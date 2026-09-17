Stuttgart-Wett-Tipp: Nur 3 Punkte aus 3 Spielen

Am Samstag empfängt der VfB Borussia Dortmund. Wir erklären, warum der Value in diesem Duell bei BVB und der Linie Über 3,5 Tore liegt: Wo steckt an diesem Wochenende der beste Stuttgart-Wett-Tipp?

Stuttgart gegen Borussia Dortmund – Wettmärkte Quote Dortmund gewinnt 2.75 Über 3,5 Tore 1.90

Quoten zur Verfügung gestellt von Interwetten. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Noch kein Wettkonto bei diesem Anbieter? Profitiere vom Betano Promo Code und hol dir das beste Angebot zum Start

Entdecke die besten Sportwetten Anbieter in Deutschland

Finde die besten Sportwetten Apps

Tore sind der naheliegende Ansatz für die kommenden Stuttgart-Spiele

Dortmund reist am Samstag in die MHP Arena, ermutigt durch die offenkundigen defensiven Schwächen des VfB.

Bei acht Gegentoren in drei Spielen überrascht es nicht, dass Stuttgart nur drei Punkte aus den ersten drei Bundesliga-Partien geholt hat.

Fabian Bredlow wird ordentlich beschäftigt: Da Dennis Seimen bis Oktober ausfällt, wird Ersatzkeeper Fabian Bredlow überstrapaziert. 65 % der gegnerischen Torabschlüsse kamen aus dem Strafraum, was darauf hindeutet, dass der VfB gute Torchancen zulässt. Bredlow steht zudem mit 4,7 Paraden pro 90 Minuten auf Platz vier unter den Bundesliga-Torhütern.

Es ist klar, dass Stuttgart den Gegnern reichlich Chancen überlässt. Dennoch kreiert die Mannschaft selbst genug, um Torlinien zum überzeugenderen Wettansatz zu machen.

Stuttgart startete in die Saison 2026/27 mit einem 4:1-Sieg gegen den 1. FC Köln, ehe eine 5:1-Klatsche gegen Bayern München folgte.

Danach kam am vergangenen Samstag eine 2:1-Niederlage bei der TSG Hoffenheim. Diese Spielserie brachte 14 Tore, wobei in allen drei Partien beide Teams trafen. Der VfB wartet weiterhin auf ein Zu-Null-Spiel.

Warum die Tore wahrscheinlich auf beiden Seiten fallen: VfB Stuttgart und Borussia Dortmund gehören zu den Top 5 der Bundesliga bei den meisten vergebenen Großchancen. Stuttgart liegt mit 10 vergebenen Großchancen auf Platz drei, während Dortmund in drei Spielen 7 Großchancen liegen ließ.

Gegen Hoffenheim kam Stuttgart aus 16 Schüssen, davon 5 aufs Tor, auf einen xG-Wert von 2,16. Es ist offensichtlich, dass der VfB nach vorne weiterhin gefährlich ist. Das Problem waren die 2,76 xG und 8 Schüsse aufs eigene Tor, die man in der SNP Arena zuließ.

Über diese ersten drei Spiele hinweg liegt die Mannschaft von Sebastian Hoeneß mit einem xG-Wert von 6,40 auf Platz vier der Bundesliga-Tabelle. Wenn ein Team im xG-Ranking Vierter und im xGA-Ranking 18. ist, muss auf beiden Seiten des Feldes einiges los sein. Deshalb ist die Linie Über 3,5 Tore hier besonders reizvoll.

Die Linie Über 3,5 Tore ist in 4 der letzten 7 Duelle zwischen diesen beiden Teams in Stuttgart eingetroffen. Wir können sie an diesem Wochenende bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 50 % erneut erwarten.

Bereits in der Vorbereitung gab es Warnzeichen für Stuttgart. Beim 2:2 gegen den Ligue-1-Klub Paris FC drängte der VfB nach der eigenen Führung stark auf weitere Tore. Dabei ließ die Mannschaft zweimal Räume für Umschaltmomente von Paris offen.

Warum in einem Tipp auf Dortmund am Samstag Value steckt

Dortmund bringt an diesem Wochenende reichlich offensive Absichten mit. Der BVB kommt auf 6,3 Schüsse aufs Tor pro 90 Minuten. Zudem liegt die Abschlussquote bei 17,8 %, deutlich über den 12,2 % des VfB.

Dortmund hat den eigenen xG-Wert bislang übertroffen und aus 5,3 xG bereits 8 Tore in den Auftaktspielen erzielt.

Der jüngste 3:0-Heimsieg des BVB gegen Paderborn unterstrich die Offensivstärke. Fabio Silva erzielte den Führungstreffer, ehe Felix Nmecha das zweite und dritte Dortmunder Tor nachlegte.

Niko Kovacs Mannschaft hat zudem in jedem der letzten beiden Bundesliga-Spiele dreimal getroffen. Dem 3:2-Aufholsieg bei Hoffenheim folgte der Auftritt gegen Paderborn.

Während Dortmund im Schnitt 2,67 Tore pro Spiel erzielt, ist die Defensivbilanz deutlich stärker als die von Stuttgart. Der BVB hielt in 2 der ersten 3 Spiele die Null und weist mit 3,2 den sechstbesten xGA-Wert der Liga auf.

Auch als defensive Einheit stimmen die Werte. Dortmund führt die Bundesliga-Statistik bei Ballaberoberungen pro 90 Minuten mit 15,3 an. Zudem liegt das Team bei Klärungsaktionen pro 90 Minuten (36,3) auf Platz vier und bei Zweikämpfen pro 90 Minuten (19) auf Platz drei.

Das Ergebnis gegen Paderborn wirkte aus statistischer Sicht weniger eindeutig, als es das 3:0 vermuten lässt. Die Gäste führten im ersten Durchgang mit 15 zu 8 Ballkontakten im gegnerischen Strafraum.

Das deutet darauf hin, dass Stuttgart weiterhin Chancen kreieren kann, was den Über-3,5-Tore-Ansatz zusätzlich stützt.

Dortmunds Auswärtssieg-Quote lohnt einen zweiten Blick als Alternative, sollte sie am längeren Ende des Marktes bleiben. Das liegt schlicht daran, dass die Form des BVB stärker ist als die des VfB. Dortmund hat zudem 5 der letzten 9 Auswärtsspiele in der MHP Arena gewonnen.

Dennoch bleibt Über 3,5 Tore der stärkste Wettansatz vor dem Spiel, gefolgt von einem Tipp auf den BVB.

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter buwei.de

+