Warum Harry Kane als Torschützenkönig der Königsklasse immer noch eine attraktive Wette ist

Kane hat mittlerweile in sechs aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen mindestens einmal getroffen. Sollte Bayern den knappen Vorsprung von PSG noch drehen, wird Kane der entscheidende Faktor sein.

Champions League 2025/26: Markt für den Torschützenkönig Quoten Kylian Mbappe 1.72 Harry Kane 2.05 Khvicha Kvaratskhelia 32.00 Julian Alvarez 40.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Kylian Mbappé weiterhin in der Pole-Position

Das Rennen um die Torjägerkrone der Champions League könnte erst im Finale entschieden werden. Aktuell führt Kylian Mbappé das Ranking mit 15 Toren an, was für Real Madrid einem Schnitt von 1,48 Toren pro 90 Minuten entspricht. Seine Quote von einem Treffer alle 61 Minuten ist der Konkurrenz deutlich überlegen.

Insgesamt kommt Mbappé in dieser Saison auf 16 Scorerpunkte in 11 Champions-League-Einsätzen im Trikot der Königlichen. Auch seine Form in La Liga ist beeindruckend: 24 Tore in 28 Spielen bedeuten, dass der französische Nationalspieler im Schnitt an jedem Spieltag direkt an einem Tor beteiligt ist.

Obwohl der 27-Jährige möglicherweise nicht im Finale stehen wird, ist seine Ausgangslage glänzend. Sein schärfster Verfolger, Harry Kane, muss noch zweimal treffen, um mit Mbappé gleichzuziehen.

Harry Kane ist der einzige realistische Herausforderer

Nach einer für seine Verhältnisse eher ruhigen Saison 2024/25 präsentiert sich Kane in der Spielzeit 2025/26 wieder in absoluter Topform. Der Stürmer von Bayern München hat in der laufenden Bundesliga-Saison bereits 33 Tore in 28 Spielen erzielt.

In der Champions League steht er bei 13 Toren in 12 Partien und kommt insgesamt auf 15 Scorerpunkte für die Bayern. Auch bei der 4:5-Niederlage im Halbfinal-Hinspiel gegen PSG in Frankreich trug er sich in die Torschützenliste ein.

Die Bayern benötigen in der Allianz Arena mindestens zwei Tore für ein direktes Weiterkommen oder einen Treffer, um die Verlängerung zu erzwingen. Es gibt gute Gründe, warum Kane nächste Woche ein oder mehrere Tore erzielen könnte:

Erstens ist der Kapitän der englischen Nationalmannschaft Bayerns gesetzter Elfmeterschütze. Jeder Strafstoß für die Gastgeber ist eine sichere Chance für Kane aus elf Metern. Da keines der beiden Teams für eine defensive Spielweise bekannt ist, erwarten wir ein offenes Visier, das zu brenzligen Situationen im Strafraum und Fouls führen dürfte.

Kane erzielte im Hinspiel gegen Paris Saint-Germain den Führungstreffer. Zudem war er mit einem xG-Wert (Expected Goals) von 1,06 der zweiteffizienteste Spieler auf dem Platz. Lediglich Ousmane Dembélé übertraf Kanes Offensiv-Output am Dienstagabend mit einem xG-Wert von 1,46.

Der erfahrene Torjäger gab am Dienstag drei Torschüsse ab, wobei er keine einzige sogenannte „Großchance“ liegen ließ.

Sollten die Bayern ins Finale einziehen und dort auf Atletico Madrid oder Arsenal treffen, hätte Kane weitere 90 Minuten Zeit zum Nachlegen. Aktuell erzielt er 1,23 Tore pro 90 Minuten in der Königsklasse.

Die statistische Analyse legt nahe: Wenn Bayern PSG ausschaltet, stehen die Chancen extrem gut, dass Kane zumindest mit Mbappé gleichzieht.

PSGs Kvaratskhelia ist nur krasser Außenseiter

Der Flügelstürmer von Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, ist einer der herausragenden Akteure der Pariser in dieser Saison. Der 25-Jährige glänzte bereits bei seinem Ex-Klub Neapel, hat sein Spiel beim amtierenden Champions-League-Sieger jedoch auf ein neues Level gehoben.

Kvaratskhelia erzielte 10 Tore in 14 Einsätzen und verbuchte in diesem Zeitraum 15 Scorerpunkte. Sein Schnitt liegt aktuell bei 0,93 Toren pro 90 Minuten.

Stand jetzt fehlen dem georgischen Nationalspieler fünf Tore auf Mbappé. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass er in maximal zwei verbleibenden Spielen fünf oder sechs Treffer erzielt.

Der Wettmarkt beziffert die Wahrscheinlichkeit, dass er Mbappés Marke erreicht, auf lediglich 2,50 %. Dafür müsste er seine aktuelle Torquote pro Spiel verdoppeln oder verdreifachen.

Atleti-Star Alvarez bietet den besten Value unter den Außenseitern

Julian Alvarez von Atletico Madrid ist wohl der interessanteste Außenseiter für einen Wett Tipp auf den Torschützenkönig. Genau wie Kvaratskhelia fehlen ihm fünf Tore auf Mbappé. Im Halbfinal-Hinspiel gegen Arsenal traf er bereits per Elfmeter.

Der Argentinier weist eine Schussgenauigkeit von 49 % auf, was deutlich besser ist als der Wert von Kvaratskhelia (36 %). Sollte Atletico im Emirates Stadium offensiv agieren müssen, ist Alvarez der wahrscheinlichste Kandidat für einen Treffer gegen die Gunners.

Ein großes Fragezeichen steht allerdings hinter seiner Fitness: Der Stürmer musste 13 Minuten vor Ende des Hinspiels verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Trainer Diego Simeone ist zwar optimistisch, dass Alvarez im Rückspiel auflaufen kann, doch sein Einsatz hängt davon ab, wie schnell seine Knöchelprobleme in den kommenden Tagen abklingen.

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