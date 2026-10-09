+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Slowenien Übersicht
Mehr
Tabelle
Mehr
Bundesliga
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|14
|Mirassol
|31
|9
|9
|13
|36
|44
|-8
|36
|15
|Vasco da Gama
|30
|9
|8
|13
|36
|43
|-7
|35
|16
|Corinthians
|31
|8
|9
|14
|32
|39
|-7
|33
|17
|Internacional
|31
|7
|11
|13
|33
|40
|-7
|32
|18
|Gremio
|31
|7
|10
|14
|34
|44
|-10
|31