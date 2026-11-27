Ipswich Town ist auf Anhieb in die Premier League zurückgekehrt. Unter Gary O'Neil hofft der Klub diesmal auf einen längeren Aufenthalt. Tickets für Spiele an der Portman Road und auswärts könnt Ihr schon jetzt buchen.

Nach Platz zwei in der Championship und dem direkten Aufstieg in der vergangenen Saison ist die Begeisterung bei den Fans von Ipswich Town noch immer groß. Die gute Stimmung hat sich auch in die neue Spielzeit übertragen.

GOAL liefert Euch alle aktuellen Informationen zu Tickets für Spiele von Ipswich Town: wo Ihr sie kaufen könnt, wie viel sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Ipswich Town

Datum und Uhrzeit Spiel Tickets Spielort Sa., 28. November (17.30 Uhr) Ipswich Town gegen Aston Villa Tickets Portman Road (Heimspiel) Di., 1. Dezember (20 Uhr) Coventry City gegen Ipswich Town Tickets Coventry Building Society Arena (Auswärtsspiel) Sa., 5. Dezember (20 Uhr) Leeds United gegen Ipswich Town Tickets Elland Road (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Newcastle United Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 20. Dezember (14 Uhr) Brighton & Hove Albion gegen Ipswich Town Tickets American Express Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dezember (15 Uhr) Ipswich Town gegen Brentford Tickets Portman Road (Heimspiel) Mi., 30. Dezember (20.15 Uhr) Ipswich Town gegen Chelsea Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 2. Januar (15 Uhr) Arsenal gegen Ipswich Town Tickets Emirates Stadium (Auswärtsspiel) Mi., 6. Januar (19.30 Uhr) Ipswich Town gegen Coventry City Tickets Portman Road (Heimspiel) So., 17. Januar (14 Uhr) Bournemouth gegen Ipswich Town Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 23. Januar (15 Uhr) Ipswich Town gegen Hull City Tickets Portman Road (Heimspiel) Sa., 30. Januar (15 Uhr) Aston Villa gegen Ipswich Town Tickets Villa Park (Auswärtsspiel)

So kauft Ihr Tickets für Ipswich Town

Offizielle Tickets für Ipswich Town kauft Ihr in erster Linie und am sichersten über das E-Ticketing-Portal des Klubs. Dafür müsst Ihr ein digitales Klubkonto mit zentraler Anmeldung erstellen und Euch darüber einloggen.

Tickets sind auch persönlich im Planet Blue Superstore des Klubs an der Portman Road erhältlich. Das ist allerdings in der Regel nur an spielfreien Tagen möglich und nur in den seltenen Fällen, in denen noch Tickets verfügbar sind.

Verkaufsphasen und Zeitplan

Verkaufsphase Zeitpunkt und Bedingungen Ticketverlosung Beginnt etwa vier Wochen vor dem Spiel. Sie ist ausschließlich Super-Blues-Mitgliedern ohne Dauerkarte vorbehalten. Mitglieder können sich einzeln oder als Gruppe bewerben. Vorverkauf für Mitglieder Wer bei der Verlosung Erfolg hatte, erhält zuerst Zugang. Danach bekommen erfolglose Bewerber und andere Super-Blues-Mitglieder ein eigenes Zeitfenster, um noch verfügbare Tickets zu kaufen (höchstens ein Ticket pro Mitglied). Weiterverkauf von Dauerkartenplätzen Läuft flexibel bis zum Spieltag. Wer eine Dauerkarte hat und ein Spiel nicht besuchen kann, gibt den Platz über die offizielle Tauschplattform des Klubs frei. Andere berechtigte Mitglieder können ihn dann sofort kaufen. Freier Verkauf Findet nur statt, wenn nach Abschluss aller Verkaufsphasen für Mitglieder noch Tickets übrig sind (üblicherweise zwei Wochen vor dem Spiel). Bei besonders gefragten Premier-League-Spielen kommt es selten dazu.

Fans können Tickets für Spiele von Ipswich Town außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die auf anderem Weg einen Platz suchen, und ist eine verlässliche Option für Fans, die kurzfristig noch Tickets ergattern möchten.

Wie viel kosten Tickets für Ipswich Town?

Die offiziellen Ticketpreise für Spiele von Ipswich Town an der Portman Road hängen von der Einstufung der Partie, der Altersgruppe für Ermäßigungen und dem gewählten Sitzbereich ab.

Für die Saison 2026/27 hat der Klub die Preise für Einzeltickets eingefroren. Die grundlegende Preisstruktur bleibt damit dieselbe wie in der Vorsaison.

Die Spiele sind je nach Nachfrage und Gegnerprofil in zwei Hauptkategorien eingeteilt:

Kategorie A : Besonders gefragte Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder bedeutende Rivalen (etwa das Derby in East Anglia oder Partien gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester).

: Besonders gefragte Spiele gegen Klubs aus den Top sechs oder bedeutende Rivalen (etwa das Derby in East Anglia oder Partien gegen die großen sechs Klubs aus London und Manchester). Kategorie B: Reguläre Spiele gegen Mannschaften aus dem Mittelfeld oder dem unteren Tabellenbereich.

Ein reguläres Erwachsenenticket direkt vom Klub kostet im Allgemeinen zwischen 27 und mehr als 38 Pfund. Der Preis hängt davon ab, ob es sich um ein Spiel der Kategorie A oder B handelt und ob der Platz auf einem Ober- oder Unterrang liegt.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Portman Road

Die Portman Road ist die traditionsreiche Heimspielstätte des Ipswich Town F.C. und mit 30.311 Plätzen das größte Fußballstadion in East Anglia. Sie gehört zu den geschätztesten traditionellen Fußballstätten Englands und wird seit 1884 durchgehend von Ipswich Town genutzt.

Ab 1855 nutzte der East Suffolk Cricket Club das Gelände an der Portman Road. Als Ipswich Town 1884 hinzukam, spielte der Klub auf einem Spielfeld, das sich mit dem Cricketplatz überschnitt. Jeden Sommer wurde es geräumt, damit dort wieder Cricket gespielt werden konnte.

Nach dem Taylor-Report wurde die Portman Road 1992 zum ersten Premier-League-Stadion mit Sitzplatztribünen auf allen vier Seiten. Durch umfangreiche Erweiterungen zur Jahrtausendwende wurden beide Tribünen hinter den Toren neu gebaut und die Kapazität auf mehr als 30.000 Plätze erhöht.

Denkwürdige Momente an der Portman Road

Besucherrekord: Ipswich Town 0:0 Leeds United (1975) : Eine Partie in der fünften Runde des FA Cups lockte mit 38.010 Zuschauern eine bis heute unerreichte Rekordkulisse an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatzränge, um das legendäre Duell zu sehen.

: Eine Partie in der fünften Runde des FA Cups lockte mit 38.010 Zuschauern eine bis heute unerreichte Rekordkulisse an. Die Fans drängten sich in jeden Winkel der alten Stehplatzränge, um das legendäre Duell zu sehen. Taktische Meisterleistung: Ipswich Town 3:0 Barcelona (1977) : In einem ausverkauften Stadion erlebten die Zuschauer, wie die Mannschaft von Bobby Robson Barcelona mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens klar besiegte. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore.

: In einem ausverkauften Stadion erlebten die Zuschauer, wie die Mannschaft von Bobby Robson Barcelona mit den Fußballgrößen Johan Cruyff und Johan Neeskens klar besiegte. Eric Gates, Trevor Whymark und Brian Talbot erzielten die Tore. Die Rückkehr nach 22 Jahren: Ipswich Town 2:0 Huddersfield Town (2024): Tore von Wes Burns und Omari Hutchinson lösten einen gewaltigen Platzsturm und ohrenbetäubenden Jubel aus. Die Mannschaft von Kieran McKenna schaffte den zweiten Aufstieg in Folge und kehrte nach 22 Jahren in die Premier League zurück.

Die außergewöhnliche Europapokalbilanz: Die Portman Road ist dafür bekannt, dass ausländische Mannschaften dort regelmäßig scheitern. Ipswich Town ist in europäischen Wettbewerben zu Hause ungeschlagen: 31 Spiele ohne eine einzige Niederlage, darunter Siege gegen Größen wie AC Mailand, Inter und Real Madrid.

Popstars zu Gast: Abseits des Fußballs fanden an der Portman Road auch große Konzerte von Elton John, R.E.M., den Red Hot Chili Peppers und Pink statt. Im Sommer 2025 gab der Weltstar Ed Sheeran, lebenslanger Fan von Ipswich Town und Minderheitsanteilseigner des Klubs, dort eine historische Konzertreihe an drei Abenden.

Rekorde und Statistiken von Ipswich Town

Ipswich Town Football Club hat einen besonderen Platz in der Geschichte des englischen Fußballs. Dafür stehen drei große Titel und eine beispiellose Heimbilanz in europäischen Wettbewerben.

Obwohl der Klub aus Suffolk stammt, einer vergleichsweise wenig beachteten Fußballregion, feierte er in seinen goldenen Zeiten Mitte des 20. Jahrhunderts Erfolge in England und Europa.

Titel und Trophäen des Klubs

Meister der First Division : einmal (1961/62)

: einmal (1961/62) FA-Cup-Sieger : einmal (1977/78)

: einmal (1977/78) UEFA-Cup-Sieger: einmal (1980/81)

Individuelle Spielerrekorde

Die meisten Einsätze: Mick Mills (741), John Wark (678)

Die meisten Tore: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Sprungbrett zum Traineramt bei England

Ipswich ist dafür bekannt, Trainer von Weltklasse hervorgebracht zu haben. Sowohl Sir Alf Ramsey, der 1962 mit Ipswich Meister wurde, als auch Sir Bobby Robson, der den FA Cup und den UEFA Cup gewann, wechselten von der Trainerbank an der Portman Road direkt zur englischen Nationalmannschaft. Beide führten England durch seine bedeutendsten WM-Phasen.

Der berühmte Spitzname von Ipswich Town

Ursprünglich wurde der Klub als Ipswich Town bezeichnet. Während der Premier-League-Saison 2000/01 gaben gegnerische Fans ihm wegen der landwirtschaftlichen Wurzeln Suffolks scherzhaft einen neuen Spitznamen. Der Klub und seine Fans übernahmen ihn mit Stolz.