Laos Übersicht

Ulasan menyeluruh pekan pertandingan ketujuh Ligue 1. Kami membahas hasil pekan ketujuh, sorotan utama, penampilan individu yang menonjol, serta laga-laga dramatis yang menghasilkan banyak gol menjelang rangkaian pertandingan pekan kedelapan.
Ulasan menyeluruh tentang akhir pekan keenam Ligue 1. Kami membahas hasil pertandingan pekan keenam, cerita-cerita utama, penampilan individu yang menonjol, serta laga-laga dramatis bertabur gol menjelang rangkaian pertandingan pekan ketujuh.
Luis Enrique menyebut kemenangan 3-1 Paris Saint-Germain atas Le Mans sebagai hasil yang nyaris sempurna setelah selamat dari ancaman pada babak kedua. Pelatih asal Spanyol itu memuji tim promosi tersebut karena menunjukkan keberanian luar biasa di Parc des Princes.
Maghnes Akliouche mengungkapkan kegembiraannya setelah mencetak gol pertamanya untuk Paris Saint-Germain dalam kemenangan 3-1 atas Le Mans. Gelandang itu mengungkapkan bahwa ia mengandalkan insting murni untuk memastikan kemenangan kandang di Parc des Princes.