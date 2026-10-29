Manchester Uniteds schwache Saison hat Michael Carricks Zukunft infrage gestellt, und als Nächstes wartet Chelsea. Einige mögliche Namen wurden bereits mit dem Job in Verbindung gebracht.

Markt Auswahl Quote Chelsea vs Manchester United Chelsea gewinnt 1.85 Nächster Manchester-United-Trainer Eddie Howe 1.73 Nächster Manchester-United-Trainer Julian Nagelsmann 2.75 Nächster Manchester-United-Trainer Antonio Conte 6.00

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Carrick steht vor einem entscheidenden Test gegen Chelsea

Im Fußball können wenige Monate einen großen Unterschied machen. Am Ende der vergangenen Saison wurde Michael Carrick noch als Held gefeiert, weil er Manchester Uniteds Ligakampagne gerettet und das Team auf den dritten Platz geführt hatte.

Nach nur acht Spielen der neuen Premier-League-Saison werden jedoch ernsthafte Fragen zu seiner Position gestellt.

Die Red Devils haben in acht Ligaspielen lediglich sieben Punkte geholt und kommen damit bislang auf eine Siegquote von nur 12,5 %. Die Krise in Old Trafford vertiefte sich nach einer 4:1-Auswärtsniederlage gegen Como in der Champions League, gefolgt von einer 0:3-Heimniederlage gegen Bournemouth.

Neben den schwachen Ergebnissen scheint auch der Zusammenhalt im Klub zu bröckeln. Kapitän Bruno Fernandes wurde bei der Heimniederlage gegen die Cherries auf die Bank gesetzt. Offiziell begründete der Klub seine Abwesenheit mit einer Verletzung, doch die Entscheidung fiel kurz nachdem Fernandes Carricks Taktik nach der deutlichen Niederlage gegen Como kritisiert hatte.

Carrick befindet sich in einer schwierigen Lage – soll er weiterhin hart durchgreifen und seinen besten Spieler vor den Kopf stoßen, oder soll er Fernandes in die Startelf zurückholen? Vor dem Gastspiel an der Stamford Bridge muss er die richtige Entscheidung treffen. Ein negatives Ergebnis in London dürfte sich für Carrick wie das Ende anfühlen.

Angesichts der jüngsten Ergebnisserie von United erscheint ein Sieg von Chelsea als naheliegende Einschätzung für dieses Spiel. Auf der Trainerseite wurde United zuletzt mit Eddie Howe, Julian Nagelsmann und Antonio Conte in Verbindung gebracht.

Eddie Howe – der führende Kandidat, um Manchester United zu stabilisieren

Eddie Howe hat sich als führender Kandidat für die Carrick-Nachfolge herauskristallisiert. Seine Erfahrung in der Premier League macht ihn zu einer naheliegenden Option für Manchester United. Durch seine Zeit bei Bournemouth und Newcastle United verfügt er über Erfahrung im Aufbau konkurrenzfähiger Teams innerhalb der Anforderungen des englischen Fußballs.

Howe verließ Newcastle im Sommer nach knapp fünf Jahren im Amt. Während seiner Zeit als Trainer der Magpies führte er den Klub in die Champions League und gewann 2025 den EFL Cup. Dieser Triumph beendete Newcastles 56 Jahre währendes Warten auf einen großen nationalen Titel, doch er verließ den Verein nach einer schwierigen Saison, in der das Team den 12. Platz belegte.

Seine Verpflichtung wäre nicht kostenlos. Berichten zufolge müsste United Newcastle aufgrund einer Klausel in seinem Vertrag rund 3,4 Millionen Euro (3 Mio. £) Ablöse zahlen. Zusätzlich dürften weitere Kosten für sein Trainerteam anfallen.

Diese Verpflichtung würde Kontinuität in Sachen Premier-League-Erfahrung bieten, doch ob sein Führungsstil zur prominenten Kabine von United passen würde, ist eine andere Frage. Die Aufgabe, in Old Trafford Disziplin, Vertrauen und konstante Leistungen wiederherzustellen, wäre selbst für ihn beträchtlich.

Berichten zufolge favorisiert Sportdirektor Jason Wilcox Howe, während Kaderplaner Christopher Vivell angeblich Nagelsmann bevorzugt. Das deutet darauf hin, dass sich der Klub intern noch einigen muss, bevor ein Nachfolger ernannt wird.

Antonio Conte – ein bewährter Gewinner, aber eine potenziell riskante Verpflichtung

Antonio Conte würde im Vergleich zu Howe andere Qualitäten in die Rolle einbringen. Der Italiener hat mit Juventus, Chelsea, Inter und Napoli große nationale Titel gewonnen. Er ist bekannt dafür, taktisch strukturierte Teams mit anspruchsvollen Trainingsstandards zu formen.

Seine Erfolgsbilanz macht ihn zu einem erfahrenen Kandidaten für einen Klub, der eine sofortige Ergebnisverbesserung sucht.

Conte verließ Napoli am Ende der Saison 2025/26, nachdem er die Saison zuvor den Scudetto gewonnen hatte. Er ist zudem vereinslos und bräuchte keine Verhandlungen von Klub zu Klub. Dennoch müssen mit Conte und seinen Beratern Vereinbarungen über Gehalt und weitere Punkte getroffen werden.

Auf dem Platz setzt sein taktischer Ansatz häufig auf eine Dreierkette, koordiniertes Pressing und klare Positionsverantwortlichkeiten. Wie bereits bei Ruben Amorim zu sehen war, führt ein starres Festhalten an einem bestimmten System mit dem bestehenden Kader nicht zwangsläufig zu den gewünschten Ergebnissen.

Conte ist zudem dafür bekannt, offen gegenüber Klubverantwortlichen aufzutreten. Er hatte bereits öffentliche Auseinandersetzungen über Transferpolitik, Ressourcen und die Ausrichtung des Teams. Da sich die Klubführung in der Trainerfrage bereits uneins ist, dürfte eine Einigung mit Conte nicht einfach werden.

Jüngste Berichte zählen Conte zu den Kandidaten, auch wenn er bestreitet, dass bereits konkrete Verhandlungen laufen. Conte wird als Außenseiter gegenüber Howe und Nagelsmann gehandelt. Das spiegelt eher die Unsicherheit darüber wider, ob sich United für seinen Ansatz entscheiden würde, als einen Mangel an Trainererfahrung.

Julian Nagelsmann – die taktische Alternative

Julian Nagelsmann ist eine andere Option für die Red Devils. Der deutsche Trainer hat sich einen Ruf für taktische Flexibilität, intensives Pressing und ballbesitzorientierte Systeme erarbeitet. Er trainierte bereits RB Leipzig, den FC Bayern München und die deutsche Nationalmannschaft.

Nagelsmann wäre für einen Klub, der sowohl eine langfristige Perspektive als auch eine sofortige Verbesserung sucht, eine vergleichsweise junge Verpflichtung.

Seine Zeit als Nationaltrainer endete mit dem Scheitern Deutschlands bei der Weltmeisterschaft 2026. Berichten zufolge ist er nun bereit für eine Rückkehr in den Vereinsfußball. Als vereinsloser Trainer könnten Verhandlungen über seine Verpflichtung unkompliziert verlaufen.

Ein Wechsel zu United würde dennoch von den Prioritäten des Klubs, seinem eigenen Interesse und der Einigung über die Rolle abhängen.

Nagelsmanns taktischer Ansatz könnte United helfen, eine klarere Spielidentität zu entwickeln, doch ein größerer Systemwechsel in einer schwierigen Saison birgt Risiken. Die Spieler müssten sich an neue Verantwortlichkeiten anpassen, und die Ergebnisse könnten sich nicht sofort verbessern.

Der Klub muss entscheiden, ob er ein langfristiges taktisches Projekt benötigt oder einen Trainer, dessen Priorität es ist, Vertrauen wiederherzustellen und Punkte zu sammeln.

Die Quoten deuten darauf hin, dass der Deutsche hinter Howe, aber vor Conte im Rennen liegt. Das macht ihn zu einer interessanten Option für alle, die glauben, dass United taktische Weiterentwicklung einer konventionellen, stabilisierenden Verpflichtung vorziehen wird. Die Unentschlossenheit der Klubführung macht ihn jedoch zur spekulativeren Wahl.

Insgesamt scheint Howe den klarsten Weg zu einer vertrauten Premier-League-Verpflichtung zu bieten, während Nagelsmann und Conte alternative Ansätze darstellen.

Uniteds Entscheidung wird nicht nur von Carricks Ergebnis gegen Chelsea abhängen, sondern auch von der bevorzugten fußballerischen Ausrichtung der Klubführung und den Bedingungen, die jeder Kandidat akzeptieren würde.

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