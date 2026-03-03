De la cabezada en Berlín al hat-trick en Doha, la travesía de Francia entre 2006 y 2022 es una historia de colapso y resurrección. Es el relato de una nación que transformó la vergüenza en fuerza y forjó una identidad en la que la resiliencia se convirtió en su mayor arte.

El pitido final. En Berlín, aquel 9 de julio de 2006, suena como una procesión fúnebre de una tragedia griega. Confirma la caída de un dios, Zinedine Zidane, y el final brutal de una era dorada. La imagen queda congelada en el tiempo: una tarjeta roja, una mirada vacía, un trofeo a centímetros... pero jamás tocado.

Dieciséis años después, el 18 de diciembre de 2022, en Doha, resuena otro pitido final. Una derrota, desde luego, pero una derrota heroica, casi victoriosa en su grandiosidad. No sella un final; al contrario, confirma la existencia de una dinastía y la coronación de un nuevo rey, Kylian Mbappé, autor de un hat-trick impresionante.

Entre esas dos finales de la Copa del Mundo, Francia vivió una de las odiseas más dramáticas del fútbol de selecciones moderno. Un ciclo completo de muerte y renacimiento, de la vergüenza absoluta a la gloria eterna. Es la historia de una selección que, tras tocar fondo, reconstruyó meticulosamente su alma, exorcizó sus demonios y forjó una nueva identidad, más resiliente y pragmática. Un legado definido ya no por el brillo de un genio solitario, sino por la fuerza inquebrantable del colectivo.

Caída de los titanes

Getty Images

La campaña en la Copa del Mundo de 2006 no empezó con una explosión, sino con un murmullo de ansiedad. Envejecida y sin inspiración, Francia se arrastró por la fase de grupos con dos empates, provocando una enorme desconfianza sobre su capacidad para conquistar el título.

Aquel equipo fue salvado de hundirse por el regreso providencial de veteranos como Claude Makélélé, Lilian Thuram y, sobre todo, Zidane. De vuelta a la selección un año antes, tras haberse retirado de los partidos con la selección, su regreso fue visto como mesiánico. “Dios existe y volvió a la selección francesa”, declaró Thierry Henry. La frase revelaba una falla estructural: la dependencia casi total del equipo respecto de un solo hombre.

La final en el Estadio Olímpico de Berlín fue el escenario perfecto para la actuación definitiva del maestro. A los siete minutos, Zidane abrió el marcador con una osada ejecución de penal, una vaselina, un gesto audaz que sintetizaba su genio y su confianza absoluta. Francia dominaba, y el defensa italiano Marco Materazzi reconocería después, sin dudarlo, la superioridad de los Les Bleus aquella noche. En la prórroga, Zidane cabeceó con fuerza y Gianluigi Buffon realizó una atajada milagrosa. Era el momento en que el sueño debía haberse hecho realidad.

Pero a los 110 minutos Materazzi apareció tendido en el suelo. La jugada que llevó a eso ocurrió lejos del balón: una provocación verbal que involucraba a la hermana de Zidane. La respuesta fue inmediata, instintiva, casi animal: un violento cabezazo en el pecho del italiano. Se mostró la tarjeta roja. La imagen de Zidane caminando con la cabeza baja, pasando junto al trofeo mientras regresaba al vestuario, se volvió icónica como símbolo de una derrota trágica. Sin su referencia, el equipo se derrumbó psicológicamente y cayó en los penaltis.

La reacción —un shock nacional— fue inmediata. Aquel cabezazo no destruyó la historia de Zidane en Francia. Al contrario, añadió una capa de complejidad humana que la hizo aún más poderosa. Pero, para la selección francesa, las consecuencias fueron profundas. La “Generación Zidane” había llegado a su fin. La salida del único hombre capaz de mantener la estructura unida creó un enorme vacío de poder. Nadie estaba preparado para tomar el relevo, y las semillas de Knysna se plantaron en aquel césped de Berlín.

La implosión de Knysa

Getty Images

El período posterior a 2006 fue de una erosión lenta y dolorosa. La Eurocopa de 2008 fue un fiasco: eliminación ya en la primera fase, con solo un gol marcado, rematada por la surrealista propuesta de matrimonio, en directo por televisión, hecha por el seleccionador Raymond Domenech minutos después de la derrota ante Italia. La clasificación para el Mundial de 2010, por su parte, quedó manchada por la famosa mano de Thierry Henry en la repesca contra Irlanda. Así, el equipo llegó a Sudáfrica sumido en una crisis de legitimidad.

Tras un empate deslucido con Uruguay y una derrota ante México, la crisis deportiva quedó eclipsada por una crisis institucional. En el descanso del partido contra los mexicanos, estalló una violenta discusión entre Nicolas Anelka y Domenech. Los insultos, relatados con una precisión impresionante en la portada de L’Équipe, encendieron la mecha. La Federación Francesa de Fútbol (FFF) decidió expulsar a Anelka de la convocatoria.

El 20 de junio de 2010, el fútbol francés escribió su capítulo más sombrío. En el centro de entrenamiento de Knysna, los jugadores se negaron a bajar del autobús. Se cerraron las cortinas mientras, afuera, cámaras de todo el mundo registraban una escena surrealista.

El preparador físico Robert Duverne, furioso, arrojó su cronómetro y tuvo que ser separado del capitán Patrice Evra. Humillado, Domenech fue obligado a leer a la prensa un comunicado escrito por los propios jugadores. Fue un colapso total de la autoridad institucional, un acto de desafío sin precedentes, en el que jugadores millonarios protagonizaron un motín en plena Copa del Mundo.

La eliminación en la primera fase se convirtió en una mera formalidad, y Francia volvió a casa envuelta en la vergüenza. Se abrió una investigación parlamentaria —algo raro en un asunto deportivo— y la selección francesa se convirtió en motivo de burla global, símbolo de desorganización y egoísmo. El trauma marcaría el imaginario colectivo francés durante años. Lo que ocurrió en Knysna trascendió el deporte; fue la quiebra de todo un sistema.

Renacimiento improbable

Getty Images

Laurent Blanc heredó un equipo en ruinas. Nombrado a las apuradas para suceder a Domenech, el exdefensa, campeón mundial de 1998, recibió la misión de purgar los elementos tóxicos del equipo y restaurar al menos un poco de dignidad.

Empezó con un gesto contundente: ninguno de los protagonistas de Knysna volvería a ser convocado. Pero Blanc pronto se enfrentaría a otra tormenta: el “escándalo de las cuotas”. Las revelaciones indicaron que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) había considerado limitar el número de jugadores con doble nacionalidad en los centros de formación, un debate sensible que sacudió los cimientos del fútbol francés, históricamente visto como un símbolo de diversidad.

La Eurocopa de 2012, disputada en Ucrania y Polonia, se convirtió en la prueba decisiva. Debilitada por la ausencia de jugadores importantes como Karim Benzema, Francia logró alcanzar los cuartos de final. Sin embargo, la derrota ante España, entonces campeona del mundo, dejó al descubierto los límites del proyecto.

Blanc había estabilizado al equipo, pero sin llevarlo a la cima. Su trabajo fue respetable, pero insuficiente. Francia necesitaba a alguien capaz no solo de apagar incendios, sino de reconstruir los cimientos.

El arquitecto

Getty Images

En julio de 2012, Didier Deschamps fue nombrado entrenador de la selección francesa. La elección parecía casi inevitable. Campeón del mundo en 1998 y de Europa en 2000 como capitán, Deschamps personificaba el liderazgo y una mentalidad ganadora. Pero también era una figura divisiva. Exmediocampista de estilo pragmático, durante mucho tiempo fue objeto de burlas, especialmente de Éric Cantona, quien lo apodó “aguador”, el trabajador que hace el trabajo sucio sin brillar.

Sin embargo, fue precisamente esa mentalidad obrera, ese ego puesto al servicio del colectivo, lo que convirtió a Deschamps en el perfil ideal para la Francia posterior a Knysna.

Deschamps impuso rápidamente su visión de que la cohesión del grupo estaba por encima de todo. No había estrellas intocables ni tolerancia con comportamientos desviados. No buscaba el fútbol vistoso valorado por ciertos puristas. En su lugar, construyó equipos sólidos, difíciles de derrotar y capaces de sufrir y adaptarse. Su pragmatismo le valió críticas, pero a él no le importaba; solo interesaban los resultados.

La Copa del Mundo de 2014, en Brasil, fue el bautismo de fuego de Deschamps. Francia, rejuvenecida y llena de ambición, impresionó con un fútbol ofensivo en la fase de grupos. Benzema, por fin, vivía su mejor momento con la camiseta azul, respaldado por el vigor de jóvenes talentos como Antoine Griezmann y Paul Pogba. Pero, en cuartos de final contra Alemania, Francia cayó. La decepción fue grande, pero la evaluación general fue alentadora. El impulso se había creado.

La prueba de resiliencia

Getty Images

La Eurocopa de 2016, celebrada en Francia, representaba una oportunidad de oro, pero también una trampa. La presión de la prensa era aplastante y todo el país esperaba el título en casa.

Deschamps gestionó la plantilla con mano de hierro. Dejó fuera a jugadores indisciplinados como Hatem Ben Arfa y Benzema —este último involucrado en el escándalo de chantaje relacionado con un vídeo íntimo de Mathieu Valbuena, que acaparó los titulares en Francia. El entrenador priorizó la estabilidad por encima del brillo individual.

La campaña estuvo controlada hasta la final. Francia eliminó sucesivamente a Irlanda, Islandia y, de forma crucial, a Alemania en semifinales. El Stade de France vibraba, pero la final contra Portugal se convirtió en una pesadilla. Cristiano Ronaldo se retiró lesionado aún en la primera parte, pero fue Portugal quien se llevó la victoria en la prórroga, con un gol de Éder. La decepción fue inmensa tras la tercera derrota de Francia en finales en el lapso de diez años.

Pero, a diferencia de 2006, esta derrota no provocó un colapso. El equipo demostró fortaleza mental y resiliencia. Las bases establecidas por Deschamps se mantuvieron sólidas, y esa capacidad de encajar golpes sin desintegrarse fue fruto de su trabajo incansable en la cohesión del grupo. Francia estaba lista para lo que vendría después.

Apoteosis del pragmatismo

Getty Images

La Copa del Mundo de 2018, en Rusia, fue la obra maestra de Deschamps. Su enfoque de juego, a menudo criticado y constantemente etiquetado como “feo”, resultó implacablemente eficaz.

Francia renunció a la posesión del balón (solo un 49% de media, ocupando el 20.º puesto en ese apartado en el torneo) en favor de un bloque defensivo compacto, diseñado para eliminar espacios y lanzar contraataques devastadores. Este sistema fue moldeado para sus jugadores: el trabajo incansable de N'Golo Kanté y Blaise Matuidi, la visión de juego de Pogba, el juego de pivote de Olivier Giroud y, por encima de todo, la velocidad devastadora de Griezmann y del joven prodigio Kylian Mbappé.

La campaña en las eliminatorias fue un modelo de gestión táctica: caos controlado contra Argentina (4 a 3); control contra Uruguay (2 a 0); disciplina de hierro contra Bélgica (1 a 0) y eficiencia clínica en la final contra Croacia (4 a 2).

Esta victoria perteneció a varios hombres, incluido Deschamps, el principal pragmático que silenció a sus críticos al demostrar que su obsesión por construir un equipo “muy difícil de vencer” era correcta, y Mbappé, la superestrella emergente que estalló en la escena mundial. Pero, por encima de todo, fue una victoria del colectivo.

El símbolo de todo esto fue Giroud. Esencial para el sistema, el delantero centro no marcó ni un solo gol en el torneo, en un sacrificio que habría sido impensable para los individualistas de generaciones anteriores.

El triunfo de 2018 no fue solo una victoria deportiva, fue una victoria ideológica. La revancha de lo colectivo sobre lo individual, la prueba de que un equipo unido y disciplinado podía volar más alto que un conjunto de talentos desunidos. Fue la revancha definitiva por Knysna.

Gestionando el nuevo estatus

Getty Images

El triunfo de 2018 no fue un accidente. Fue fruto de un sistema de formación excepcional, cuya joya es el Instituto Nacional del Fútbol en Clairefontaine, ubicado en la región de París. Ese centro de entrenamiento y desarrollo se convirtió en una referencia mundial.

La filosofía de la FFF, orientada a formar jugadores técnicamente completos, tácticamente inteligentes y versátiles, creó un semillero de talentos incomparable. Esto explica cómo Francia puede darse el lujo de perder a varios atletas de nivel mundial, como Pogba, Kanté o Benzema, en la víspera de un Mundial y aun así llegar a la final.

Si 2018 reveló a un prodigio, los años siguientes confirmaron el surgimiento de un monarca. Mbappé, el goleador más joven de Francia en Copas del Mundo y el segundo más joven de la historia (solo por detrás de Pelé) en marcar en una final, evolucionó de revelación a líder incontestable. Su hat-trick en la final del Mundial de 2022, prácticamente forzando él solo la prórroga, consolidó definitivamente su estatus como heredero de los grandes.

La era Deschamps, sin embargo, no puede contarse sin la saga Benzema. Tras el caso de la sex tape que involucró a Valbuena, en 2015, Deschamps tomó la audaz decisión de prescindir de su atacante más talentoso, priorizando el equilibrio del plantel. En un giro pragmático, convocó a Benzema para la Euro 2021, reconociendo su nivel excepcional en el Real Madrid. Sin embargo, el delantero sufrió una lesión poco antes del Mundial de 2022 y dejó la delegación en circunstancias controvertidas, en medio de versiones contradictorias de los hechos que generaron una nueva polémica.

Esta saga ilustra la paradoja central de la gestión de Deschamps: un pragmatismo adaptable, en el que los principios pueden sortearse cuando la victoria está en juego.

Círculo completo

Getty Images

El Mundial de 2022 marcó el ocaso de la generación campeona del mundo. Las retiradas de la selección, tras el torneo, de pilares como Hugo Lloris y Raphaël Varane, seguidas más tarde por Giroud, cerraron oficialmente la “Generación Griezmann”. Al mismo tiempo, confirmó el ascenso de la camada más nueva. Jugadores como Aurélien Tchouaméni se consolidaron como pilares, garantizando una transición fluida y la continuidad de la excelencia.

La final de 2022 contra la Argentina de Lionel Messi fue el contrapunto perfecto a Berlín. Perdiendo por 2 a 0 y completamente dominada durante 80 minutos, Francia no se hundió. A diferencia del equipo de 2006, que se derrumbó tras perder a su líder, el equipo de 2022, impulsado por un Mbappé extraordinario, protagonizó una de las reacciones más espectaculares de la historia de las finales. Esa resiliencia, esa negativa visceral a aceptar la derrota, es la marca definitiva de la era Deschamps. Es la fortaleza mental forjada en el infierno de Knysna y en las lágrimas de la Eurocopa de 2016.

El balance final de Deschamps es el de un arquitecto. Asumió un equipo sin moral, que se había convertido en una vergüenza para su propio país, y lo transformó en una potencia global. Un título mundial, otras dos finales y un triunfo en la UEFA Nations League: su currículum lo coloca en el panteón de los mayores técnicos de selecciones de todos los tiempos. No será recordado como un filósofo del fútbol bonito, sino como un constructor de máquinas ganadoras.

La historia parece destinada a cerrarse en un ciclo. Deschamps ya anunció que dejará el cargo después de la Copa del Mundo de 2026 y, para sucederlo, se impone una sombra: la de Zidane. La hipótesis es tan natural que el propio Deschamps ya la ha validado. La simetría sería perfecta: el hombre cuya salida trágica en Berlín inició ese ciclo de 16 años de caos y reconstrucción es, hoy, el principal candidato para heredar la dinastía estable que surgió de las cenizas que él dejó atrás.

El mayor legado de Deschamps puede no ser la segunda estrella, sino la institucionalización de la resiliencia. Sustituyó una cultura frágil, dependiente de los estados de ánimo de un genio, por un ADN colectivo en el que la capacidad de sufrir y reaccionar se volvió algo natural. Es esa fuerza silenciosa la que dejará a su sucesor, para que la era de los Bleus pueda continuar.