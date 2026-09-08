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Copa Sudamericana - Cuartos de final 8 sept 2026 - 20:30

Cómo ver Boca Juniors vs Sao Paulo en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Boca Juniors y Sao Paulo por la Copa Sudamericana se puede ver en Disney+ Premium y ESPN Premium Argentina. Las opciones de transmisión están detalladas a continuación.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Boca Juniors recibe a Sao Paulo en un partido de Copa Sudamericana que tiene peso real en la tabla del Grupo C. El equipo de Rodolfo Arruabarrena busca consolidar su posición en la competencia continental frente a un rival que llega en buen momento desde Brasil.

Boca viene de un resultado agridulce en el plano local: el empate 2-2 ante Gimnasia Mendoza el 5 de septiembre cortó una racha positiva en la Liga Profesional. Antes de eso, el conjunto xeneize había sumado victorias importantes, incluida una por 1-0 ante Lanús y el pase en Copa Argentina ante Vélez Sarsfield, definido desde los doce pasos tras un empate sin goles.

Sao Paulo, en cambio, llega con una victoria fresca y contundente: el 2-0 ante Atlético Mineiro el pasado 5 de septiembre le dio impulso al equipo de Dorival Silvestre Junior. Esa actuación borró el mal sabor de la derrota ante Chapecoense y muestra a un equipo que, cuando encuentra su mejor versión, puede ser difícil de superar.

En el historial directo entre estos clubes por Copa Sudamericana, los antecedentes son escasos pero elocuentes. Los dos únicos cruces registrados datan de 2007, lo que convierte este encuentro en un choque cargado de incógnitas para ambas hinchadas.

El ganador de esta noche dará un paso importante en la lucha por avanzar en el torneo. A continuación, toda la información para seguir el partido en vivo.

Noticias del equipo y escuadras

Rodolfo Arruabarrena conduce a Boca Juniors sin lesionados ni suspendidos confirmados de cara a este partido. No se ha publicado un once probable y se esperan novedades más cerca del pitazo inicial.

Dorival Silvestre Junior tampoco registra bajas confirmadas en el plantel de Sao Paulo. Al igual que el local, el equipo visitante no ha dado a conocer su formación y la información se actualizará antes del comienzo del partido.

Forma

Boca Juniors llega con un registro de tres victorias, dos empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos entre todas las competencias. Su resultado más reciente fue el empate 2-2 ante Gimnasia Mendoza en la Liga Profesional, mientras que antes había conseguido un triunfo 1-0 frente a Lanús. El equipo xeneize marcó siete goles y recibió cuatro en ese tramo, con una victoria 4-0 ante Recoleta como el resultado más holgado del período.

Sao Paulo acumula tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco compromisos. El triunfo más reciente fue el 2-0 ante Atlético Mineiro en Serie A el 5 de septiembre, y antes había derrotado a Red Bull Bragantino por 2-1. La única derrota en la racha fue el 1-0 ante Chapecoense. El conjunto paulista convirtió nueve goles y concedió cuatro en ese período.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial entre Boca Juniors y Sao Paulo en los registros disponibles se limita a dos enfrentamientos, ambos disputados en la Copa Sudamericana de 2007. En el más reciente, Sao Paulo venció 1-0 a Boca como local el 27 de septiembre de ese año. Antes, Boca había ganado 2-1 en La Bombonera el 20 de septiembre. El balance es de un triunfo para cada equipo, con cuatro goles en total.

Clasificación

En el Grupo C de la Copa Sudamericana, Sao Paulo ocupa la primera posición. Los datos de posición de Boca Juniors en el grupo no están disponibles en la información actual.