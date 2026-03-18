Premier League Abstiegswetten: Welcher Wett Tipp sich vor dem Schicksalsduell am Wochenende lohnt

Während West Ham und Leeds ebenfalls alles daran setzen, den rettenden 18. Tabellenplatz zu vermeiden, wird das Ergebnis dieses Wochenendes den Kampf um den Klassenerhalt maßgeblich prägen.

Quoten Quoten West Ham 2.75 Tottenham 3.00 Nottingham Forest 3.25 Leeds 6.00

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

West Ham

Dass Wolves und Burnley in der nächsten Saison wohl sicher in der Championship kicken werden, gilt fast als ausgemachte Sache. Doch dank der verbesserten Form von West Ham gibt es derzeit keinen klaren Favoriten für den dritten Abstiegsplatz.

Die Mannschaft von Nuno Espírito Santo hat nur zwei ihrer letzten 12 Pflichtspiele verloren und bringt von allen Teams im Tabellenkeller aktuell das meiste Momentum mit. Mit 12 Punkten aus den letzten acht Partien müssen sie im Grunde nur ihre aktuelle Form konservieren.

Allerdings mussten sie sich diese Erfolge oft hart erkämpfen. Beim 1:1 gegen Man City am vergangenen Wochenende verzeichneten die „Hammers“ lediglich einen einzigen Torschuss. Zudem wartet auf sie ein deutlich schwierigeres Restprogramm als auf die Konkurrenz: Die verbleibenden Gegner holen im Schnitt 1,39 Punkte pro Spiel.

Trotz dieser Faktoren ist West Ham fest entschlossen, die 40-Punkte-Marke zu knacken, zumal die Wolves und Leeds noch im London Stadium gastieren. Zudem trifft Nuno’s Team dieses Wochenende zum idealen Zeitpunkt auf ein formschwaches Aston Villa. Mit einem Selbstvertrauen, das zu Saisonbeginn noch völlig fehlte, scheint West Ham gut aufgestellt zu sein, um den Klassenerhalt zu sichern.

Tottenham

Jedem, der es mit Tottenham hält, ist die Tragweite der kommenden Partie bewusst. Eine Heimniederlage gegen Forest würde den Nord-Londoner Club im besten Fall auf Platz 17 abrutschen lassen – im schlimmsten Fall direkt unter den Strich.

Nachdem die Spurs Thomas Frank im Februar entlassen und Igor Tudor installiert hatten, folgte die Ernüchterung: Der Kroat startete mit vier Pflichtspielniederlagen in Folge. Das spielerische Niveau ist weiter gesunken, und für den 47-Jährigen dürfte bei einer Niederlage am Sonntag bereits wieder Schluss sein.

Ein kleiner Hoffnungsschimmer für den verletzungsgeplagten Kader blitzte am letzten Wochenende auf. Beim respektablen 1:1 an der Anfield Road gegen Liverpool stand die Defensive stabiler und ließ nur eine Großchance zu. Richarlisons Ausgleich in der 90. Minute könnte sich als psychologischer Wendepunkt erweisen.

Dennoch war dieses Spiel aus Tottenham-Sicht keine wirkliche Belastungsprobe. Es gibt bisher kaum Anzeichen dafür, dass die Gastgeber in den kommenden zwei Monaten der Hochdruckphase der Saison standhalten können.

Die Spurs stellen aktuell die schlechteste Heimmannschaft der Premier League und holen vor eigenem Publikum mickrige 0,67 Punkte pro Spiel. Das macht Forest und Leeds Hoffnung, die beide noch im Tottenham Hotspur Stadium antreten müssen.

Da die Spurs im Jahr 2026 in der Liga noch immer ohne Sieg sind, ist ein Wett Tipp auf den Abstieg von Tottenham vor diesem wegweisenden Duell gegen einen direkten Rivalen durchaus eine Überlegung wert.

Nottingham Forest

Genau wie Tottenham geht auch Nottingham Forest nach zwei intensiven Wochen im europäischen Wettbewerb in das Sonntagsspiel. Statistisch gesehen liegt die implizite Abstiegswahrscheinlichkeit für beide Teams derzeit bei identischen 33,3 %.

Auch bei Forest blieb der klassische „Trainer-Effekt“ nach der Verpflichtung von Vitor Pereira bisher aus. Der Portugiese konnte nur eines seiner bisherigen sieben Spiele gewinnen – und das in der Europa League.

Fairerweise muss man sagen, dass Pereira ein schwieriges Auftaktprogramm hatte. Sein Team erkämpfte sich Anfang des Monats ein 2:2 bei Manchester City und wirkte beim torlosen Remis gegen Fulham zuletzt defensiv gefestigt.

Diese Ergebnisse bilden ein Fundament, auf dem der neue Coach aufbauen kann. Allerdings hat er eine Mannschaft übernommen, die in 14 von 30 Premier-League-Spielen ohne eigenen Treffer blieb. Nottingham-Stürmer Igor Jesus steht bei gerade einmal zwei Toren in 29 Einsätzen.

Das Restprogramm von Forest ist statistisch gesehen genauso anspruchsvoll wie das von Tottenham (Gegnerschnitt 1,29 Punkte). Dennoch bietet sich dem Team aus den East Midlands in den nächsten vier Spielen die Riesenchance, sich Luft zu verschaffen.

Drei dieser Gegner gehören zu den derzeit formschwächsten Teams (Bottom 3 der letzten 8 Spiele). Das Heimspiel gegen Burnley im April ist ein Pflichtsieg, und auch Aston Villa (Platz 15 der Formtabelle) wirkt schlagbar.

Das Potenzial für Pereira, in den kommenden Wochen wichtige Zähler einzufahren, ist deutlich erkennbar. Daher ist ein Wett Tipp auf den Abstieg von Forest zum jetzigen Zeitpunkt eher nicht ratsam.

Leeds

Trotz eines starken Laufs zu Jahresbeginn ist Leeds noch lange nicht über den Berg. Tore sind für die Mannschaft aus Yorkshire zur Mangelware geworden; in den letzten drei Ligaspielen blieben sie ohne Treffer. Seit Beginn des Jahres 2026 gab es nur zwei Siege, wobei immerhin einer davon gegen den direkten Konkurrenten Forest gelang.

In den letzten beiden Auswärtsspielen müssen sie zu Tottenham und West Ham. Diese Partien könnten entscheidend sein – womöglich kommt es am letzten Spieltag im London Stadium zum ultimativen Showdown um den Klassenerhalt.

Es gibt jedoch berechtigten Optimismus, dass die Rettung schon vorher gelingt. Die verbleibenden Gegner kommen auf einen Schnitt von nur 1,08 Punkten pro Spiel. Das liegt vor allem daran, dass Leeds noch machbare Heimspiele gegen die beiden Tabellenschlusslichter vor der Brust hat.

Nichts ist garantiert, besonders da die Wolves stark aufspielen, aber Siege in diesen zwei Partien würden Leeds auf 38 Punkte bringen. Nach den Remis bei Chelsea und Villa im Februar sollten sie auch in den restlichen Spielen konkurrenzfähig sein.

Die zugrunde liegenden Daten zeigen zudem, dass Leeds eigentlich nicht zu den drei schlechtesten Teams der Liga gehört. Mit 43,2 xPTS (Expected Points) rangieren sie laut dieser Metrik auf Platz 11. Selbst bei etwas höheren Quoten als die Konkurrenz bietet das Team von Daniel Farke derzeit keinen Value für einen Abstiegstipp.

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