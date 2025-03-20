Naim Beneddra

Corresponsal de fútbol francés y europeo

📝 Bio: Redactor en GOAL desde hace casi veinte años, vivo al ritmo del fútbol y de la escritura. Apasionado del fútbol inglés y experto en fútbol africano, con un afecto especial por los Fennecs de Argelia, por supuesto. También sigo de cerca el fútbol ruso por mis orígenes. Fan del Liverpool FC desde la época de Finnan, Biscan y Djimi Traoré; seguí la evolución de los Reds mucho antes de su regreso a la cima. Hoy tengo la suerte de dirigir la edición francesa de GOAL, un rol que combina experiencia, pasión y rigor editorial.

⚽ Mi historia con el fútbol: Mi despertar al fútbol se remonta a junio de 1990, con el famoso cabezazo de Omam-Biyik contra Argentina. Un shock fundacional… y también la prueba de que ya no estaba realmente en la categoría “promesas”! Desde entonces, mi camino como apasionado me llevó desde los álbumes Panini a las columnas de GOAL, con una obsesión intacta por contar fútbol. Antes de Gerrard, mi ídolo era Pierre Littbarski, sus piernas arqueadas y su genialidad con el balón.

🎯 Áreas de especialización:

Premier League y fútbol inglés (análisis, cultura e historia)

Fútbol africano y selección nacional de Argelia

Fútbol ruso y contexto internacional

Grandes competiciones internacionales (Mundiales, Eurocopa, CAN)

🌟 Momento de fútbol favorito:

El misil de Anthar Yahia contra Egipto en Oum-Dourman en 2009, un instante suspendido que dio a Argelia su billete para el Mundial.

📚 Mis artículos favoritos:

Retrato de Virgil Van Dijk en sus inicios en Liverpool

Historia conmovedora de Ivan Klasnic

Relato del triunfo griego en la Euro 2004 con Karagounis y Nikopolidis