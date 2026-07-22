Tras Somerville... Al-Hilal inicia los trámites para el fichaje de Dembélé

El Al-Hilal ha iniciado los pasos para fichar al francés Ousmane Dembélé, extremo del Paris Saint-Germain, durante el actual mercado de fichajes estival, después de cerrar el traspaso del extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United.

Diversos informes periodísticos habían confirmado que el Al-Hilal estaba cerca de fichar a Summerville en el actual mercado estival por 80 millones de euros, con lo que se convertiría en el segundo jugador más caro en la historia de la liga saudí.

El periodista italiano Sacha Tavolieri reveló el nuevo objetivo del Al-Hilal en el presente mercado estival, el extremo francés Ousmane Dembélé, ya que el club ha comenzado a contactar con él para incorporarlo de forma oficial.

Tavolieri confirmó que el Al-Hilal ya ha iniciado los contactos con los representantes de Dembélé, con el fin de obtener la luz verde antes de entrar en negociaciones oficiales con el Paris Saint-Germain.

Esto llega en un momento en el que el club de la capital francesa desea renovar el contrato del ganador del Balón de Oro, especialmente porque finaliza en 2028.

Dembélé ofrece niveles destacados en los últimos años junto al Paris Saint-Germain, hasta el punto de que lo llevó a conquistar el título de la Liga de Campeones de Europa durante dos temporadas consecutivas, y a lograr el Balón de Oro como mejor jugador del mundo en 2025.

Además, el extremo francés tuvo una actuación destacada con la selección de su país en el Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde disputó los ocho partidos, marcando en ellos 6 goles y dando dos asistencias.