Honduras Übersicht

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Liga MX
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|8
|Querétaro FC
|12
|6
|2
|4
|16
|15
|1
|20
|9
|Tijuana
0 - 0
|12
|4
|5
|3
|15
|14
|1
|17
|10
|Santos Laguna
|12
|5
|1
|6
|17
|16
|1
|16
|11
|Club Universidad Nacional
|12
|4
|4
|4
|19
|20
|-1
|16
|12
|Puebla
0 - 1
|13
|4
|4
|5
|12
|14
|-2
|16
Zuletzt aktualisiert vor 5 Minuten