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ChiffiGetty Images
Gianluca Minchiotti
Translated by

Serie A referees: Chiffi for Inter v Como, Colombo for Fiorentina v Juventus. All the appointments

Serie A
Inter vs Como
Inter
Como

All referee appointments for Serie A matchday 11

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INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

COM

COM

Inter-Como, a Serie A matchday 11 fixture, kicks off at 6pm on Sunday 8 November. Chiffi will referee, with Paterna on VAR. Napoli-Lazio, at 12.30pm on Sunday, has Pairetto as referee and Aureliano on VAR. Roma-Sassuolo, at 8.45pm on Saturday, has Di Bello in charge and Pezzuto on VAR. Massa will referee Genoa-Milan at Marassi on Sunday at 3pm, with Camplone on VAR. Colombo will referee Fiorentina-Juventus on Sunday at 8.45pm.

  • The full refereeing appointments are as follows:

    Friday 6/11, 20.45

    Venezia v Udinese: Sacchi J.L.

    IMPERIALE and MONDIN

    IV: BONACINA

    VAR: GARIGLIO

    AVAR: PEZZUTO

    Saturday 7/11

    15.00 Cagliari v Frosinone: Ayroldi

    MORO and COLAIANNI

    IV: PERRI

    VAR: MARINI

    AVAR: PRONTERA

    15.00 Torino v Lecce: Feliciani

    COSTANZO and GARZELLI

    IV: CALZAVARA

    VAR: MAZZOLENI

    AVAR: CAMPLONE

    18.00 Parma v Bologna: Zufferli

    TRINCHIERI and CHIAVAROLI

    IV: ARENA

    VAR: MERAVIGLIA

    AVAR: GHERSINI

    20.45 Roma v Sassuolo: Di Bello

    PERETTI and SCATRAGLI

    IV: ABISSO

    VAR: PEZZUTO

    AVAR: GUIDA

    Sunday 8/11

    12.30 Napoli v Lazio: Pairetto

    TEGONI and PERROTTI

    IV: MARINELLI

    VAR: AURELIANO

    AVAR: MAZZOLENI

    15.00 Genoa v AC Milan: Massa

    ALASSIO and ROSSI L.

    IV: DOVERI

    VAR: CAMPLONE

    AVAR: MARINI

    15.00 Monza v Atalanta: Allegretta

    VECCHI and BARONE

    IV: SOZZA

    VAR: LA PENNA

    AVAR: FABBRI

    18.00 Inter v Como: Chiffi

    COLAROSSI and BAHRI

    IV: MARCENARO

    VAR: PATERNA

    AVAR: GARIGLIO

    20.45 Fiorentina v Juventus: Colombo

    BACCINI and CECCON

    IV: MARESCA

    VAR: DI PAOLO

    AVAR: MERAVIGLIA

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INT

INT

Serie A

08 Nov 2026

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