Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Honduras

Honduras Übersicht

Mehr
Mehr

Tabelle

Liga MX crestLiga MX

Live
Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
8Querétaro FC crestQuerétaro FC126241615120
N
N
S
S
U
9Tijuana crestTijuana
0 - 0
124531514117
U
U
U
N
U
10Santos Laguna crestSantos Laguna125161716116
S
S
S
S
S
11Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional124441920-116
S
U
N
U
N
12Puebla crestPuebla
0 - 1
134451214-216
N
U
U
N
U
Zuletzt aktualisiert vor 5 Minuten
Mehr

Betting spotlight

Bayern Munich vs Arsenal predictions: Gunners to at least avoid defeat
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen