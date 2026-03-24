Neues Format der europäischen WM-Play-offs ermöglicht einzigartige Strategien für deine Wett Tipps

16 europäische Nationen träumen noch von der Endrunde. Doch der Weg dorthin ist steinig: Wer das Ticket lösen will, muss sich in zwei entscheidenden K.o.-Spielen ohne Rückspiel durchsetzen.

WM-Play-off Märkte Quote Polen vs. Albanien Unter 1,5 Tore 2.75 Tschechien vs. Irland Unter 1,5 Tore 3.25 Italien besiegt Nordirland im Elfmeterschießen 17.0

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

K.o.-Modus ohne Rückspiel erhöht den Druck

Es ist erst das zweite Mal, dass die europäische WM-Qualifikation in diesem Format ausgetragen wird. Vor vier Jahren sicherten sich Wales, Polen und Portugal ihre Plätze für Katar 2022 über die Play-offs. Dieses Mal gibt es vier separate Pfade, in denen die letzten vier europäischen Startplätze für das erweiterte Turnier 2026 ausgespielt werden.

Da früher Hin- und Rückspiele absolviert wurden, gibt es für dieses Format vergleichsweise wenig Datenmaterial. Es spricht jedoch vieles dafür, dass uns in diesen Alles-oder-Nichts-Begegnungen extrem enge und nervenaufreibende Duelle erwarten.

In der Qualifikation zur WM 2022 fielen in den europäischen Play-offs im Schnitt lediglich 2,13 Tore pro Spiel. Jedes der drei Finalspiele endete mit zwei oder weniger Treffern. Auch die EM-Qualifikation setzt mittlerweile auf dieses Format – zwei der drei Finalspiele vor der Euro 2024 wurden erst nach 120 torlosen Minuten im Elfmeterschießen entschieden.

Vorsicht dürfte also auch in den kommenden Tagen bei vielen Teams oberste Priorität haben. Spieler und Trainer werden alles daran setzen, Fehler in diesen Schicksalsspielen zu vermeiden. Für Favoriten wie Italien, die Türkei oder Dänemark gibt es keine zweite Chance.

Der Heimvorteil könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Wales, die Slowakei und Tschechien sind die einzigen Teams, denen im Falle eines Weiterkommens Heimspiele im Halbfinale und Finale garantiert sind. Die Ukraine könnte technisch gesehen in Pfad B ebenfalls zweimal Heimrecht genießen, wobei ihre Partien in Valencia ausgetragen werden.

Viele der Underdogs müssen auswärts im Halbfinale ran. Ihr Ziel wird es sein, defensiv stabil zu stehen und das Spiel möglicherweise bis in die Verlängerung oder das Elfmeterschießen zu ziehen.

Wo fallen die Entscheidungen durch kleinste Nuancen?

Sowohl die Tifosi als auch die Spieler der Squadra Azzurra dürften vor dem Heimspiel am Donnerstag gegen Nordirland extrem nervös sein. Vor acht Jahren scheiterten die Italiener in den Play-offs mit 0:1 nach Hin- und Rückspiel an Schweden. Die Träume für 2022 endeten jäh durch eine überraschende 0:1-Heimniederlage gegen Nordmazedonien im Halbfinale.

Diese Ergebnisse sollten Nordirland Mut machen. Das Team von Michael O'Neill hat bewiesen, dass es mithalten kann und kassierte in den sechs Gruppenspielen lediglich sechs Gegentore.

Ein Wett Tipp auf einen weiteren verkrampften Play-off-Auftritt Italiens könnte sich lohnen. Die Stärke von Gianluigi Donnarumma bei Strafstößen spricht jedoch dafür, dass sie bei einem Remis nach 120 Minuten dennoch weiterkommen sollten. Der Keeper von Man City hat drei der neun Elfmeterschießen, die er für Italien bestritten hat, für sich entschieden.

Auch Albanien reist als Außenseiter an und wird kaum ins offene Messer laufen. Abgesehen von den Partien gegen den Gruppensieger England kassierten sie in der vorangegangenen Phase nur ein Gegentor in sechs Spielen. Ihre entscheidenden Duelle gegen Serbien endeten 0:0 und 0:1.

Es bietet sich hier Value für einen Wett Tipp an, dass im Halbfinale gegen Polen innerhalb der 90 Minuten maximal ein Tor fällt. Die Gastgeber setzen zwar weiterhin auf Robert Lewandowski, doch seine Dominanz hat nachgelassen. Der Stürmer des FC Barcelona blieb in sieben seiner letzten neun Einsätze auf Vereinsebene ohne Torerfolg.

Ein ähnlicher Ansatz (Unter 1,5 Tore) erscheint attraktiv, wenn Tschechien auf Irland trifft. Die "Boys in Green" ließen im Herbst in 180 Minuten gegen Portugal nur einen einzigen Gegentreffer zu.

Tschechien geht zwar als klarer Favorit ins Rennen, verlor aber erst im Oktober gegen die Färöer-Inseln. Zudem kamen sie in einem wichtigen Qualifikations-Heimspiel gegen Kroatien nicht über ein torloses Remis hinaus. Da sich das Team von Heimir Hallgrímsson derzeit in guter Form präsentiert, erwartet die Tschechen ein hartes Stück Arbeit.

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