Brazil
Carlos Augusto
Brazil v Japan, Saturday 14 November at 11:15 (18:15 local time), Friendly | Singapore
Singapore v Brazil, Tuesday 17 November at 11:00 (18:00 local time), Friendly | Singapore
Croatia
Petar Sucic
England v Croatia, Thursday 12 November at 20:45 (19:45 local time), UEFA Nations League | London
Croatia v Czechia, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Osijek
France
Andy Diouf, Marcus Thuram
Italy v France, Thursday 12 November at 20:45, UEFA Nations League | Milan
France v Turkey, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Bordeaux
England
Djed Spence
England v Croatia, Thursday 12 November at 20:45 (19:45 local time), UEFA Nations League | London
Spain v England, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Madrid
Poland
Piotr Zielinski
Romania v Poland, Saturday 14 November at 20:45, UEFA Nations League | Bucharest
Poland v Sweden, Tuesday 17 November at 20:45, UEFA Nations League | Wrocław
Serbia
Aleksandar Stankovic
Serbia v Germany, Friday 13 November at 20:45, UEFA Nations League | Belgrade
Greece v Serbia, Monday 16 November at 20:45, UEFA Nations League | Volos
Switzerland
Manuel Akanji
Slovenia v Switzerland, Friday 13 November at 20:45, UEFA Nations League | Maribor
Switzerland v Scotland, Monday 16 November at 20:45, UEFA Nations League | St Gallen
Turkey
Hakan Calhanoglu
Turkey v Belgium, Thursday 12 November at 18:00 (20:00 local time), UEFA Nations League | Izmir
France v Turkey, Sunday 15 November at 20:45, UEFA Nations League | Bordeaux