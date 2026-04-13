WM 2026 Sieger-Quoten: Favoriten & Wett Tipps

Die Gesamtsieger-Quoten verdeutlichen die Chancen jedes Teams, das diesen Sommer in Nordamerika vertreten sein wird. Neben den Top-Favoriten der WM 2026 schauen wir uns auch potenzielle Überraschungsteams an. Zum Abschluss liefern wir Dir praktische Wett Tipps für das Turnier.

Aktuelle WM 2026 Sieger-Quoten: Die Top-Favoriten

Die Quoten für den kommenden Weltmeister werden sich in den Wochen vor dem Turnierstart ständig bewegen. Verletzungen, die endgültigen Kader-Nominierungen und die Leistungen in den Testspielen können zu Verschiebungen führen. Zudem variieren die Preise je nach Buchmacher. Du solltest die aktuellen Quoten daher immer bei lizenzierten Wettanbietern prüfen.

Team Quote Implizierte Wahrscheinlichkeit Notizen Spanien 5.50 ~18% Formstark, amtierender Europameister England 7.50 ~14% Konstante Spitzenmannschaft Frankreich 6.50 ~13% Tiefer Kader, Halbfinal-Erfahrung Brasilien 9.00 ~11% Junger Kern, historische Macht Argentinien 9.00 ~11% Titelverteidiger Portugal 11.00 ~9% Starke Offensivoptionen Deutschland 15.00 ~7% Stabilisierte Defensive Niederlande 21.00 ~4% Spannender Außenseiter

Quoten von ODDSET. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und Änderungen vorbehalten.

Analyse der wichtigsten WM 2026 Anwärter

Die Quoten für den WM-Sieg 2026 werden von mehreren Faktoren beeinflusst. Die Form vor dem Turnier und die Kaderqualität gehören zu den wichtigsten Kriterien. Aber auch historische Erfolge fließen in die Preisgestaltung ein.

Spanien

Fast zwei Jahre sind vergangen, seit Spanien sich zum Euro-2024-Sieger krönte. Sie waren das mit Abstand beste Team des Turniers und schlugen auf dem Weg zum Titel vier ehemalige Weltmeister. Seitdem hat das Team von Luis de la Fuente 18 Spiele bestritten und kein einziges in der regulären Spielzeit verloren.

Man kann argumentieren, dass die Europameister heute sogar stärker sind als vor zwei Jahren. Lamine Yamal ist gereift und spielt mit 32 Scorerpunkten in La Liga und der Champions League seine bisher beste Saison. Zudem verfügen sie mit Mikel Oyarzabal, der in dieser Länderspielsaison acht Tore in sieben Spielen erzielte, über einen treffsicheren Stürmer.

Der Kader ist extrem tief besetzt, besonders im Mittelfeld, wo Martin Zubimendi und Rodri um einen Platz konkurrieren. Die größten Fragezeichen stehen hinter der Innenverteidigung und der Formkrise von Nico Williams nach einer verletzungsgeplagten Saison. Insgesamt ist Spanien jedoch ein absolut verdienter Top-Favorit.

England

England erlebte eine enttäuschende Länderspielpause im März. Ein 1-1 gegen Uruguay und eine 0-1 Niederlage gegen Japan in heimischen Testspielen boten kaum Lichtblicke. Der Schwung, den Thomas Tuchel im Herbst entfacht hatte, scheint vorerst ausgebremst.

Diese Ergebnisse sind zwar kein Weltuntergang, legten aber Schwachstellen offen. Ein Problem ist der Mangel an Alternativen für Harry Kane, der im Sommer kaum jede Minute auf dem Platz stehen kann. Ein formschwacher Ollie Watkins sowie Dominic Solanke und Dominic Calvert-Lewin wirken als Backup wenig überzeugend.

Auf der Zehner-Position haben die "Three Lions" hingegen die Qual der Wahl: Jude Bellingham, Cole Palmer und Morgan Rogers können ein Turnier im Alleingang entscheiden. Auch die Form von Declan Rice bei Arsenal ist ein Pluspunkt. Dennoch: Da England seit 60 Jahren keinen großen Titel gewonnen hat, fällt es schwer, bei der aktuellen Quote auf sie zu setzen.

Frankreich

Die Testspiele gegen Brasilien und Kolumbien in den USA brachten Frankreich zwei Siege und fünf Tore ein – und das, obwohl Didier Deschamps vor dem zweiten Spiel elf Wechsel vornahm.

Kaderbreite wird bei der längsten WM aller Zeiten der entscheidende Faktor sein. Angesichts der zu erwartenden Hitze in Nordamerika wird die Qualität der Einwechselspieler über Sieg oder Niederlage entscheiden. In der Offensive kann niemand Frankreich das Wasser reichen: Kylian Mbappé und Michael Olise sind gesetzt, dazu kommen Ballon-d'Or-Gewinner Ousmane Dembélé und Hugo Ekitike. Mit Talenten wie Désiré Doué und Marcus Thuram ist die Bank weltklasse besetzt.

Nach zwei WM-Finals in Folge kommt man an Frankreich nicht vorbei. Sie sind erneut Top-Kandidaten und bieten bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 14,3 % durchaus Value.

Argentinien

Der amtierende Weltmeister hofft, dass ein 38-jähriger Lionel Messi noch einmal zaubern kann. Er bleibt der Dreh- und Angelpunkt eines Teams, das die Südamerika-Qualifikation mit einer Siegquote von 67 % dominierte.

Unter Lionel Scaloni hat sich am Spielstil seit Katar wenig geändert. Argentinien ist nervenstark (zwei gewonnene Elfmeterschießen 2022) und hat mit Emiliano Martínez einen der besten Torhüter für Extremsituationen. Bis auf Ángel Di María dürften fast alle Starter des letzten Finals wieder dabei sein.

Diese Kontinuität ist eine Stärke, doch die Mannschaft altert. Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico und Rodrigo De Paul sind jenseits der 30 und über ihrem Zenit. Da kaum junge Top-Talente nachrücken, wird es für Argentinien schwer, als erstes Team seit Brasilien 1962 den Titel zu verteidigen.

WM 2026: Geheimfavoriten und Außenseiter-Chancen

Fast jedes große Turnier bringt einen "Dark Horse" hervor – ein Team, das nicht zum engsten Favoritenkreis zählt, aber überraschen kann. Da diese Nationen weniger im Fokus stehen, bieten Wetten auf einen Halbfinaleinzug oft exzellenten Value.

Norwegen – Außenseiter-Quote ca. 26.00

Norwegen hat sich seit 2000 für kein großes Turnier mehr qualifiziert, gehört also eigentlich nicht zum Favoritenkreis. Doch nach einer starken Qualifikation, in der sie unter anderem sieben Tore gegen Italien erzielten, hat das Team von Ståle Solbakken Rückenwind. Mit Erling Haaland haben sie den wohl besten Vollstrecker der Welt. Wenn er trifft, ist ein Einzug ins Viertel- oder Halbfinale absolut realistisch.

– Außenseiter-Quote ca. 26.00 Norwegen hat sich seit 2000 für kein großes Turnier mehr qualifiziert, gehört also eigentlich nicht zum Favoritenkreis. Doch nach einer starken Qualifikation, in der sie unter anderem sieben Tore gegen Italien erzielten, hat das Team von Ståle Solbakken Rückenwind. Mit Erling Haaland haben sie den wohl besten Vollstrecker der Welt. Wenn er trifft, ist ein Einzug ins Viertel- oder Halbfinale absolut realistisch. Belgien – Außenseiter-Quote ca. 34.00

In der Vergangenheit wurde Belgien oft deutlich höher gehandelt. Das Gefühl, dass die "Goldene Generation" ihren Zenit überschritten hat, drückt die Quote. Doch mit Jérémy Doku rücken neue Talente nach, während Erfahrene wie Courtois, De Bruyne und Tielemans immer noch Weltklasse verkörpern. Mit weniger Druck als 2022 könnten sie als Außenseiter-Wett-Tipp profitabel sein.

– Außenseiter-Quote ca. 34.00 In der Vergangenheit wurde Belgien oft deutlich höher gehandelt. Das Gefühl, dass die "Goldene Generation" ihren Zenit überschritten hat, drückt die Quote. Doch mit Jérémy Doku rücken neue Talente nach, während Erfahrene wie Courtois, De Bruyne und Tielemans immer noch Weltklasse verkörpern. Mit weniger Druck als 2022 könnten sie als Außenseiter-Wett-Tipp profitabel sein. Kolumbien – Außenseiter-Quote ca. 41.00

Kolumbien stand noch nie in einem WM-Halbfinale, was die hohe Quote erklärt. Aber: Der Kader ist erfahren und hat durch das Erreichen des Copa-América-Finals 2024 viel Selbstvertrauen getankt. Offensivstars wie Luis Díaz und James Rodríguez können Spiele entscheiden. Kolumbien hat gute Chancen, ihr bisher bestes WM-Ergebnis einzustellen oder zu übertreffen.

Deutschlands Chancen auf den WM-Titel 2026

Nach enttäuschenden Jahren zeigt die Formkurve unter Julian Nagelsmann wieder nach oben. Mit einer verbesserten Defensive und einer Mischung aus jungen Stars wie Musiala und Wirtz sowie erfahrenen Kräften gehört Deutschland zum erweiterten Favoritenkreis. Eine Quote von 13.00 spiegelt wider, dass man ihnen den Titel zutraut, sie aber nicht mehr die unangefochtene Nummer eins sind.

Strategien für Deinen WM 2026 Wett Tipp

Beachte, dass Wetten auf den Gesamtsieger Dein Kapital über Monate binden können. Hier sind einige Experten-Tipps:

Das neue Format verstehen : Es gibt eine zusätzliche K.-o.-Runde. Das bedeutet mehr Spiele bis zum Titel.

: Es gibt eine zusätzliche K.-o.-Runde. Das bedeutet mehr Spiele bis zum Titel. Gruppenauslosung nicht überbewerten : Da auch viele Gruppendritte weiterkommen, ist ein Favoritensterben in der Vorrunde unwahrscheinlicher geworden.

: Da auch viele Gruppendritte weiterkommen, ist ein Favoritensterben in der Vorrunde unwahrscheinlicher geworden. Turnierbaum analysieren: Schau Dir an, welche Teams im Halbfinale aufeinandertreffen könnten. Das beeinflusst die Quoten massiv.

Schau Dir an, welche Teams im Halbfinale aufeinandertreffen könnten. Das beeinflusst die Quoten massiv. Risiko streuen: Setze auf zwei oder drei Teams bei unterschiedlichen Quoten, um Dein Risiko im Gesamtsieg-Markt zu verteilen.

Setze auf zwei oder drei Teams bei unterschiedlichen Quoten, um Dein Risiko im Gesamtsieg-Markt zu verteilen. Alternative Märkte nutzen : Statt nur auf den Sieger zu setzen, sind Märkte wie „Erreicht das Halbfinale“ oft lukrativer für Geheimfavoriten.

: Statt nur auf den Sieger zu setzen, sind Märkte wie „Erreicht das Halbfinale“ oft lukrativer für Geheimfavoriten. Verletzungen tracken: Viele Nationen sind extrem abhängig von ein oder zwei Schlüsselspielern.

FAQ zum WM-Sieg 2026

Welche Ereignisse beeinflussen die Quoten vorab?

Die Auslosung im Dezember wird für erste Verschiebungen sorgen. Auch die Länderspielpause im März und die endgültigen Kader-Nominierungen kurz vor Turnierstart sind entscheidend.

Sollte ich auf Favoriten oder Außenseiter setzen?

Während die EM oft Überraschungssieger hat (Dänemark, Griechenland), wird die WM meist von den Großen gewonnen. Es gab bisher nur acht verschiedene Weltmeister. Für Außenseiter empfehlen sich daher eher Spezialwetten (z.B. Gruppensieger).

Auf wie viele Teams sollte ich wetten?

Bei 48 Teilnehmern ist es extrem schwer, den einen Sieger zu treffen. Es ist klug, das Risiko zu splitten und auf 2-3 Teams zu setzen. Auch "Each-Way"-Wetten oder Tipps auf den Halbfinaleinzug reduzieren das Risiko eines Totalverlusts

Wie

beeinflusst die Gruppenphase die Quoten?

Da in den meisten Gruppen drei Teams weiterkommen, ist ein frühes Ausscheiden der Top-Favoriten unwahrscheinlich. Teams, die frühzeitig rotieren können, haben hintenraus einen physischen Vorteil. Zudem entscheidet die Platzierung über den weiteren Weg im Turnierbaum, was die Quoten für den Gesamtsieg maßgeblich beeinflusst.

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