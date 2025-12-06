PSG vs Rennes, Ligue 1: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es un choque de trayectorias cruzadas. Este sábado en el Parc des Princes, el Paris Saint-Germain, destronado de su lugar de líder y furioso después del arbitraje, recibe a un equipo de Rennes en estado de gracia. Al borde del despido hace un mes, el entrenador bretón Habib Beye ha realizado un espectacular resurgimiento, transformando a su equipo en una máquina de ganar.

París: ira contenida y enfermería llena

La derrota en Mónaco (1-0) ha dejado huellas mucho más profundas que un simple revés contable. La lesión de Lucas Chevalier, víctima de una entrada no sancionada con tarjeta roja, ha provocado la ira de Luis Enrique y del club. Ahora segundo detrás de Lens, el PSG debe reaccionar, pero la enfermería es un rompecabezas. Con Hakimi, Mendes y Beraldo lesionados, y un Chevalier muy incierto, es una defensa experimental la que deberá contener el ímpetu renano.

Getty Images

Rennes, la metamorfosis de Habib Beye

Frente a esto, Rennes llega con plena confianza. Salvado in extremis por una serie de cuatro victorias consecutivas, Habib Beye ha encontrado la fórmula mágica al apartar a sus titulares para apostar por la juventud. Con 10 goles marcados en este periodo y una solidez recuperada fuera de casa, los bretones no vienen como víctimas. Asimismo, la historia reciente recuerda que saben ganar en el Parque: se han impuesto allí cuatro veces desde la llegada de QSI, un récord para un visitante.

Désiré Doué, reencuentros esperados

Este partido tendrá un sabor particular para Désiré Doué. El antiguo prodigio renano ha retomado el entrenamiento colectivo in extremis y postula para enfrentar a su club formador. "Solo tengo un deseo, y es jugar", confesó. Si se confirma su presencia, será una de las atracciones de un partido en el que el París no tiene margen de error si no quiere ver que la duda se instale de manera duradera.

¿En qué canal seguir el partido Paris Saint-Germain - Rennes?

El encuentro entre el PSG y Rennes se seguirá este sábado 6 de diciembre de 2025 a partir de las 21h05 en Prime Video, disponible con una suscripción.

Horario y lugar del partido Paris Saint-Germain - Rennes

Ligue 1 - Ligue 1 Parc des Princes

El encuentro entre el PSG y Rennes se llevará a cabo este sábado a partir de las 21:05, hora España, en el Parc des Princes de París.

Información sobre los equipos y plantillas

Información sobre el equipo del PSG

El PSG debe lidiar con varias incertidumbres antes de la recepción de Rennes. Lucas Chevalier todavía no ha retomado el entrenamiento después de su fuerte esguince de tobillo en Mónaco y sigue siendo muy incierto para el sábado. Si no pudiera estar presente, Matvey Safonov lo reemplazará en la portería para su primera aparición de la temporada. Achraf Hakimi está fuera, mientras que Désiré Doué continúa con su recuperación pero no debería ser lanzado de inicio.

Luis Enrique también debe vigilar la evolución de Renato Marin y Nuno Mendes, ambos mermados. El técnico podría repetir parte del once alineado frente a Mónaco, con Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández y Fabián Ruiz, especialmente, mientras que Kvaratskhelia debería animar el sector ofensivo. No se señala ninguna otra ausencia importante en este momento.

Información sobre el equipo de Rennes

Rennes se desplaza a París con un grupo aún mermado. Seko Fofana, afectado muscularmente durante la pausa con Costa de Marfil, sigue siendo muy dudoso a pesar del optimismo mostrado por Habib Beye en los últimos días. Nordi Mukiele podría faltar una vez más debido a un problema muscular persistente.

El resto del grupo está disponible, y los renanos pueden contar con la dinámica de Valentin Rongier, goleador decisivo contra el Metz, así como con un sólido Brice Samba, autor de su cuarto partido invicto de la temporada.

