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Slowenien

Slowenien Übersicht

Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026

Depay to miss Seedorf's Corinthians debut as drop fears grow

Corinthians forward Memphis Depay will miss Clarence Seedorf's managerial debut against Vitoria following a costly booking during Sunday's derby thrashing by Palmeiras. The Dutch talisman picked up his third yellow card of the season, deepening the relegation misery for the Brazilian giants as they fight to retain their top-flight status.

M. DepayC. Seedorf
Jesse Lingard Corinthians 2026

Love you or hate you! Lingard gets ‘car break’ warning in Brazil

Jesse Lingard has been warned by former Manchester United team-mate Anderson that passionate supporters in Brazil will either “love you or hate you”. The ex-England international is now on the books of Corinthians, with a one-time colleague at Old Trafford telling GOAL that fans in South America will go to extreme lengths if their patience is tested.

ExclusiveJ. Lingard
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October 2026
World Cup Qualification UEFA
Türkei badge
Türkei
TÜR
3
Slowenien badge
Slowenien
SVN
3
END
World Cup Qualification UEFA
Slowenien badge
Slowenien
SVN
2
Türkei badge
Türkei
TÜR
0
END
ges 5 - 3
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Tabelle

Bundesliga crestBundesliga

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
14Mirassol crestMirassol3199133644-836
S
N
U
S
U
15Vasco da Gama crestVasco da Gama3098133643-735
N
U
S
S
S
16Corinthians crestCorinthians3189143239-733
U
N
N
N
N
17Internacional crestInternacional31711133340-732
N
U
S
N
S
18Gremio crestGremio31710143444-1031
N
U
U
U
N
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