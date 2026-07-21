Mjaellby Overview

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Christian Pulisic Liverpool crest

Pourquoi Pulisic, surnommé « le cauchemar », pourrait remplacer Salah à Liverpool

Christian Pulisic pourrait être le successeur idéal de Mohamed Salah à Liverpool, estime Jonathan Spector dans GOAL. La star de l’équipe nationale américaine est considérée comme un véritable « cauchemar » pour les défenses adverses. L’attaquant international évolue actuellement au sein du club italien de Serie A, l’AC Milan, mais il possède une solide expérience de la Premier League acquise lors de ses quatre saisons à Chelsea.

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