Harry Kane gewann zuletzt den Ballon d'Or und unterschrieb einen neuen Vertrag bei Bayern, doch ein Bänderriss gegen Köln lässt die Meister nun geschwächt zurück. Verändert das die Titelchancen von Borussia Dortmund?

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Markt Quote Bundesliga-Meister – Borussia Dortmund 6.55

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Eine Verletzung sorgt für Unsicherheit bei Kane

Harry Kane war in blendender Form, als Bayern München am 10. Spieltag der Bundesliga auf Köln traf.

Der englische Nationalmannschaftskapitän hatte kurz zuvor den Ballon d'Or gewonnen und einen lukrativen Vertrag beim deutschen Klub unterschrieben. Er war ein zentraler Spieler in Vincent Kompanys Kader.

Etwa in der 20. Minute riss sich Kane die Bänder im Knöchel, weshalb er voraussichtlich monatelang ausfallen wird. Zu allem Überfluss gaben die Bayern beim 1:1-Unentschieden zu Hause Punkte ab, wodurch Dortmund an ihnen vorbeiziehen konnte.

Kane erzielte in dieser Saison zehn Tore in allen Wettbewerben für Bayern, doch sein Wert geht über die Tore hinaus. Sein Kombinationsspiel lässt seine talentierten Mitspieler aufblühen, und das lässt sich deutlich schwerer ersetzen als ein reiner Torabschluss. Der englische Angreifer verzeichnete zudem acht Vorlagen in der Bundesliga in dieser Saison, die meisten aller Spieler vor dem 11. Spieltag. Jedes Team würde einen Spieler seiner Qualität vermissen, und Bayern bildet da keine Ausnahme.

Der Zeitpunkt der Verletzung könnte kaum ungünstiger sein, da die Meister in zehn Ligaspielen noch ungeschlagen sind. Vier Unentschieden in dieser Serie sind allerdings ein Warnsignal. Bayerns Offensivstärke ist unbestreitbar, mit durchschnittlich drei Toren pro Ligaspiel. Ohne Kane an der Spitze des Angriffs könnte diese Zahl sinken, was zu mehr Unentschieden führen und Dortmund erlauben könnte, den Vorsprung an der Tabellenspitze auszubauen.

Nach den zugrunde liegenden Daten bleiben die Bayern jedoch weiterhin beeindruckend. Sie hatten in neun ihrer zehn Ligaspiele dieser Saison einen besseren xG-Wert (erwartete Tore) als ihre Gegner.

Die Ausnahme war das Heimspiel gegen Köln, bei dem Bayern den xG-Vergleich mit 0,78 verlor, obwohl sie ein 1:1-Unentschieden sicherten. Köln nutzte Bayerns Schwächen im Konterspiel gezielt aus, wobei die Gastgeber froh sein konnten, überhaupt einen Punkt mitzunehmen. Dieser Ansatz könnte anderen Bundesliga-Teams als Blaupause dienen, um den Bayern Probleme zu bereiten.

Neben Kane hatte Kompany zuletzt auch mit den gesundheitlichen Problemen von Jamal Musiala zu kämpfen. Das lässt Kompany mit einem Angriffsproblem zurück, da Musiala der ideale Ersatzstürmer in Kanes Abwesenheit gewesen wäre. Bayern verfügt über einen starken Kader, doch der langfristige Ausfall von Kane wird ihre Tiefe auf die Probe stellen.

Dortmund bietet den besseren Wert

Trotz des Rückschlags gegen Köln bleiben die Bayern der übermächtige Favorit auf den Bundesliga-Titel. Der Markt sieht eine Wahrscheinlichkeit von etwa 80 % dafür, dass sie den Titel verteidigen. Kanes Verletzung reiht sich jedoch in Bayerns jüngste Probleme ein, und das bedeutet, dass Dortmund im Wettmarkt auf den Meister Value bietet.

Dortmund ist in zehn Bundesliga-Spielen dieser Saison ungeschlagen und hat sieben davon gewonnen. In neun dieser Partien verzeichnete das Team einen höheren xG-Wert als die Gegner. Die einzige Ausnahme war das Auswärtsspiel bei Bayern. Diese Konstanz deutet darauf hin, dass der Platz an der Tabellenspitze kein Zufall ist, und die Zahlen bestätigen, was die Ergebnisse bereits gezeigt haben.

Niko Kovac hat sein Team um eine solide Abwehr herum aufgebaut, wie die zugrunde liegenden Daten zeigen. Der BVB stellt die beste Defensive der Liga und kassierte in zehn Spielen nur sieben Gegentore, im Schnitt 0,7 Gegentore pro Spiel. Ihr xGA-Wert (erwartete Gegentore) liegt bei 13,28 und wird nur von Freiburg und Bayern übertroffen. Diese Kombination aus Ergebnissen und zugrunde liegenden Daten deutet auf ein Team hin, das sich wirklich schwer bespielen lässt. Eine solche defensive Disziplin lässt kaum viele Niederlagen erwarten, und diese Widerstandsfähigkeit könnte im Titelrennen entscheidend sein.

Bayern wird in allen kommenden Bundesliga-Partien weiterhin Favorit sein, und es wäre töricht, die Mannschaft abzuschreiben. Ohne Kane könnten sie jedoch mehr Punkte verlieren als bisher, besonders wenn Gegner Kölns konterorientierten Ansatz kopieren. Bleibt Dortmund weiterhin unbezwingbar, könnte Kompanys Mannschaft mit jedem weiteren Spieltag weiter zurückfallen.

Bei einem Rückstand von nur zwei Punkten und dem bevorstehenden Verlust ihres wichtigsten Spielers wirkt das Titelrennen deutlich enger, als es die Quoten vermuten lassen. Deshalb ist es eine Überlegung wert, auf Dortmund zu setzen, um Bayerns Bundesliga-Dominanz in dieser Saison zu beenden und den Titel zu gewinnen.

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