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Abde EzzalzouliGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Le Maroc laisse échapper la victoire sur une superbe égalisation d’un joueur de Feyenoord entré en jeu

Maroc vs Mali
Maroc
Mali
Matchs Amicaux

Le Maroc n’est pas parvenu, dimanche soir, à venir à bout du Mali en match amical. Les Lions de l’Atlas ont longtemps mené 1-0 grâce à un penalty transformé par Abde Ezzalzouli. Mais cela n’a pas suffi pour s’imposer. Le joueur de Feyenoord Gaoussou Diarra a fixé le score final à 1-1 au stade Ibn Batouta de Tanger à un quart d’heure du terme.

Côté marocain, le sélectionneur Mohamed Ouahbi avait titularisé deux anciens joueurs marquants d’Eredivisie : Anass Salah-Eddine et Ismael Saibari. Abdellah Ouazane et Oussama Targhalline ont commencé sur le banc, tout comme les stars Brahim Díaz et le capitaine Achraf Hakimi.

Le Maroc a mis un peu de temps à se mettre en route, mais a tout de même fini par débloquer la situation après un peu plus d’une demi-heure grâce à Ezzalzouli. L’attaquant du Real Betis a été fauché par l’inattentif Cheick Keita et a lui-même transformé le penalty qui a suivi, malgré le gant du gardien Mamadou Samassa : 1-0.

Le Mali, où Diarra a débuté sur le banc et où l’Ajacide Yves Bissouma n’était pas suffisamment remis pour participer à cette trêve internationale, n’est pas parvenu à ouvrir son compteur en première période malgré quelques situations dangereuses de Mamadou Doumbia.

Le Maroc s’est bien sûr également montré dangereux, mais les tentatives notamment de Neil El Aynaoui, Bilal El Khannouss et Azzedine Ounahi ont manqué de précision pour battre Samassa une deuxième fois.

Après la pause, il a longtemps fallu attendre avant de voir un but, mais la situation a fini par évoluer. Diarra, entré en jeu à la 65e minute, a égalisé douze minutes plus tard. L’ailier a été trouvé au second poteau sur un coup franc et a brillamment fait mouche d’une frappe puissante sous la barre : 1-1.

Composition du Maroc : Bounou ; Maamar, Diop, Aguerd, Salah-Eddine ; El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi ; El Khannouss, Saibari, Ezzalzouli.


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