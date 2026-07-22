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«Cada día más cerca»: la estrella del PSG, Fabián Ruiz, admite su deseo de fichar por otro equipo y su ambición de ganar el Balón de Oro tras el éxito de España en el Mundial
Con la mirada puesta en su regreso a Sevilla
Desde que dejó el Real Betis en 2018, Ruiz ha progresado sin pausa: pasó por el Nápoles y luego llegó al Parc des Princes. Allí ha ganado dos Ligas de Campeones y, con España, el Mundial 2026 tras vencer a Argentina en la final. Aun así, su corazón sigue siendo betico. En una emotiva ceremonia en su ciudad natal, se le preguntó por un posible regreso.
«La verdad es que sí. Siempre lo he dicho. Nunca lo he ocultado. Estoy deseando volver. Cada día está más cerca. Soy aficionado del Betis y espero volver algún día al Betis», declaró Ruiz, según Marca.
- AFP
El español sueña con el Balón de Oro
Tras una gran temporada en la que ayudó a España a ganar el Mundial, Ruiz se postula como candidato al Balón de Oro. El centrocampista de 30 años brilló en el PSG y luego lideró el centro del campo español en Norteamérica.
El exjugador del Nápoles admitió su ambición: «¿Quién no querría ganar un Balón de Oro? Estoy contento con la temporada que he tenido, en la que he ganado la Liga de Campeones y el Mundial. Si estoy entre los candidatos, será un honor».
El auge de Los Palacios
Ruiz participó en una celebración de bienvenida en Los Palacios y Villafranca, localidad que ha visto nacer a estrellas como Jesús Navas y Gavif. Tras triunfar en los escenarios mundiales, disfruta de su éxito sin perder el contacto con su comunidad. Antes de unirse al PSG para la pretemporada, su valor como centrocampista nunca ha sido mayor.
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El contrato de Fabián Ruiz con el PSG vence el próximo verano, pero se ha acordado su renovación hasta 2029, con opción a un año más. Así, un regreso inminente al Betis es improbable, y el PSG disfrutará de su talento como creador de juego durante más tiempo. Se espera que participe cuando el equipo de Luis Enrique inaugure su temporada 2026-27 contra el Aston Villa en la final de la Supercopa de la UEFA.
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