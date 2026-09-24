Der Markt glaubt, dass die Ankunft von Zinedine Zidane Les Bleus den entscheidenden Vorteil verschaffen könnte. Spanien, England und der amtierende Nations-League-Champion Portugal haben ebenfalls eine Chance auf den Titel.

Nations-League-Sieger Markt Quote Frankreich 3.75 Spanien 4.00 England 5.50 Portugal 9.00

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Frankreich – der Favorit des Marktes vor La Roja

Die Franzosen belegen aktuell Platz drei der Weltrangliste, gelten aber als wahrscheinlichster Nations-League-Sieger, noch vor Weltmeister Spanien. Ihre neue Ära unter Zinedine Zidane wird mit Spannung erwartet, nachdem er das Zepter von seinem früheren Mitspieler Didier Deschamps übernommen hat.

Zidane bringt immense Erfahrung mit, auch wenn er in den letzten fünf Spielzeiten kein Team trainiert hat. Immerhin gewann er mit Real Madrid drei Champions-League-Titel in Folge.

Zudem hat Zidane vermutlich den talentiertesten Kader Europas zur Verfügung. Über weite Strecken der Weltmeisterschaft 2026 war Frankreich im letzten Drittel kaum zu stoppen. Dennoch scheiterten sie im Halbfinale ausgerechnet an Spanien, als es darauf ankam.

Auch die Art der Niederlage im Spiel um Platz drei gegen England gibt Anlass zur Sorge. Ihre Nations-League-Gruppe ist alles andere als leicht: Sie treffen zweimal auf Italien, die Türkei und Belgien, bevor überhaupt an die K.o.-Phase zu denken ist.

Da eine Anpassung an Zidanes Spielidee erwartet wird, ist es schwer, Les Bleus bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 26,67 % als Value-Wette zu betrachten.

Spanien – Kontinuität könnte für die Weltmeister der Schlüssel sein

Ein Vergleich der Nations-League-Gruppen von Frankreich und Spanien deutet darauf hin, dass Letztere den leichteren Weg in die K.o.-Phase haben könnten. La Roja trifft auf England, Kroatien und Tschechien.

England ist die größte Bedrohung, doch Kroatien befindet sich im Umbruch, da die goldene Generation ihrer Spieler sich dem Ende zuneigt. Tschechien ist derweil auf Platz 48 der Weltrangliste abgerutscht, deutlich unter ihrem durchschnittlichen Rang von 22.

Luis de la Fuentes Team blieb in den letzten 38 Partien, Testspiele eingeschlossen, innerhalb von 90 Minuten ungeschlagen. In diesem Zeitraum setzten sie sich gegen alle wichtigen Nations-League-Rivalen mindestens einmal durch.

Spanien erreichte das Finale der vergangenen Nations-League-Ausgabe, scheiterte dort jedoch am bitteren Rivalen Portugal. De la Fuente war bei der Kaderauswahl bemerkenswert konstant. Die ersten vier Spiele der Nations League 2026/27 werden im September und Oktober ausgetragen, sodass Vertrautheit über diesen vollen Terminplan hinweg von Vorteil sein wird.

Auch personell steht La Roja gut da. Für dieses vierte Länderspiel-Fenster fehlt lediglich Joan García (Knie).

England – Tuchels Three Lions (Löwen) könnten sich noch beweisen

Die Three Lions sind aktuell Drittfavorit in den Quoten auf den Nations-League-Sieger. Thomas Tuchels Mannschaft war dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 ganz nah, ihre Kampagne endete jedoch mit einer Halbfinalniederlage gegen Argentinien.

Dennoch haben sie nur eines ihrer letzten zehn Pflichtspiele innerhalb von 90 Minuten verloren. Lässt man den Sieg im Spiel um Platz drei bei der WM gegen Frankreich außen vor, haben sie allerdings seit Oktober 2023 keine europäische Top-Mannschaft mehr bezwungen.

Nach jenem 3:1-Erfolg gegen Italien folgten ein Remis gegen Belgien und eine Niederlage gegen Spanien im Finale der EM 2024.

Wer über eine Wette auf England als Nations-League-Sieger 2026/27 nachdenkt, sollte weiter vorausdenken. Da sie in derselben Gruppe wie Spanien stehen, ist ein zweiter Platz das wahrscheinlichste Ergebnis.

Das würde bedeuten, dass sie das Rückspiel ihres Viertelfinals auswärts, nicht in Wembley, bestreiten müssten. Zusätzlich würde dieses Duell gegen einen der anderen Gruppensieger stattfinden.

Es gibt zudem weitere Fragezeichen rund um den Zeitplan der Nations League und die Vereinbarkeit mit dem Terminkalender Englands.

Die K.o.-Phase 2027 wird im März mitten in der Premier-League-Saison ausgetragen. Da die meisten englischen Spieler bei ihren Klubs stark in der Premier League und im europäischen Wettbewerb eingebunden sein werden, dürften sie kaum in Bestform sein.

Die Belastung durch die Premier League kann erheblich sein, physisch wie mental. In den späten Phasen der Weltmeisterschaft 2026 schien sie der englischen Mannschaft bereits zugesetzt zu haben. Das Gleiche könnte passieren, sollte England aus seiner Nations-League-Gruppe weiterkommen.

Portugal – Respekt für den amtierenden Nations-League-Champion

Portugal überraschte die europäische Fußballwelt mit dem Gewinn der vorigen Nations League und setzte sich im Finale gegen den Erzrivalen Spanien durch. Portugal hat nun zwei Nations-League-Titel auf dem Konto und ist allein aufgrund dieser Erfahrung Vierter in den Quoten.

Dass die Lusitanos in so kurzer Zeit einen dritten Erfolg nachlegen können, ist unwahrscheinlich. Die Nationalmannschaft befindet sich nach der Enttäuschung bei der Weltmeisterschaft in einem größeren Umbau. Der neue Trainer Jorge Jesus ist eine vernünftige, erfahrene Wahl, um die Ära nach Ronaldo zu begleiten, auch wenn dieser weiterhin Teil von Jesus’ kurzfristigen Plänen bleibt.

Die Ausgangslage für den Gruppensieg ist gut, da sie mit Norwegen, Dänemark und Wales in eine machbare Gruppe gelost wurden. Ihre jüngsten Ergebnisse, auch in der WM-Qualifikation, waren jedoch bestenfalls durchwachsen. Die Lusitanos gewannen nur drei ihrer letzten acht offiziellen Spiele. Gegen Ungarn und Irland taten sie sich in der vergangenen Spielzeit überraschend schwer.

Der Markt gibt ihnen aktuell eine implizite Wahrscheinlichkeit von 11 % für einen erneuten Titelgewinn in der Nations League. Ironischerweise ist das derselbe Prozentsatz, den sie für den Gewinn der Weltmeisterschaft 2026 erhielten, und wie das ausgegangen ist, weiß man. In diesem Stadium sind die Portugiesen nur schwer mit Überzeugung zu unterstützen.

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