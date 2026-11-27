Real Madrid hatte in der vergangenen Saison mit erheblichen Spannungen in der Kabine zu kämpfen, doch unter Mourinho beginnt es nun zu funktionieren.

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Champions-League-Markt Auswahl Quote Gruppensieger Real Madrid gewinnt die Gruppenphase 1.53 Gesamtsieger Real Madrid gewinnt die Champions League 6.50 Gesamtsieger Nation Spanien 2.35

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Mourinhos Magie beginnt zu wirken

Real Madrid traf in der fünften Runde der Champions-League-Saison 2026/27 als klarer Favorit auf PSV. Die Niederländer legten von Beginn an entschlossen los. PSV übernahm die Kontrolle, erspielte sich vier klare Chancen und verwandelte einen Elfmeter zur 1:0-Führung zur Halbzeit.

Jose Mourinho reagierte zur Pause und brachte Ibrahima Konaté, Jude Bellingham und Dean Huijsen für Antonio Rüdiger, Eder Militão und Aurélien Tchouaméni. Der „Special One" wollte einen ballbesitzorientierteren Stil spielen, und der Plan ging auf. Die Wechsel verschafften der Partie eine andere Richtung.

Arda Güler und Bellingham begannen, den Ball in die PSV-Hälfte zu tragen, drängten die Niederländer in die Defensive und leiteten damit drei Tore in 15 Minuten ein. Gülers blinder Rückpass legte Federico Valverde den glänzenden Ausgleichstreffer auf. Nicht weniger eindrucksvoll traf Bellingham zehn Minuten nach dem Ausgleich mit einem Puskás-würdigen Treffer zur Führung für Los Blancos.

Vinícius Júnior tat sich unter Mourinho schwer und wirkte wie ein anderer Spieler als der torhungrige Angreifer der vergangenen Saison. In einer eher zweitrangigen Rolle und mit weniger Raum im letzten Drittel, den sich Mbappé und Bellingham teilen, fühlte er sich fehl am Platz.

Gegen PSV spielte Vini die vollen 90 Minuten, erzeugte 1,19 xG (erwartete Tore) und erzielte das fünfte Tor des Abends. Die Real-Fans hoffen, den alten Vini wiederzusehen, besonders wenn er seine Rolle im Team endlich akzeptiert hat.

Nachdem Álvaro Arbeloa nach dem Abgang von Carlo Ancelotti Schwierigkeiten hatte, die Egos in der Kabine zu kontrollieren, scheint Mourinho einen Weg gefunden zu haben, seine Superstars zu bändigen.

Wo Real echten Wettwert bietet

Vor dem letzten Auftritt gegen PSV war Real Madrids Quote auf den Champions-League-Titel noch hoch. Die Wettmärkte reagierten, und die Quoten für Madrids 16. Europapokal-Krone verkürzten sich. Los Blancos waren zuvor nur sechster Favorit, liegen nun aber auf Platz vier, knapp hinter Arsenal. Der zweimalige Titelverteidiger Paris Saint-Germain führt den Markt gemeinsam mit Barcelona an.

Álvaro Arbeloa und selbst Carlo Ancelotti schienen Mühe gehabt zu haben, diese Kabine zu kontrollieren. Das war eine große Hürde, die Mourinho überwinden musste. Ein schwacher Saisonstart beeinflusste die Einschätzung der Märkte für Los Blancos, besonders in der Champions League. Nach dem Triumph gegen PSV scheinen die Teile jedoch zusammenzupassen, und sie wirken wieder wie das Real Madrid, das Europa normalerweise fürchtet.

Mit noch drei Spielen in der Ligaphase hat Real Madrid einige schwierige Aufgaben vor sich, kann die Tabelle aber dennoch anführen. Los Blancos haben als einziges Team im Wettbewerb eine makellose Bilanz. Mit Arsenal, LASK Linz und Schachtjor Donezk als verbleibenden Gegnern lässt sich ein erster Platz nicht ausschließen.

Mourinho hat von 23 Spielen gegen Arsenal 12 gewonnen und acht unentschieden gespielt. Ein weiterer Sieg am 9. Dezember würde die Chancen auf einen Platz unter den ersten beiden weiter erhöhen. PSG hat es dagegen vermutlich schwerer, mit Aston Villa, Como und Galatasaray als kommenden Gegnern. Deshalb ergibt es Sinn, jetzt auf Los Blancos als Sieger der Ligaphase der Champions League zu setzen.

Sobald die K.o.-Phase erreicht ist, hat jedes Topteam eine echte Chance auf den Titel. Real Madrid ist mit 15 Titeln der erfolgreichste Klub in der Geschichte des Wettbewerbs und hat eine Gewohnheit, Gegner zu überraschen. Ein Platz unter den ersten beiden würde zudem ein Rückspiel zu Hause in jeder K.o.-Runde garantieren. Dies ist historisch gesehen einer ihrer stärksten Kader, und da die Quote vermutlich weiter sinken wird, liegt der Wert darin, jetzt auf sie zu setzen.

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