 6 3 3 0 6 1 +5 12 W D D D W 2 O'Higgins OHI 6 3 1 2 8 6 +2 10 W L D W L 3 Millonarios MIL 6 2 2 2 7 7 0 8 L D W D W 4 Boston River BOR 6 1 0 5 5 12 -7 3 L W L L L Clasificación para la próxima etapa

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, Sao Paulo ocupa actualmente la primera posición de la tabla.