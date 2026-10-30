Schalkes torarme Spiele: Muslics Taktik und die Tore-Märkte

Miron Muslic hat sein Team defensiv kompakt ausgerichtet. Zwar können sie damit große Mannschaften in Schach halten, offensiv bieten sie jedoch wenig.

Markt Auswahl Quote Schalke vs RB Leipzig Unter 3,5 Tore 1,70

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Schalkes defensive Stabilität könnte Leipzig frustrieren

Nach der Rückkehr in die Bundesliga versucht Schalke, defensiv kompakt zu stehen, um die besten Chancen auf den Klassenerhalt zu wahren.

Miron Muslic führte den Klub in der vergangenen Saison zum Titel in der 2. Bundesliga und damit zum Aufstieg in die deutsche erste Liga. Es ergibt Sinn, dass er sein Team hinten stabil halten will, um den Schaden zu begrenzen, den größere Mannschaften anrichten können.

Nach sieben Ligaspielen haben die Knappen vier Tore erzielt und sieben kassiert, was niedrige Werte für die Tore-Märkte ergibt. Vier dieser sieben Partien endeten unter der 2,5-Tore-Linie, darunter drei torlose Unentschieden, was hier eine echte Chance für Wettende bietet.

RB Leipzig ist als Nächstes zu Gast, doch Muslic wird auf eine weitere torarme Partie vertrauen. Seine Mannschaft hielt Bayern München in der Veltins-Arena zu einem torlosen Unentschieden, erst im zweiten Spiel nach der Rückkehr in die Bundesliga.

Das war ein klarer Beweis dafür, dass dieses Schalke-Team seine Gegner in Schach halten kann, unabhängig von deren Offensivqualität.

Defensive Struktur bleibt das Fundament von Schalkes Ansatz

Muslic machte seine Philosophie vor der 1:2-Niederlage gegen Freiburg deutlich, als er sagte, defensive Organisation habe für ihn Priorität.

Er wollte Schalke für andere Teams schwer bespielbar machen, erwähnte aber auch, dass seine Offensive sich steigern müsse. Seine Mannschaften bevorzugen in der Regel kompakte defensive Abstände, physische Zweikämpfe, abgestimmtes Pressing und schnelle Umschaltmomente gegenüber andauerndem Ballbesitz.

Dennoch will er nicht, dass sein Team sich einfach in einen tiefen Block zurückzieht. Stattdessen setzt er auf aggressive Pressingfallen, um den Ball in gefährlichen Zonen zu erobern und schnell umzuschalten. Allerdings hat er auch gezeigt, dass er gegen überlegene Gegner bereit ist, sich in eine kompakte Fünferkette zurückzuziehen.

Ein ähnliches Szenario zeigte sich, als er bei Plymouth Argyle übernahm, während der Klub im Januar vergangenen Jahres das Schlusslicht der Championship war. Zum Saisonende stand Argyle gemessen an den Punkten seit seiner Amtsübernahme in der oberen Tabellenhälfte. Das reichte nicht, um den Abstieg zu verhindern, aber er machte das Team schwer zu bezwingen.

Muslic bevorzugt dieses defensive Fundament, möchte aber, dass sein Team sich offensiv verbessert. Allerdings soll das Team dabei nicht anfällig für Konter werden, was in den letzten 15 Minuten jener Partie gegen Freiburg geschah.

Schalkes Offensive bleibt ein Sorgenkind

Defensiv scheint Muslic in der Bundesliga vieles richtig zu machen, denn sein Schalke-Team hat in dieser Saison sieben Gegentore kassiert. Das ist mehr als nur bei Bayern München und Borussia Dortmund.

Ihr xGA-Wert (erwartete Gegentore) liegt vor diesem Spieltag bei 12,94, was eine Überperformance von 5,94 bedeutet. Einfach gesagt: Sie haben dem Gegner mehr Chancen zugelassen, hatten aber Glück oder brillante Abwehrarbeit, um die Gegentorzahl niedrig zu halten.

Am anderen Ende des Platzes bleiben Schalkes Zahlen niedrig, was nicht ideal ist. Die Knappen erzielten in ihren sieben Spielen nur vier Tore, im Schnitt 0,57 Tore pro 90 Minuten, der niedrigste Wert der Liga.

Ihr xG-Wert (erwartete Tore) von 7,21 ist der drittniedrigste der Bundesliga. Dass sie dennoch nur vier Tore erzielten, zeigt jedoch, dass sie vor dem Tor unterperformt haben.

In ihren drei Heimspielen in der Veltins-Arena erzielten sie nur ein Tor, zu Hause vor eigenem Publikum warten sie noch auf ihren ersten Treffer.

Bei Schalkes jüngstem Heimspiel setzte es eine 0:1-Niederlage gegen Mainz, bei der sie neun Schüsse gegen zehn der Gäste abgaben. Allerdings kamen nur drei dieser Schüsse aufs Tor, verglichen mit sechs bei Mainz, was deutlich zeigt, woran es bei Muslics Mannschaft fehlt.

Die Leipzig-Prüfung

Auch Leipzigs Auswärtsbilanz spricht für den Unter-Tore-Markt. Die Gäste haben alle drei ihrer Auswärtsfahrten in der Bundesliga in dieser Saison verloren.

Die Roten Bullen erzielten in diesen Spielen nur zwei Tore und kassierten elf Gegentore. Ihre begrenzte Torausbeute auswärts stützt das Unter-Argument, doch diese defensiven Probleme geben Schalke zugleich die Chance, die Heimdurststrecke zu beenden.

RB Leipzig hat zuletzt mit einem engen Terminplan zu kämpfen, im Schnitt wird alle drei Tage gespielt. Nur vier Tage nach diesem Gastspiel in der Veltins-Arena wartet ein wichtiges Champions-League-Duell mit Manchester City.

Diese Faktoren bedeuten nicht zwangsläufig Ermüdung oder Rotation, weshalb der Markt Unter 3,5 Tore dennoch die vorsichtigere Option sein könnte.

Erwähnenswert ist, dass Schalke in all ihren Heimligaspielen dieser Saison im Schnitt nur 0,33 Tore pro Spiel erzielt hat. Schalkes begrenzte Torausbeute und die ungewöhnlich ruhigen Heimspiele machen Unter 3,5 Tore zur vorsichtigen Wahl.

Leipzigs grundsätzliche Offensivstärke und die Auswärtsschwäche in der Defensive bleiben relevante Risiken. Dennoch könnte sich Schalke in Kombination mit Unter-Tore-Wetten im weiteren Verlauf der Bundesliga-Saison als verlässlicher Ansatz erweisen.

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