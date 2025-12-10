Lyon vs Go Ahead Eagles, Europa League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Es la gran paradoja de Lyon. Irresistible en la escena europea (líder con 12 puntos), el Olympique Lyonnais muestra una cara preocupante en el campeonato, simbolizada por la derrota "vergonzosa" en Lorient el pasado fin de semana.

Sigue en directo el partido Lyon vs Go Ahead Eagles de la Europa League 2025-26

Este jueves 11 de diciembre en el Groupama Stadium, reciben a los modestos neerlandeses del Go Ahead Eagles en la fase de liga de la Europa League a las 21:00 horas, tiempo de España.

Una "burbuja de oxígeno" para unos Gones bajo tensión

Paulo Fonseca juega el papel de bombero de servicio. Si el entrenador portugués se niega a hablar de crisis, los signos de nerviosismo vistos en Bretaña, especialmente en los pilares del equipo como Corentin Tolisso o Nicolás Tagliafico, no engañan. Europa actúa por el momento como una "burbuja de oxígeno" vital. Con un Tolisso capaz de un triplete en la C3 pero frustrado en la L1, el OL debe aprovechar este partido para recuperar el placer de jugar y validar casi definitivamente su lugar en el top 8.

Una atmósfera "Naranja" en un estadio despejado

La atmósfera promete ser singular. Aunque el frío y el horario (21h) han enfriado los ánimos locales (solo se esperan 30,000 espectadores), la zona de visitantes estará en ebullición. Más de 1,600 aficionados neerlandeses llegan para apoyar a su club de culto, autor de hazañas resonantes contra Aston Villa y el Panathinaïkos. Atención a la trampa: estos "Águilas" novatos juegan sin complejos y podrían aprovechar la menor apatía lionesa para hacerse notar, en el campo como en las gradas.

Recambio y redención para los "excluidos"

Este partido será también la hora de la verdad para aquellos que deben redimirse. Si Fonseca rotará, las miradas estarán puestas en jugadores como Martin Satriano, en busca de eficacia, o Ainsley Maitland-Niles, muy criticado tras su mal desempeño en Lorient. Para ellos, es la oportunidad de demostrar que pueden ser soluciones y no problemas.

Cómo ver Lyon vs Go Ahead Eagles, Europa League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 3 y M+ Liga de Campeones 10, mientras que en México se podrá seguir por Disney+ Premium.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 3 y Disney+ Premium. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Horario y lugar del partido Lyon - Go Ahead Eagles

El encuentro entre Lyon y Go Ahead Eagles se llevará a cabo este jueves 11 de diciembre de 2025 a partir de las 21:00, hora de España, en el Parc OL de Lyon.

México : 14:00 horas

: 14:00 horas Argentina : 17:00 horas

: 17:00 horas Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del Este)

Información de los equipos y plantillas

Lyon contra Go Ahead Eagles alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager P. Fonseca Alineación probable Suplentes Manager M. Boel

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Noticias del Lyon

El Lyon se presenta debilitado para la recepción de los Go Ahead Eagles: Ruben Kluivert, Tanner Tessmann, Malick Fofana y Ernest Nuamah están fuera de juego, todos afectados en la parte inferior del cuerpo. Varios titulares siguen estando indisponibles en un momento clave de la fase de grupos.

Corentin Tolisso, en forma desde el inicio de la campaña europea, debería nuevamente ocupar un papel central en la animación del Lyon. Paulo Fonseca podría reconducir a Ainsley Maitland-Niles a pesar de su expulsión en Lorient y las críticas que siguieron, el técnico estima que le faltan opciones a la derecha.

Una rotación no está descartada, pero el entrenador del Lyon debería apoyarse en sus líderes para asegurar el primer lugar del grupo.

Noticias del Go Ahead Eagles

Go Ahead Eagles se desplaza a Lyon con un equipo debilitado: Soren Tengstedt, Pim Saathof (rodilla, y de todas formas no calificable), Gerrit Nauber y Robbin Weijenberg (rodilla) faltarán todos a la cita.

En el plano ofensivo, Milan Smit sigue siendo el arma principal, aunque el delantero atraviesa un periodo difícil – solo un gol en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones. Sus dos realizaciones europeas están, por cierto, agrupadas en la victoria contra el Panathinaïkos en octubre. A pesar de esta sequía, sigue siendo la principal esperanza ofensiva de los neerlandeses para sorprender al OL.

La forma de los dos equipos

