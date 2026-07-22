Khalifa de Mohamed Salah desata un enfrentamiento entre el Liverpool y el Paris Saint-Germain

El Liverpool inglés ha entrado en la puja por el fichaje del extremo francés Maghnes Akliouche, estrella del Mónaco, para que sea el sucesor de Mohamed Salah en Anfield durante el actual mercado de fichajes de verano.

La cadena "Sky Sports" ha revelado que la directiva del Liverpool ha iniciado sus contactos preliminares para interesarse por la situación del jugador de 24 años y por la posibilidad de que su club le permita salir este verano.

El movimiento del Liverpool llega en un momento en el que aún no ha logrado suplir el vacío ofensivo que dejó la marcha de la estrella egipcia, quien al término de la temporada pasada bajó el telón a una trayectoria histórica de nueve temporadas con la camiseta del equipo.

El Liverpool afronta una fuerte competencia por el traspaso, ya que Akliouche es un objetivo prioritario para el París Saint-Germain, que ha presentado varias ofertas, la última de las cuales alcanzó los 34 millones de libras esterlinas, equivalentes a 40 millones de euros, pero todas fueron rechazadas por la directiva del Mónaco.

El cuerpo técnico del Liverpool, dirigido por Andoni Iraola, considera que fichar a un nuevo extremo se ha convertido en una necesidad apremiante, ante la falta de un sustituto para Salah hasta el momento.

Akliouche destaca por su capacidad para jugar como creador de juego y como extremo derecho zurdo, posición en la que el Liverpool planea utilizarlo, especialmente teniendo en cuenta que la estrella alemana Florian Wirtz busca consolidar su posición en su segunda temporada en Anfield.

El interés en Akliouche es el primer indicio claro de que el Liverpool ha iniciado ya la etapa post Mohamed Salah, en busca de un nuevo rostro ofensivo que lidere al equipo la próxima temporada.