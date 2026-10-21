Laos Übersicht

'Itu sulit!' - Luis Enrique mengakui PSG menghadapi kesulitan besar melawan tim promosi tanpa rasa takut

Luis Enrique menyebut kemenangan 3-1 Paris Saint-Germain atas Le Mans sebagai hasil yang nyaris sempurna setelah selamat dari ancaman pada babak kedua. Pelatih asal Spanyol itu memuji tim promosi tersebut karena menunjukkan keberanian luar biasa di Parc des Princes.