Albanien Übersicht

+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Mehr
Tabelle
Mehr
Major League Soccer
Live
|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|12
|Club Universidad Nacional
|12
|4
|4
|4
|19
|20
|-1
|16
|13
|Atletico de San Luis
|13
|4
|4
|5
|18
|22
|-4
|16
|14
|Tigres
|13
|3
|5
|5
|14
|18
|-4
|14
|15
|Atlante
|13
|3
|5
|5
|14
|19
|-5
|14
|16
|Pachuca
|12
|3
|4
|5
|19
|16
|3
|13
Zuletzt aktualisiert vor 10 Minuten