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Malaysia

Malaysia Übersicht

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October 2026
Freundschaftsspiel
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Malaysia
MAL
0
Saudi Arabien badge
Saudi Arabien
SAU
2
END
Freundschaftsspiel
Malaysia badge
Malaysia
MAL
1
Saudi Arabien badge
Saudi Arabien
SAU
0
END
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Tabelle

Super League crestSuper League

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
5Bhayangkara Presisi Indonesia FC crestBhayangkara Presisi Indonesia FC6240118310
S
U
U
S
U
6Madura United crestMadura United5311107310
U
N
S
S
S
7Persib Bandung crestPersib Bandung531196310
S
U
S
N
S
8Persebaya Surabaya crestPersebaya Surabaya52306429
U
S
U
S
U
9Persik crestPersik52125327
N
S
U
S
N
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