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Les dirigeants d'une fédération africaine ont entamé des négociations avec le Marocain Mustapha Hadji afin de s'attacher ses services à un poste important, quelques mois avant la Coupe d'Afrique des nations 2027.

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Depuis qu'il a quitté son poste d'adjoint de Vahid Halilhodžić, lors du passage de ce dernier à la tête des Lions de l'Atlas, la grande star marocaine n'a occupé aucune fonction.

Le site marocain « Le360 Sport » affirme que Hadji est fortement pressenti pour occuper le poste de directeur technique de la Fédération malienne de football.

Citant des médias maliens, le site précise que la fédération a entamé des négociations avec l'ancienne star des Lions de l'Atlas afin de profiter de son expérience dans le cadre d'un projet de développement et de restructuration du football au Mali.

Selon ces mêmes sources, les dirigeants de la fédération malienne ont sondé Hadji et étudié la possibilité de lui confier ce poste, une démarche par laquelle ils entendent s'appuyer sur des compétences de premier plan, riches d'une vaste expérience aux niveaux africain et international.

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Le Mali mise sur le parcours remarquable de l'une des plus grandes figures du football marocain et africain, lauréat du Ballon d'Or africain en 1998, pour contribuer au développement de la formation et à l'amélioration de la qualité du travail technique au sein du football du pays.

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Ces démarches s'inscrivent dans le cadre de la préparation du Mali en vue des prochaines échéances continentales, à commencer par la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations 2027. La fédération s'est ainsi efforcée de poser les bases d'un projet technique global, destiné à élever le niveau du football malien et à renforcer sa présence sur le continent.

Le Mali assuré de disputer la CAN 2027

La sélection malienne a validé prématurément son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique 2027, prévue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie l'année prochaine.

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Le Mali a obtenu sa qualification en s'imposant 2-0 sur la pelouse du Rwanda, mardi soir dernier, lors de la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027.

Les Maliens ont ouvert le score à la 27e minute par l'intermédiaire de Modibo Signan, avant que son coéquipier Gaoussou Diarra ne double la mise dans la dernière minute du temps réglementaire.

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Grâce à ce résultat, le Mali porte son total à 12 points et occupe la première place du groupe 11 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2027, tandis que le Rwanda reste bloqué à 6 points, au deuxième rang.

À la troisième place du même groupe figure le Liberia, avec 3 points, à égalité avec le Cap-Vert, l'une des sélections ayant participé à la dernière édition de la Coupe du monde 2026.

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L'écart entre le Mali et son plus proche poursuivant pour l'un des deux billets qualificatifs de ce groupe pour la phase finale de la Coupe d'Afrique 2027 s'est ainsi creusé à 9 points, un retard impossible à combler lors des deux dernières journées.

Le football marocain attire tous les regards

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Ces dernières années, le football marocain a attiré l'attention du monde entier à tous les niveaux, qu'il s'agisse de l'équipe A ou des sélections de jeunes, auteures de grandes performances.

Le nouveau classement mondial des sélections, publié hier, mercredi, par la Fédération internationale de football (FIFA), a marqué un tournant historique pour le football arabe et africain : le Maroc a réalisé un bond exceptionnel qui le place parmi les cinq meilleures sélections de la planète, une performance inédite pour le football arabe.

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Le Mali souhaite ainsi tirer profit de l'expérience d'une star marocaine chevronnée, dans l'espoir de suivre l'exemple du Maroc dans le développement de son football.