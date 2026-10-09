Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
+18 | AGB gelten | Spiele mit Verantwortung | Glücksspiel kann abhängig machen | Wir erhalten eine Provision von den hier angeführten Buchmachern | Veröffentlichungsgrundsätze
Albanien

Albanien Übersicht

Mehr
October 2026
World Cup Qualification UEFA
Albanien badge
Albanien
ALB
0
Wales badge
Wales
WAL
1
END
World Cup Qualification UEFA
Wales badge
Wales
WAL
3
Albanien badge
Albanien
ALB
0
END
ges 4 - 0
Mehr

Tabelle

Major League Soccer crestMajor League Soccer

Live
Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
12Club Universidad Nacional crestClub Universidad Nacional124441920-116
S
U
N
U
N
13Atletico de San Luis crestAtletico de San Luis134451822-416
S
U
N
S
S
14Tigres crestTigres133551418-414
N
U
S
S
N
15Atlante crestAtlante133551419-514
S
N
N
S
U
16Pachuca crestPachuca123451916313
N
U
N
U
S
Zuletzt aktualisiert vor 10 Minuten
Mehr

Betting spotlight

Como vs Manchester United Predictions: Lineups, Where to Watch & Betting Tips as Como backed to surprise
Weitere Artikel zum Thema Wetten anzeigen