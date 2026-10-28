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Primeiro de Agosto

Primeiro de Agosto Overview

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November 2026
CAF Confederations Cup
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Al Ahly SC
AHL
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Primeiro de Agosto
PRA
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Standings

1. Lig crest1. Lig

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
14Auxerre crestAuxerre103161324-1110
L
L
D
W
L
15Le Mans crestLe Mans101541219-78
D
L
D
L
L
16Angers crestAngers10226919-108
L
L
D
L
L
17Troyes crestTroyes10226717-108
L
W
D
L
L
18Le Havre crestLe Havre10028922-132
L
L
L
L
L
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