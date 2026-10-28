Primeiro de Agosto Overview

Ligue 1’de 10. haftanın kapsamlı değerlendirmesi. Yaklaşan millî maç arası ve 11. hafta karşılaşmaları öncesinde 10. hafta sonuçlarını, öne çıkan gelişmeleri, dikkat çeken bireysel performansları ve bol gollü heyecan dolu maçları inceliyoruz.
Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının dirençli Troyes'yı kıl payı yenerek milli takım araları arasındaki kusursuz serisini sürdürmesinin ardından galibiyeti “özel” olarak nitelendirdi. Parc des Princes'te Illia Zabarnyi'nin attığı tek gol belirleyici oldu ve son şampiyon, konuk ekibin disiplinli savunmasını aşmayı başardı.