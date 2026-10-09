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Malaysia Übersicht
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Super League
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|5
|Bhayangkara Presisi Indonesia FC
|6
|2
|4
|0
|11
|8
|3
|10
|6
|Madura United
|5
|3
|1
|1
|10
|7
|3
|10
|7
|Persib Bandung
|5
|3
|1
|1
|9
|6
|3
|10
|8
|Persebaya Surabaya
|5
|2
|3
|0
|6
|4
|2
|9
|9
|Persik
|5
|2
|1
|2
|5
|3
|2
|7