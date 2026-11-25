England hat die Weltmeister in Madrid geschlagen, Gruppe 3 gewonnen und geht mit dem Status als Favorit auf den Titel der Nations League in die K.o.-Phase.

Quoten zur Verfügung gestellt von Oddset. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Markt für den Nations-League-Sieger 2026/27 Quote England 4.00 Frankreich 4.50 Spanien 4.50 Deutschland 6.50

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England: Kann das Team von Thomas Tuchel diese Form bis zum Titel tragen?

Thomas Tuchels Mannschaft beendete am 6. Spieltag Spaniens Serie von 43 Spielen ohne Niederlage mit einem 3:2-Erfolg in Madrid. Harry Kane, Ezri Konsa und Ben White brachten England mit drei Toren in Führung, bevor der Platzverweis von Elliot Anderson Spanien zurück in die Partie brachte.

Mikel Oyarzabal verwandelte einen Elfmeter, ehe Nico Williams die Führung der Gastgeber ausbaute. England brachte den Vorsprung über die Zeit, anders als im WM-Halbfinale gegen Argentinien.

Dieses Ergebnis hob England bei den Buchmachern vor Spanien und Frankreich an die Spitze der Favoriten auf den Titel der Nations League 2026/27. Und das Viertelfinale kommt Tuchels Elf entgegen: Im März trifft sie über zwei Spiele auf Norwegen.

England schlug die Norweger bei der WM in Miami mit 2:1. Jude Bellingham erzielte beim Comeback-Sieg einen Doppelpack. Der Sieger dieser Partie trifft im Halbfinale auf Deutschland oder Belgien. Sollte England zudem das Ausrichterrecht für die Endrunde erhalten, brächte das zusätzlich Heimvorteil mit sich und könnte die Quoten weiter senken.

Die Form spricht für die Three Lions, England. England hat von den vergangenen 16 Partien, Testspiele eingerechnet, nur zwei verloren. Selbst bei der ersten Nations-League-Niederlage gegen Spanien in Wembley zeigte Tuchels Mannschaft, dass sie mit dem Weltmeister mithalten kann.

Die größte Sorge ist Kane, der die gesamte Partie gegen Norwegen verletzungsbedingt verpassen dürfte. Englands ewiger Rekordtorschütze sollte jedoch im Juni für die möglichen letzten beiden Spiele wieder fit sein. Mit einem günstigen Weg durch das Turnier, starker aktueller Form und dem möglichen Heimvorteil bietet England unter den führenden Anwärtern den besten Value, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 25 %.

England führt die League A beim xG-Wert (erwartete Tore) mit 16,6 an und hat mit 30 mehr große Torchancen herausgespielt als jede andere Nation im Wettbewerb. Zudem steht die Mannschaft gemeinsam mit anderen auf dem geteilten Spitzenplatz bei den Zu-Null-Spielen (3) in diesem Wettbewerb.

Frankreich: Kann Zidane das Beste aus diesem Kader herausholen?

Frankreich gewann seine Gruppe denkbar knapp. Die Niederlage gegen Italien am 5. Spieltag hat neue Zweifel geweckt, ob der neue Trainer Zinedine Zidane das Potenzial dieser Mannschaft ausschöpfen kann.

Les Bleus dominierten den Ballbesitz mit durchschnittlich 64 %. Dennoch erspielten sie sich nur einen xG-Wert von 10,5, den achtbesten Wert im gesamten Wettbewerb. Zudem kam die Mannschaft auf 279 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, 44 mehr als der Zweitplatzierte Deutschland (235).

Die verletzungsbedingte Ausfallzeit von Kylian Mbappe in mehreren Spielen erklärt einen Teil dieser Schwäche. Der langfristige Ausfall von Désiré Doué verschärft Zidanes Probleme zusätzlich.

Auch die Defensivzahlen überzeugen nicht wesentlich mehr. Frankreich kam trotz eines Schnitts von nur einem Gegentor pro Spiel lediglich auf zwei Zu-Null-Spiele. Unter den acht Viertelfinalisten weist nur Portugal (+1,1) eine schlechtere xG-Differenz auf.

Auch die Auslosung spielt Frankreich nicht in die Karten. Im März trifft die Mannschaft auf Spanien, das Les Bleus im WM-Viertelfinale mit 2:0 bezwang. Dieses schwere Duell ist der Hauptgrund, warum sich die Quote im Siegerwettmarkt zuletzt verschlechtert hat.

Am Talent in diesem Kader besteht kein Zweifel, und die Rückkehr von Mbappe könnte das Bild schnell verändern. Dennoch sind viel Ballbesitz ohne Durchschlagskraft, eine anfällige Defensive und ein brutales Viertelfinale eine schwierige Kombination, der man vertrauen müsste.

Bei einer aktuellen impliziten Wahrscheinlichkeit von 22,22 % würden wir im Markt für den Nations-League-Sieger vorerst lieber woanders hinschauen.

Spanien: Lohnt sich eine Wette auf die Weltmeister zu diesem Preis?

Wie bei Frankreich ist eine schwere Auslosung der Hauptgrund, warum Spanien nicht mehr der Favorit der Buchmacher ist. La Roja trifft im März auf Les Bleus. Das Rückspiel findet zudem in Frankreich statt, was je nach Ausgang des Hinspiels entscheidend sein könnte. Das ist eine gewaltige Hürde, noch bevor überhaupt ein Halbfinale in Sicht kommt.

Die Bilanz der Spanier bleibt beeindruckend. Spanien blieb, Testspiele eingerechnet, 43 Spiele lang ungeschlagen, ehe die Mannschaft in Madrid gegen England verlor. Dabei stand die Mannschaft schon früher in der Kampagne kurz vor einer Niederlage. Beim 3:2-Sieg in Wembley am 1. Spieltag vergab Kane einen Elfmeter, während England mit 2:1 führte, ein kostspieliger Fehler, der sich letztlich als entscheidend erwies.

Die Defensivzahlen bereiten zumindest auf dem Papier die größte Sorge. Spanien gewann die Weltmeisterschaft mit sieben Zu-Null-Spielen und nur einem Gegentor. In dieser Nations League blieb die Mannschaft nur einmal ohne Gegentor und kassierte acht Treffer. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Niveau, das zum Weltmeistertitel führte.

Dennoch weist La Roja mit 6,9 den besten xGA-Wert (erwartete Gegentore) in der League A auf. Zudem steht die Mannschaft nur hinter England bei den erzielten Toren pro Spiel (2,7). Auf dem Papier ist Spanien weiterhin das beste Team im Wettbewerb, und niemand wäre überrascht, die Mannschaft am Ende mit dem Pokal zu sehen.

Angesichts der schwierigen Auslosung, des defensiven Abschwungs und der jüngsten Niederlage gegen England bieten die aktuellen Quoten jedoch wenig Value. Es könnte klüger sein, abzuwarten und Spaniens Entwicklung zumindest bis nach dem Hinspiel zu beobachten.

Deutschland: Die spannendsten Außenseiter?

Deutschland legt im Siegerwettmarkt der Nations League deutlich zu. Die Mannschaft stellt mit nur drei Gegentoren die beste Defensive im Wettbewerb. Die 0:1-Heimniederlage gegen Griechenland war unverdient. Die Griechen trafen mit ihrem einzigen Schuss aufs Tor, während Deutschland das griechische Tor mit 16 Versuchen belagerte.

Jürgen Klopp formt die Nationalmannschaft zunehmend nach seiner Spielidee. Das deutlichste Statement war der 5:0-Sieg über die Niederlande. Deutschland hat von den vergangenen 19 Spielen in allen Wettbewerben nur zwei verloren.

Zudem führt die Mannschaft die League A beim durchschnittlichen Ballbesitz in der Nations League an (67 %) und belegt Platz vier beim xG-Wert (12,9) sowie bei den vergebenen großen Torchancen (15) aus sechs Spielen. Diese Verschwendung ist der klarste Bereich mit Verbesserungspotenzial. Entscheidend ist, dass die Ergebnisse dadurch sogar noch besser ausfallen könnten.

Auch der Weg durch die K.o.-Phase stimmt zuversichtlich. Ein Viertelfinale gegen Belgien ist ein sehr günstiges Duell, und im Halbfinale wartet der Sieger der Partie zwischen England und Norwegen.

Deutschland wirkt noch nicht so stark wie die Three Lions, doch mit ein paar weiteren Monaten Vorbereitungszeit kann sich dieses junge Team unter Klopp nur noch verbessern. Die beste Defensive im Wettbewerb, ein Weltklasse-Trainer und eine günstige Auslosung machen die Mannschaft zu einem reizvollen Preis im Siegerwettmarkt oder sogar als Each-Way-Wette. Von den vier Mannschaften wäre Deutschland neben England unsere bevorzugte Wahl, insbesondere angesichts der impliziten Wahrscheinlichkeit von 15,39 %.

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