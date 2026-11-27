Bruno Fernandes sicherte sich die Vorlagen-Krone der vergangenen Saison mit Leichtigkeit, doch während der November 2026/27 dem Ende zugeht, hat sich ein neuer Name in den Vordergrund gespielt.

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Markt meiste Vorlagen Premier League 2026/27 Quote Florian Wirtz (Liverpool) 5.00 Declan Rice (Arsenal) 6.00 Bradley Barcola (Liverpool) 7.00 Bruno Fernandes (Manchester United) 9.00

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Florian Wirtz: Ist er der Mann, den es zu schlagen gilt?

Liverpools 23 Jahre alter Spielmacher zeigt endlich jene Kreativität, die ihn schon bei Leverkusen zum Star gemacht hat. Er kommt nach elf Ligaspielen auf vier Vorlagen und hat damit seine Ausbeute aus der Vorsaison von drei Vorlagen bereits übertroffen. Der Deutsche steht nun unter den Top drei der Scorerliste der Premier League.

Er liegt gleichauf mit Evanilson, Pascal Groß, John McGinn, Jaidon Anthony und seinem Teamkollegen Bradley Barcola und damit einen Treffer hinter Declan Rice. Bruno Fernandes und Rayan Cherki kommen auf je zwei Vorlagen, während Bukayo Saka und Cole Palmer beide noch hinter Wirtz liegen.

Die zugrunde liegenden Zahlen deuten darauf hin, dass von Wirtz noch mehr zu erwarten ist. Alle vier Vorlagen entstanden aus dem offenen Spiel.

Wirtz führt die Liga mit 33 kreierten Chancen an, 29 davon aus dem offenen Spiel. Bei seinem xA-Wert (erwartete Vorlagen) von 2,30 liegt er unter den Top acht, beim xA-Wert aus dem offenen Spiel von 2,04 unter den Top fünf. Zudem befindet er sich im 92. Perzentil bei den kreierten Großchancen (6).

Kein Spieler hat mehr linienbrechende Pässe gespielt als Wirtz, der mit 12 solchen Pässen die Liga anführt. Insgesamt kommt er auf 103 linienbrechende Pässe. Er liegt zudem im 95. Perzentil bei den Ballkontakten (663). Das deutet darauf hin, dass Andoni Iraola einen Weg gefunden hat, Wirtz' Einfluss in diesem Liverpool-Team zu vergrößern.

Liverpools Angriffsreihe aus Barcola, Cody Gakpo, Alexander Isak, Rio Ngumoha und Wirtz hat in den vergangenen beiden Ligaspielen ihren Rhythmus gefunden. Nach einem langsamen Saisonstart haben sie sieben Tore erzielt.

Wirtz war in diesen beiden Partien an zwei Toren und zwei Vorlagen beteiligt und ist damit an 30 % der Liga-Tore der Reds beteiligt (6 von 18). Liverpool steht bei den erzielten Toren auf Rang vier und bei den Pässen ins letzte Drittel mit 160,7 pro Spiel ebenfalls auf Rang vier.

Da Wirtz nun der wichtigste Ideengeber von der Zehnerposition ist, erwarten wir, dass er an seine zweistelligen Vorlagen-Saisons anknüpft, die er bei Leverkusen zwei Jahre in Folge erreicht hatte. Er ist derzeit die beste Wahl in diesem Markt.

Declan Rice: Kann er seine starke Form halten?

Arsenal- und England-Mittelfeldspieler Rice führt überraschend die Vorlagen-Tabelle der Premier League an. Er kommt auf fünf Vorlagen in elf Spielen, ausnahmslos aus dem offenen Spiel, nach starken Saisonstarts sowohl für ihn selbst als auch für die Titelverteidiger.

Die zugrunde liegenden Daten legen nahe, dass Ihr Euch bei seinen aktuellen Quoten auf den Titel in der Vorlagen-Wertung noch nicht festlegen solltet.

Sein xA-Wert von 2,47 und sein xA-Wert aus dem offenen Spiel von 1,53 deuten darauf hin, dass er seine Werte deutlich übertrifft. Bei den insgesamt kreierten Chancen taucht er mit 18 nicht einmal unter den Top 15 auf, verglichen mit Wirtz' 33. Auch bei den aus dem offenen Spiel kreierten Chancen liegt Rice mit 11 gegenüber Wirtz' 29 außerhalb der Top 20.

Niemand hat mehr linienbrechende Pässe gespielt als er in der gesamten Liga. Allerdings könnte seine Rolle in Mikel Artetas Mannschaft begrenzen, wie viele Chancen er künftig bekommt, um weitere Vorlagen zu sammeln.

Rice kommt im Schnitt auf 24,46 Pässe ins letzte Drittel pro Spiel und liegt damit auf Rang drei hinter Martin Ødegaard (29,41) und Fernandes (26,20). Allerdings ist er von allen wichtigen Chancenkreierern der defensivste.

Auch die Historie spricht gegen ihn. Rice hat noch nie mehr als acht Vorlagen in einer Premier-League-Saison verbucht. Die Tabellenführung nach elf Spieltagen wirkt eher wie eine Ausnahme als wie ein neues Niveau als Torvorbereiter. Arsenals Form dürfte ihm noch die ein oder andere Vorlage bescheren, doch wir würden nicht darauf setzen, dass er am Ende vorne liegt. Für die bevorstehende Festtagsphase ist er eher eine Option zum Dagegenhalten.

Bradley Barcola: Kann er sein Tempo in Vorlagen ummünzen?

Liverpool hat im vergangenen Sommer viel Geld für den schnellen Flügelspieler ausgegeben, als man ihn von PSG verpflichtete. Der französische Nationalspieler wartet noch auf sein erstes Premier-League-Tor, hat aber bereits vier für seine Teamkollegen bei den Reds vorbereitet.

Barcola ist nicht der beste Entscheider am Ball und zögert vor allem im Umschaltspiel oft. Seine Bilanz wäre höher, würde er weniger zögern.

Unbestritten ist sein Tempo, mit und ohne Ball: Er liegt im 98. Perzentil bei der Höchstgeschwindigkeit und erreicht bis zu 35,9 km/h. Zudem steht er bei den progressiven Ballführungen mit 15,7 Metern auf Rang zwei der Liga, knapp hinter Aston Villas Nicolas Jackson (16,3).

Liverpools Konterspiel kommt ihm eindeutig entgegen. Zwar endete keine seiner progressiven Ballführungen mit einem eigenen Tor, doch kreierte er daraus drei Chancen, die allesamt von Teamkollegen verwertet wurden. Damit führt er die Liga bei Vorlagen aus progressiven Ballführungen an.

Alexander Isak, der nach den Problemen der Vorsaison wieder in Form ist, gibt Barcola einen verlässlichen Abnehmer. Vor Saisonbeginn zählte Barcola noch nicht zu den Top-10-Favoriten auf die Auszeichnung, mittlerweile führen ihn die Buchmacher als dritten Favoriten.

Barcola teilt sich die kreative Verantwortung mit Wirtz, und sein unbeständiger Abschluss bleibt ein weiterer Faktor, den man berücksichtigen sollte. Dennoch hat er genug im Repertoire, um eine solide Each-Way-Option zu sein.

Bruno Fernandes: Kann er seine Zweifler widerlegen?

Der Vorlagen-König der Vorsaison, mit insgesamt 21 Vorlagen - neun mehr als der Zweitplatzierte Rayan Cherki -, tut sich 2026/27 schwer, ganz ähnlich wie Manchester United als Ganzes.

Nachdem er im vergangenen Jahr in fast jedem zweiten Spiel eine Vorlage lieferte, war Fernandes erwartungsgemäß der Favorit auf die Vorlagen-Krone, noch bevor ein Ball gespielt wurde. Für den Portugiesen hat sich das Bild inzwischen jedoch gewandelt.

United steht mit nur einem Sieg aus elf Ligaspielen im Abstiegskampf. Fernandes kommt bislang auf lediglich zwei Vorlagen, von denen nur eine aus dem offenen Spiel entstand.

Seine Teamkollegen sind bei Standardsituationen, vor allem bei Ecken, deutlich weniger treffsicher als in der Vorsaison. Sie haben in dieser Saison erst ein Tor nach einer Standardsituation erzielt, die zweitniedrigste Quote der Liga.

Dass er weiterhin kreativ ist, bleibt der einzige Lichtblick. Fernandes liegt bei den kreierten Chancen mit 28 im 97. Perzentil, wobei nur 18 davon aus dem offenen Spiel stammen. Zudem liegt er bei den Pässen ins letzte Drittel mit 26,20 pro Spiel auf Rang zwei.

Fernandes bestimmt weiterhin das Spiel seines Teams: Mit 755 Ballkontakten in dieser Saison liegt er im 98. Perzentil. Mit diesen 755 Kontakten hat er zudem 135 linienbrechende Pässe gespielt, was ihn im 97. Perzentil dieser Kennzahl platziert.

Uniteds fehlender klarer Mittelstürmer ist das Hauptproblem. Ohne einen verlässlichen Torschützen verpufft seine Kreativität.

Der neue Cheftrainer Mauricio Pochettino könnte die Wende in Old Trafford noch schaffen, und Fernandes könnte zu seiner besten Form zurückfinden. Angesichts der schwachen Verfassung von United und des Rückstands auf die Spitze bleibt er jedoch ein Außenseiter und ist aktuell keine Empfehlung.

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