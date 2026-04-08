Premier League Sieger Quoten: Eine entscheidende Statistik könnte das Titelrennen entscheiden

Arsenal hat aktuell ein Polster von neun Punkten, doch wir wissen: Manchester City ist der Meister des Saisonendspurts. Das Rennen um die Schale ist also noch längst nicht gelaufen.

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Arsenal – Die Spitzenreiter

Mikel Arteta und seine Jungs sind in einer glänzenden Ausgangslage, um die erste Meisterschaft für die Gunners seit über zwei Jahrzehnten einzufahren. Bei nur noch sieben verbleibenden Spielen beträgt der Vorsprung neun Punkte – ein Beleg für die beeindruckende Konstanz in dieser Saison 2025/26. Dennoch gibt es Faktoren, die Du im Auge behalten solltest.

Die letzten zwei Wochen waren ein Dämpfer für das Team aus Nord-London. Zuerst gab es die Niederlage gegen City im Carabao-Cup-Finale, kurz darauf folgte das überraschende Aus im FA Cup gegen Southampton. Innerhalb kürzester Zeit platzte der Traum vom Quadruple, sodass "nur" noch zwei Titelchancen übrig sind.

Zudem spielt der psychologische Aspekt eine Rolle, wenn es in die heiße Phase geht. Arteta hat eine auffällig schwache Bilanz im April: Seit seinem Amtsantritt konnte er in diesem Monat lediglich 41 % seiner Spiele gewinnen. Das war in der Vergangenheit oft der Grund, warum Arsenal auf der Zielgeraden noch abgefangen wurde.

Auch die Verletztenliste füllt sich langsam, während am 19. April das "Endspiel" im Etihad Stadium ansteht. Sollte Arsenal dort patzen, könnte der Vorsprung vor den letzten fünf Partien auf drei Punkte schmelzen. Mit Bournemouth wartet zudem ein Gegner, der Arsenal letzte Saison gleich zweimal schlagen konnte.

Ein Lichtblick: Der Last-Minute-Sieg gegen Sporting Lissabon in der Champions League am vergangenen Dienstag. Es war spielerisch kein Glanzlicht, aber ein Beweis für die neue Resilienz der Mannschaft. Dieser psychologische Push kommt genau zum richtigen Zeitpunkt vor den Wochen der Wahrheit.

Trotz der jüngsten Rückschläge trauen wir Arsenal den Titelgewinn zu. Die Mannschaft hat in dieser Spielzeit enorme Charakterstärke bewiesen und sollte in der Lage sein, die nötigen Punkte über die Ziellinie zu retten.

Manchester City – Die Jäger

Während Arsenal in der Vergangenheit zum Saisonende oft die Puste ausging, schaltet Manchester City traditionell erst dann richtig hoch. Die "Skyblues" sind berüchtigt für ihre Siegesserien im Mai und werden alles daransetzen, den Rivalen noch abzufangen.

Der Triumph im Pokalfinale letzten Monat spielt ihnen dabei in die Karten. Ein entscheidender Vorteil für Dein Wett-Portfolio: City ist nicht mehr in der Königsklasse vertreten. Die Belastung ist geringer, der Kader wirkt frischer. Mit einem Spiel weniger in der Hinterhand und der enormen Tiefe im Team trauen wir City zu, den Rückstand massiv zu verkürzen.

Zusätzlichen Rückenwind gab es am Wochenende durch die 4:0-Demontage von Liverpool im FA Cup. Das Selbstvertrauen bei Pep Guardiolas Team ist riesig. Nun folgen die richtungsweisenden Sonntags-Duelle gegen Chelsea und Arsenal. Sechs Punkte aus diesen Spielen wären die halbe Miete. Sollte City jedoch verlieren, dürfte der Titel für Arsenal so gut wie sicher sein.

Das Restprogramm mit Burnley, Everton, Brentford und Bournemouth ist für City absolut machbar – hier sind 15 Punkte fast schon eingeplant. Wenn sie den Druck im April hochhalten, könnte Arsenal erneut ins Wackeln geraten. Das Image der "Choker", die unter Druck einbrechen, schwebt immer noch über dem Emirates Stadium.

Es erwartet uns ein hochspannendes Finale. Arsenal hat alles in der eigenen Hand, doch die Jäger aus Manchester werden nicht lockerlassen.

Wir erwarten ein extrem starkes Finish von Manchester City, wie wir es aus den Vorjahren kennen. Letztlich glauben wir jedoch nicht, dass Arsenal so viele Federn lässt, dass der amtierende Meister noch vorbeiziehen kann.

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