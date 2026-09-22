Diese funktionieren wie Wettguthaben: Bei einem Gewinn bekommst du den Nettogewinn als frei verfügbares Echtgeld gutgeschrieben.

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Winamax Freebet auf einen Blick

Der Winamax Bonus unterscheidet sich von einem klassischen Echtgeldbonus. Die zusätzliche Gutschrift erfolgt in Freebets.

Merkmal Beschreibung 🎁 Winamax Promo-Code Hier klicken 💸 Freebet-Betrag 100 % der ersten Einzahlung, maximal 100 € 💶 Mindesteinzahlung In den vorliegenden offiziellen Angaben nicht genannt 🔄 Umsatzbedingung Ersteinzahlung bis max. 100 € vor Auszahlung 1x umsetzen 📊 Mindestquote 1,05 für den Umsatz der Einzahlung; keine Mindestquote für Gratiswetten ⏳ Gültigkeit/Umsatzfrist Freebets verfallen nach mehr als 6 Monaten Inaktivität 🇩🇪 Gültig für Neukunden in Deutschland ✅ Voraussetzung Konto, Ersteinzahlung, Verifizierung 📅 Stand September 2026

Zahlst du beispielsweise 50 € ein, erhältst du bis zu 50 € zusätzlich in Freebets. Bei 100 € Einzahlung erreichst du den maximalen Bonus.

Eine Einzahlung über 100 € erhöht den Winamax Bonus nicht weiter.

Die Vorteile der Winamax Freebet auf einen Blick

Das Angebot besitzt einige Besonderheiten, die bei der Bewertung wichtiger sind als die reine Maximalsumme.

Bis zu 100 € in Freebets für Neukunden

Höhe orientiert sich an der ersten Einzahlung

Ohne vorgeschriebene Mindestquote

Kein festgelegter Mindesteinsatz

Nutzbar als Einzel-, Kombi- und Systemwette

Nettogewinn wird als Echtgeld gutgeschrieben

Guthaben kann flexibel verwaltet werden

Zusätzliche Freebets über Missionen und Aktionen möglich

Besonders interessant ist, dass Winamax für die Verwendung der Freebets weder eine Mindestquote noch einen bestimmten Einsatz vorschreibt.

Die Quote von 1,05 aus den Bonusbedingungen betrifft einen anderen Punkt: deine ursprüngliche Einzahlung.

Wie bekomme ich die Freebets?

Der Ablauf besteht aus Registrierung, Verifizierung und erster Einzahlung. Danach steht dir der entsprechende Winamax Willkommensbonus zur Verfügung.

Öffne Winamax und wähle die Registrierung. Erstelle dein Spielerkonto. Gib deine persönlichen Daten vollständig und korrekt ein. Falls vorhanden, füge deinen Promo-Code ein. Schließe die erforderliche Verifizierung ab. Tätige deine erste Einzahlung. Deren Höhe bestimmt den Freebet-Betrag bis maximal 100 €. Prüfe dein Guthaben: Du findest vorhandene Freebets im Bereich „Mein Konto“. Aktiviere beim Wetten „Freebets verwenden“. Anschließend kannst du die Gratiswette im Wettschein einsetzen.

Winamax Verifizierung: So läuft sie ab

Winamax muss die Identität deutscher Nutzer überprüfen. Dazu gehören die persönlichen Angaben aus der Registrierung und die gesetzlich erforderliche Identitätsprüfung.

Eine abgeschlossene Verifizierung ist insbesondere für die spätere Auszahlung relevant. Die hinterlegten Daten sollten deshalb mit deinen offiziellen Dokumenten übereinstimmen.

Die Identitätsprüfung gehört zum regulierten deutschen Wettkonto und ist keine zusätzliche Umsatzbedingung der Freebet.

So setzt du die Freebets im Wettschein ein

Dein vorhandenes Freebet-Guthaben findest du unter „Mein Konto“. Beim Erstellen eines Wettscheins aktivierst du anschließend die Schaltfläche „Freebets verwenden“.

Winamax erlaubt die Freiwetten nach den offiziellen Angaben für Einzelwetten, Kombiwetten und Systemwetten.

Für die Verwendung einer Winamax Freebet gibt es weder eine Mindestquote noch einen festgelegten Mindesteinsatz.

Gewinnst du die Wette, schreibt Winamax nur den Nettogewinn als Echtgeld gut. Der Wert der eingesetzten Freiwette selbst wird nicht ausgezahlt.

Ein Beispiel: Du setzt 20 € Freebet bei einer Quote von 3,00 ein. Der rechnerische Gesamtgewinn beträgt 60 €.

Davon zieht Winamax den 20-€-Freebet-Einsatz ab. Auf deinem Echtgeldkonto landen somit 40 € Nettogewinn.

Cash Out steht bei einer Wette mit Freebets nicht zur Verfügung.

Zeitlich begrenzte Aktionen

Der Neukundenbonus ist nicht die einzige Möglichkeit, Gratiswetten zu erhalten. Winamax verteilt sie regelmäßig über Aktionen und Missionen.

Winamax Missionen

Bei den Sportwetten-Missionen musst du bestimmte Aufgaben zu ausgewählten Events erfüllen. Dazu gehören europäischer Fußball, NBA, NHL, große Tennisturniere oder Formel 1.

Je nach Mission kannst du 5 €, 10 € oder 20 € in Freebets erhalten. Spezialmissionen können davon abweichen.

Für reguläre Missionen gilt ein Mindesteinsatz von 5 € pro Wette. Vor der Teilnahme musst du die jeweilige Mission über „Ich nehme teil“ aktivieren.

Erfolgreich absolvierte Missionen schreibt Winamax unmittelbar als Gratiswetten gut.

Wetten mit Freebets, Cash-Out-Wetten, Systemwetten und bestimmte kombinierte Wettformen zählen nicht zur Erfüllung der Missionsbedingungen. Die konkreten Regeln solltest du deshalb bei jeder Mission separat prüfen.

Weitere Aktionen

Zusätzlich bietet Winamax wechselnde Aktionen zu einzelnen Spielen und Wettbewerben. Dazu gehören beispielsweise Quoten-Boosts oder Herausforderungen zu großen Sportevents.

Die Regeln solcher Aktionen können vom normalen Winamax Willkommensbonus abweichen.

Winamax Promo Code: Welcher Code gilt für die Freebet?

Für die Freiwetten ist aktuell kein Promo Code erforderlich. Das Guthaben wird dir nach der Registrierung und Ersteinzahlung automatisch gutgeschrieben.

Gibt es die Winamax Freebet ohne Einzahlung?

Der reguläre Winamax Willkommensbonus ist keine Freebet ohne Einzahlung.

Die Höhe der Freebets richtet sich nach deiner ersten Einzahlung. Ohne diese Einzahlung entsteht aus dem Willkommensangebot daher kein entsprechendes Freebet-Guthaben.

Anders sieht es bei späteren Aktionen aus. Missionen oder individuelle Promotions können Bestandskunden Freebets einbringen, ohne dass sie Bestandteil des Neukunden-Einzahlungsbonus sind.

Auf diese Sportarten und Wettmärkte kannst du deine Gratiswetten platzieren

Winamax erlaubt Freiwetten grundsätzlich auf dem angebotenen Sportwettenprogramm. Dazu gehören unter anderem:

⚽ Fußball

🎾 Tennis

🏀 Basketball

🤾‍♂️ Handball

🏒 Eishockey

🏎️ Formel 1 und weitere Motorsport-Events

Einzelwetten

Kombiwetten

Systemwetten

Der entscheidende Punkt ist weniger die Sportart als die Art des Freebet-Guthabens.

Die regulären Freebets besitzen laut Winamax keine Mindestquote und keinen vorgeschriebenen Einsatz.

Damit unterscheiden sie sich von vielen zeitlich begrenzten Promotions, bei denen für die Teilnahme eigene Mindestquoten oder Einsätze gelten können.

Welche Bedingungen gelten für die Winamax Freebet?

Hier solltest du zwischen Einzahlung und Freebet unterscheiden.

Für die Freebet selbst nennt Winamax keine Mindestquote. Du kannst sie außerdem flexibel einsetzen und musst den gewonnenen Nettobetrag anschließend nicht erneut umsetzen.

Anders verhält es sich mit deiner ursprünglichen Einzahlung. Möchtest du diesen Betrag auszahlen, musst du ihn vorher mindestens einmal vollständig in Sportwetten umsetzen.

Diese Vorgabe gilt bis zu einem Betrag von 100 €. Für den erforderlichen Umsatz gilt eine Mindestquote von 1,05.

Die oft genannte Umsatzbedingung betrifft also nicht den Freiwetten-Gewinn, sondern die Auszahlung der ursprünglichen Einzahlung.

Auch die Gültigkeit ist vergleichsweise unkompliziert. Dein gesamtes Freebet-Guthaben verfällt, wenn du länger als sechs Monate keine Wette beim Bookie platzierst.

Bei einer Kontoschließung verfallen ungenutzte Freebets ebenfalls.

Winamax Freebet im Vergleich mit anderen Anbietern

Gratiswetten-Angebote unterscheiden sich stark. Deshalb lohnt sich nicht nur der Vergleich der maximalen Bonusbeträge.

Anbieter Echte Freebet? Willkommensbonus Wichtige Bedingungen Interwetten Ja, code-/kampagnenabhängig 11 € Freebet ohne Einzahlung Neukunden; gültiger Freebet Code nötig, Nutzung innerhalb eines Monats, 3x Umsatz vor Auszahlung Betano Ja 20 € Freiwette ohne Einzahlung + 100 % bis 80 € Freiwette nach Registrierung/Verifizierung; aktuell 7 Tage gültig, Einzahlungsbonus separat Winamax Ja, aber nicht ohne Einzahlung 100 % der Ersteinzahlung bis 100 € als Freebets Erste Einzahlung erforderlich; Freebets selbst ohne Rollover; Einzahlung bis 100 € vor Auszahlung 1x ab Quote 1,05 umsetzen

Winamax fällt im Vergleich vor allem durch die unkomplizierte Verwendung des eigentlichen Freebet-Guthabens auf.

Der Maximalbetrag allein sollte deshalb nicht über die Qualität eines Angebots entscheiden. Ein hoher Bonus mit deutlich strengeren Umsatzbedingungen kann in der Praxis schwerer nutzbar sein.

Profi-Tipps: So nutzt du die Freebets sinnvoll

Behalte zuerst die Nettoauszahlung im Blick. Der eingesetzte Freebet-Betrag wird bei einem Gewinn nicht zusätzlich ausgezahlt.

Eine extrem niedrige Quote nutzt einen Wettgutschein deshalb häufig ineffizient. Bei Quote 1,10 bleiben von einer 10-€-Freiwette beispielsweise nur 1 € Nettogewinn.

Die fehlende Mindestquote bedeutet nicht automatisch, dass jede erlaubte Quote gleichermaßen sinnvoll für eine Gratiswette ist.

Zweitens solltest du Freebet- und Echtgeldwetten gedanklich trennen. Für den einmaligen Umsatz deiner ursprünglichen Einzahlung zählen die dafür vorgesehenen Echtgeldwetten.

Und drittens: Aktiviere Missionen immer vor der qualifizierenden Wette. Ohne den Klick auf „Ich nehme teil“ zählt eine ansonsten passende Wette nicht zur Mission.

Winamax Freiwetten für Bestandskunden

Auch nach dem Willkommensbonus kannst du Freebets erhalten. Die wichtigste regelmäßige Möglichkeit sind die Missionen.

Je nach Aufgabe gibt es üblicherweise 5 €, 10 € oder 20 € Gratiswetten. Spezialmissionen können höhere Beträge bieten.

Der Buchmacher nennt außerdem Promotions und Marketingaktionen als mögliche Quellen für Freebets. Wer der Kommunikation per E-Mail zustimmt, kann dort ebenfalls entsprechende Aktionen finden.

Freebets sind bei Winamax damit nicht ausschließlich ein Neukundeninstrument.

Über das VIP-System sammelst du zudem Miles für abgeschlossene Sportwetten. Diese lassen sich in der VIP-Boutique unter anderem gegen Freebets oder andere Prämien eintauschen.

Ist Winamax seriös?

Winamax besitzt eine deutsche Erlaubnis für Sportwetten. Die ursprüngliche Konzession wurde am 29. Juni 2021 erteilt.

Der Anbieter hat seinen Geschäftssitz in Paris und gibt an, mehr als sieben Millionen registrierte Nutzer zu haben.

Für deutsche Nutzer gelten die Vorgaben des Glücksspielstaatsvertrags und die entsprechenden Maßnahmen zum Spieler- und Jugendschutz.

Winamax bietet Sportwetten in Deutschland auf Grundlage einer deutschen Konzession legal an.

Darüber hinaus nennt der Anbieter zusätzliche persönliche Limits, mit denen Nutzer ihr Spielverhalten begrenzen können.

FAQ

+ Gibt es eine Winamax Freebet ohne Einzahlung? Nicht als regulären Willkommensbonus. Die bis zu 100 € Freebets richten sich nach deiner ersten Einzahlung. + Welchen Winamax Freebet Code brauche ich? Aktuell ist kein Code für die Gratiswetten notwendig. Sollte sich daran etwas ändern, erfährst du dies direkt bei uns. + Wie hoch ist die Winamax Freiwette? Winamax verdoppelt die erste Einzahlung in Gratiswetten bis maximal 100 €. Bei 50 € Einzahlung sind damit bis zu 50 € Gratiswette möglich. + Gibt es eine Mindestquote für die Freebets? Nein. Laut den offiziellen Winamax-Angaben kannst du reguläre Freebets ohne Mindestquote einsetzen. + Muss ich den Gewinn der Freebet umsetzen? Nein. Bei einer erfolgreichen Gratiswette schreibt der Buchmacher den Nettogewinn als Echtgeld gut. Dieser steht anschließend frei zur Verfügung. + Warum wird eine Quote von 1,05 genannt? Die Quote 1,05 gilt für den einmaligen Umsatz deiner ursprünglichen Einzahlung vor einer Auszahlung. Sie ist keine Mindestquote für die Freebet selbst. + Kann ich eine Freiwette bei einer Kombiwette einsetzen? Ja. Winamax erlaubt Freebets bei Einzel-, Kombi- und Systemwetten. + Kann ich eine Gratiswette per Cash Out auszahlen? Nein. Cash Out ist bei mit Freebets platzierten Wetten nicht möglich. + Wann verfallen meine Freebets? Das gesamte Freebet-Guthaben verfällt, wenn du mehr als sechs Monate keine Wette bei Winamax platzierst. Ungenutzte Gratiswetten verfallen außerdem bei einer Kontoschließung. + Gibt es Freebets für Bestandskunden? Ja. Der Spprtwettenanbieter vergibt unter anderem über Missionen, Aktionen und das VIP-System weitere Freiwetten.

Fazit: Der Winamax Willkommensbonus bietet Neukunden bis zu 100 € zusätzliches Wettguthaben in Form von Freebets. Dafür ist eine erste Einzahlung erforderlich; eine klassische Winamax Freiwette ohne Einzahlung ist das Angebot nicht.

Die größte Stärke liegt in den einfachen Regeln für die Freebets: keine Mindestquote, kein festgelegter Einsatz und eine Nutzung bei Einzel-, Kombi- und Systemwetten.

Gewinne landen abzüglich des Freebet-Einsatzes als Echtgeld auf dem Konto und müssen nicht erneut umgesetzt werden. Lediglich die ursprüngliche Einzahlung bis maximal 100 € musst du vor einer Auszahlung einmal zu mindestens Quote 1,05 setzen.

Damit fällt das Angebot transparenter aus als viele klassische Bonusmodelle mit mehrfachen Umsatzanforderungen.

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