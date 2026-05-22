Aufstieg im Visier: Alles auf Sieg im Relegations-Rückspiel

Wolfsburg präsentierte sich in dieser Saison in der Fremde deutlich formstärker (1,12 Punkte pro Spiel) als im eigenen Stadion (0,00 PPG) – ein entscheidender Grund, warum die Wölfe auch im Rückspiel als Favorit ins Rennen gehen.

Bundesliga-Relegation Wettmarkt Odds Beide Teams treffen (Ja) 1.75 Über 2.5 Tore 1.80 Sieg Wolfsburg 2.10

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Schreibt Paderborn Geschichte und packt den dritten Bundesliga-Aufstieg?

Paderborn trennen nur noch 90 Minuten von der potenziellen Rückkehr ins deutsche Oberhaus. Ein Aufstieg in dieser Saison würde die erst dritte Bundesliga-Spielzeit in der Vereinsgeschichte der Ostwestfalen bedeuten.

Bei den bisherigen Ausflügen in die Erstklassigkeit ging es für den SCP allerdings postwendend wieder eine Etage tiefer. In der Saison 2014/15 landete das Team auf Platz 18, und genau dasselbe Schicksal ereilte den Klub in der Spielzeit 2019/20.

Nach dem Abstieg im Jahr 2020 stand ein echter Umbruch an – und der Trend zeigt seitdem kontinuierlich nach oben. In den letzten vier Spielzeiten hießen die Endplatzierungen sechs, sieben, vier und schließlich Platz drei, mit dem sich das Team unter Trainer Ralf Kettemann das Ticket für die Relegation sicherte.

Die große Frage bleibt: Reicht die Substanz, um den Sack im Rückspiel zuzumachen und Wolfsburg in die 2. Bundesliga zu schießen?

Warum im Rückspiel alles für Tore – und einen Auswärtssieg – spricht

Es steht außer Frage, dass Wolfsburg das Hinspiel vor heimischer Kulisse klar dominiert hat. Die Wölfe verbuchten einen xG-Wert von 1,49, feuerten 17 Schüsse ab und brachten sechs davon direkt aufs Tor. Im krassen Gegensatz dazu kam Paderborn auf einen xG-Wert von gerade einmal 0,10.

Von Beginn an war den Paderbornern anzumerken, dass sie sich vor allem hinten reingestellt haben, um das Unentschieden zu mauern. Am Ende stand lediglich ein einziger Schuss aufs Gehäuse zu Buche, und nach einem Platzverweis in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte beendete die Kettemann-Elf die Partie sogar nur noch zu zehnt.

Den direkten Aufstieg ins Oberhaus hat Paderborn letztlich nur wegen der schlechteren Tordifferenz verpasst. Ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Saison ging dem Team etwas die Puste aus, wodurch sich Elversberg noch auf den zweiten Platz schieben konnte. Die Ostwestfalen stellten zwar den drittbesten Angriff der 2. Bundesliga, kassierten aber gleichzeitig auch die meisten Gegentore aller Top-4-Teams.

Das liefert auch die Erklärung, warum Wolfsburg für das Rückspiel bei den Buchmachern weiterhin der klare Favorit ist. Die Niedersachsen stellten in der Bundesliga die zehntbeste Offensive mit einem xG-Gesamtwert von 48,0.

Es liegt auf der Hand, dass Wolfsburg die nötige Offensivpower und spielerische Klasse besitzt, um das Team von Kettemann in die Schranken zu weisen. Vor allem die Standards von Christian Eriksen dürften hierbei ein entscheidender Faktor werden – Paderborn schluckte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison nämlich die drittmeisten Gegentore nach ruhenden Bällen (18).

Selbst wenn sich Wolfsburg am Ende durchsetzt: Wir gehen fest davon aus, dass im Rückspiel auf beiden Seiten Tore fallen. Diese Wette wäre in 14 von 17 Paderborner Heimspielen in der 2. Bundesliga aufgegangen. Auch die Auswärtsspiele der Wölfe waren in dieser Bundesliga-Saison mit durchschnittlich 3,59 Toren pro Partie echte Torgaranten (im Vergleich zu 3,12 Toren bei Heimspielen).

Vor eigenem Publikum netzte Paderborn im Unterhaus im Schnitt mehr als zweimal pro Partie ein. Allerdings kassierten sie in der Home Deluxe Arena auch knackige 27 Gegentore – das sind neun Buden mehr als in der Fremde.

Der Blick in die Geschichtsbücher spricht für das Rückspiel ebenfalls eine deutliche Sprache pro Wolfsburg. In den letzten zehn Bundesliga-Relegationen konnte sich nur ein einziges Mal der Zweitligist über zwei Spiele durchsetzen. Dennoch bekommen wir auf einen Wolfsburger Sieg nach 90 Minuten im Rückspiel eine Quote, die einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 50 % entspricht – ein heißer Wett Tipp.

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