Nach einem Jahrzehnt Abwesenheit ist Hull City endlich zurück in der Premier League. Wer das Team in dieser Saison live sehen will, kann sich jetzt Tickets für die Spiele sichern.

Die Fans von Hull City dürften nach dem Sieg ihrer Mannschaft gegen Middlesbrough im Championship-Play-off-Finale im Mai im Wembley-Stadion noch immer begeistert sein. Die gute Stimmung hat sich in die neue Saison übertragen.

Die Mannschaft von Sergej Jakirović hat zu Hause beeindruckende Leistungen gezeigt, darunter den 2:0-Sieg gegen Manchester United zum Saisonauftakt. Auch auswärts bewies sie Widerstandskraft. Diese Eigenschaft muss sie über die Saison hinweg bewahren, wenn sie den gefürchteten Abstieg vermeiden will.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für Spiele von Hull City: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Die nächsten Spiele von Hull City

Datum und Uhrzeit Partie Tickets Spielort So., 22. Nov. (14 Uhr) Hull City gegen Brighton & Hove Albion Tickets MKM Stadium (Heimspiel) So., 29. Nov. (14.05 Uhr) Crystal Palace gegen Hull City Tickets Selhurst Park (Auswärtsspiel) Mi., 2. Dez. (20 Uhr) Hull City gegen Nottingham Forest Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 5. Dez. (15 Uhr) Bournemouth gegen Hull City Tickets Vitality Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 12. Dez. (15 Uhr) Hull City gegen Tottenham Hotspur Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 19. Dez. (15 Uhr) Manchester City gegen Hull City Tickets Etihad Stadium (Auswärtsspiel) Sa., 26. Dez. (17.30 Uhr) Hull City gegen Liverpool Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Di., 29. Dez. (19.30 Uhr) Hull City gegen Leeds United Tickets MKM Stadium (Heimspiel) Sa., 2. Jan. (15 Uhr) Sunderland gegen Hull City Tickets Stadium of Light (Auswärtsspiel) Di., 5. Jan. (19.30 Uhr) Nottingham Forest gegen Hull City Tickets City Ground (Auswärtsspiel)

So kauft Ihr Tickets für Hull City

Offizielle Tickets für Hull City könnt Ihr über das eTicketing-Portal des Klubs, telefonisch bei der Ticketstelle oder persönlich dort kaufen. Dauerkarteninhaber und Mitglieder können über den offiziellen Leitfaden zur Ticketbörse von Hull City auch Plätze für ausverkaufte Heimspiele anbieten.

Der Ticketverkauf erfolgt üblicherweise in mehreren Phasen:

Bevorzugter Zugang : Bestehende oder aktive Mitglieder können Plätze kaufen, bevor ein möglicher freier Verkauf beginnt.

: Bestehende oder aktive Mitglieder können Plätze kaufen, bevor ein möglicher freier Verkauf beginnt. Freier Verkauf: Er beginnt nur, wenn nach den bevorzugten Verkaufsphasen für Mitglieder und Dauerkarteninhaber noch Plätze verfügbar sind. Bei besonders gefragten Premier-League-Spielen sind die Tickets häufig schon während dieser Phasen ausverkauft.

Fans können Tickets für Spiele von Hull City außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf diesem Weg Plätze sichern möchten, und ist eine verlässliche Möglichkeit für Fans, die noch kurzfristig Tickets suchen.

Wie viel kosten Tickets für Hull City?

Offizielle Tageskarten für Spiele im MKM Stadium kosten ab 30 Pfund für Erwachsene, ab 16 Pfund zum ermäßigten Tarif und ab 8 Pfund für Kinder und Jugendliche. Der genaue Preis hängt von der Spielkategorie, also der Attraktivität des Gegners, und der Stadionzone ab, in der Ihr sitzt.

Die Spiele werden in die Kategorien A, B und C eingeteilt. Besonders gefragte Partien, etwa gegen die „Big Six“, gehören zur Kategorie A, weniger gefragte Spiele zur Kategorie C.

Die genannten Einstiegspreise beziehen sich stets auf Zone 1 bei einem Spiel der Kategorie C. Mit einer höheren Spielkategorie oder Sitzplatzklasse steigen die Preise.

Tribünenbereiche und Zonen im Stadion

Das MKM Stadium ist als durchgehendes Stadion mit einem Tribünenrang angelegt. Eine Ausnahme bildet die Westtribüne mit ihrem zweiten Rang. Das Stadion ist in verschiedene Preiszonen unterteilt:

Chris Chilton East Stand : Diese Tribüne mit einem Rang erstreckt sich entlang des Spielfelds. Die mittleren Blöcke bieten eine besonders gute Sicht von der Seitenlinie. In der Südostecke befinden sich Stehplatzbereiche, die bei lautstarken Heimfans beliebt sind.

: Diese Tribüne mit einem Rang erstreckt sich entlang des Spielfelds. Die mittleren Blöcke bieten eine besonders gute Sicht von der Seitenlinie. In der Südostecke befinden sich Stehplatzbereiche, die bei lautstarken Heimfans beliebt sind. West Stand : Der aufwendigste Teil des Stadions. Im unteren Rang befinden sich die Trainerbänke, Medienplätze und gehobene Hospitality-Bereiche. Der erhöhte zweite Rang, Upper West, liegt wegen seiner Panoramasicht in der höchsten Preisklasse des Stadions.

: Der aufwendigste Teil des Stadions. Im unteren Rang befinden sich die Trainerbänke, Medienplätze und gehobene Hospitality-Bereiche. Der erhöhte zweite Rang, Upper West, liegt wegen seiner Panoramasicht in der höchsten Preisklasse des Stadions. North Stand : Hier sitzen traditionell Heimfans, insbesondere in den lautstarken Blöcken N1–N5.

: Hier sitzen traditionell Heimfans, insbesondere in den lautstarken Blöcken N1–N5. South Stand : Die ausgewiesene Familientribüne. In diesem Bereich gilt freie Platzwahl; er gehört zu den günstigeren Bereichen des Stadions.

: Die ausgewiesene Familientribüne. In diesem Bereich gilt freie Platzwahl; er gehört zu den günstigeren Bereichen des Stadions. Gästebereich: Gästefans werden in der Nordostecke untergebracht. Dieser Bereich umfasst rund 1.105 Stehplätze.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Klubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über das MKM Stadium

Das MKM Stadium in Kingston upon Hull, England, ist eine bekannte Mehrzweckstätte für Sport und Unterhaltung. Es zeichnet sich durch seine moderne Architektur aus und dient sowohl einem Fußball- als auch einem Rugby-League-Klub als Heimstätte.

Die Idee für das Stadion entstand Ende der 1990er-Jahre, als der Stadtrat von Hull Anteile an Kingston Communications verkaufte und mit dem Erlös eine moderne Anlage finanzierte. Der Bau kostete 44 Millionen Pfund und dauerte nur 14 Monate. Im Dezember 2002 wurde das Stadion offiziell eröffnet.

Das Stadion ist die Heimstätte zweier großer Klubs, die dafür ihre traditionsreichen, aber in die Jahre gekommenen Spielstätten verließen:

Hull City A.F.C. (Hull City): Der Fußballklub zog aus dem Boothferry Park aus.

(Hull City): Der Fußballklub zog aus dem Boothferry Park aus. Hull FC (Hull FC): Der Rugby-League-Klub zog vom The Boulevard um.

Denkwürdige Momente im MKM Stadium

Das Eröffnungsspiel (Dezember 2002) : Hull City besiegte Sunderland in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann die neu geschaffene „Raich Carter Trophy“. Steve Melton erzielte das historische erste Tor im Stadion.

: Hull City besiegte Sunderland in einem Freundschaftsspiel mit 1:0 und gewann die neu geschaffene „Raich Carter Trophy“. Steve Melton erzielte das historische erste Tor im Stadion. Der Start in der Premier League (2008) : Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wurden die ersten Premier-League-Heimspiele legendär, darunter ein berühmter 3:1-Sieg gegen Liverpool.

: Nach dem Aufstieg in die höchste Spielklasse wurden die ersten Premier-League-Heimspiele legendär, darunter ein berühmter 3:1-Sieg gegen Liverpool. Der Kampf der elf Spieler (2003): Das erste Spiel von Hull FC im Stadion war eine Challenge-Cup-Partie gegen Halifax. Obwohl zwei Spieler von Hull des Feldes verwiesen wurden, erkämpfte sich die Mannschaft mit elf Spielern einen denkwürdigen 24:16-Sieg.

Künftige Erweiterung: Arup Sport und Miller Partnership konzipierten die Stadionstruktur so, dass über der Osttribüne ein weiterer Oberrang hinzugefügt werden kann. Bei Bedarf ließe sich die Kapazität dadurch auf 34.000 Plätze erhöhen.

Rekorde und Statistiken von Hull City

Der 1904 gegründete Hull City Association Football Club blickt auf eine faszinierende Geschichte zurück, die von Beharrlichkeit in den unteren Ligen, einem rasanten Aufstieg in die Premier League im 21. Jahrhundert und unvergesslichen Auftritten im Wembley-Stadion geprägt ist.

Titel und Erfolge des Klubs

Meister der dritten englischen Spielklasse (League One / Division Three) : 4-mal

: 4-mal Zweite englische Spielklasse (Championship): Play-off-Sieger: 3-mal

Individuelle Spielerrekorde

Meiste Einsätze: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Meiste Tore: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Das Ende einer 104-jährigen Wartezeit (2008)

Nach mehr als einem Jahrhundert in den unteren Ligen erreichte Hull City erstmals die höchste Spielklasse. Lokalheld Dean Windass erzielte im Championship-Play-off-Finale in Wembley in der ersten Halbzeit mit einem spektakulären Volleyschuss das Tor zum 1:0-Sieg gegen Bristol City. Kapitän Ian Ashbee gelang das bemerkenswerte Kunststück, den Klub in allen vier Profiligen als Spielführer angeführt zu haben.

Das FA-Cup-Finale 2014 und das Debüt in Europa

2014 erreichte Hull City erstmals ein großes Pokalfinale. Nach einem furiosen Start in Wembley brachten Tore von James Chester und Curtis Davies Hull City gegen Arsenal innerhalb von acht Minuten mit 2:0 in Führung. Arsenal kämpfte sich zurück und gewann nach Verlängerung mit 3:2. Durch den historischen Finaleinzug spielte Hull in der Saison 2014/15 zum ersten und bislang einzigen Mal in der UEFA Europa League.