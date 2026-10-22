Mehrere torhungrige Mannschaften treffen in den kommenden Tagen aufeinander. Brightons Gastspiel in Anfield gehört zu den Begegnungen, die reichlich Offensivaktion versprechen.

Europäische Fußballmärkte Quote Crystal Palace vs Newcastle – Über 2,5 Tore 1.57 Liverpool vs Brighton – Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1.80 Augsburg vs Union Berlin – Über 2,5 Tore 1.45 Inter erzielt über 2,5 Tore gegen Fiorentina 1.95 Racing Santander vs Espanyol – Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1.95

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Crystal Palace vs Newcastle – Über 2,5 Tore

Zwei unter Druck stehende Trainer treffen am Sonntag in Selhurst Park aufeinander. Eine Niederlage würde sowohl für Pierre Sage als auch für Matthias Jaissle die Kritik verschärfen, beide wurden erst im Sommer verpflichtet.

Beide Teams tun sich defensiv schwer, weder Sage noch Jaissle haben ihre Mannschaft bislang hinten stabilisiert. Crystal Palace weist mit 14,81 den höchsten xGA-Wert (erwartete Gegentore) der Premier League auf und hat bereits 17 Gegentore kassiert. Newcastle wiederum stehen 14 Gegentoren bei einem xGA-Gesamtwert von 12,10 gegenüber.

Besonders auswärts tun sich die Magpies schwer. Ihre letzten beiden Auswärtsspiele endeten jeweils mit 1:4-Niederlagen gegen Leeds und Coventry. In dieser Saison fielen in ihren Premier-League-Partien im Schnitt 3,43 Tore pro 90 Minuten.

In allen fünf Heimspielen von Crystal Palace über alle Wettbewerbe hinweg sind bislang mindestens drei Tore gefallen. Ihre Premier-League-Heimspiele in Selhurst Park bringen es im Schnitt sogar auf 4,67 Tore pro Partie. Da beide Abwehrreihen löchrig sind, erscheint eine Wette auf über 2,5 Tore als sinnvolle Option.

Liverpool vs Brighton – Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Ein weiteres Premier-League-Duell mit Torpotenzial ist Liverpools Showdown mit dem formstarken Brighton. Die Seagulls schossen am vergangenen Wochenende fünf Tore gegen Rivale Palace. Die Reds kommen ihrerseits nach einem packenden 4:3-Erfolg gegen Villarreal in der Champions League in dieses Spiel.

Andoni Iraola hat die Defensive bislang nicht in den Griff bekommen, doch die Offensive beginnt zu funktionieren. Die Reds trafen in ihren letzten drei Pflichtspielen zwölfmal. Allerdings kassierten sie in drei der vergangenen vier Partien auch jeweils drei Gegentore.

Brightons starker Saisonstart deutet darauf hin, dass die Seagulls auch hier gefährlich sein könnten, und dieses Spiel dürfte auf beiden Seiten Chancen hervorbringen. Fabian Hürzelers Mannschaft ist mit 23 Treffern der beste Angriff der Liga. Zudem liegt sie mit einem xG-Wert von 14,91 auf Rang zwei dieser Statistik.

Die Seagulls trafen in ihren drei bisherigen Premier-League-Auswärtsspielen zehnmal. Gegen Liverpool blieben sie allerdings in neun aufeinanderfolgenden Duellen ohne eigenes Zu-Null. Diese Partien brachten im Schnitt 3,44 Tore pro Spiel.

Auch Liverpools Defensivprobleme waren schon in der vergangenen Saison sichtbar: In 13 Heimspielen der Premier League in 2026 gelang den Reds nur dreimal ein Zu-Null. In diesem Zeitraum kassierten sie 1,15 Tore pro 90 Minuten. Gleichzeitig trafen die Reds in zehn dieser Partien und erzielten im Schnitt 1,62 Tore pro Spiel.

Angesichts dieser Trends dürfte dieses Duell keine zähe Angelegenheit werden. Eine Wette auf „Beide Teams treffen“ (BTTS) kombiniert mit über 2,5 Toren bietet bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 56 % guten Value.

Augsburg vs Union Berlin – Über 2,5 Tore

Unter den vier großen europäischen Ligen war die Bundesliga in dieser Saison bislang die torreichste. In der deutschen Eliteklasse fallen im Schnitt 3,69 Tore pro Spiel. Zum Vergleich: In La Liga sind es 3,08, in der Serie A 2,94 und in der Premier League 2,87.

Auch wenn die Saison europaweit torreich verläuft, bleibt Deutschland eine starke Adresse für eine Tore-Wette. Das Wochenendduell zwischen Augsburg und Union Berlin deutet genau in diese Richtung.

Augsburgs Bundesligapartien bringen es im Schnitt auf 4,67 Tore pro Spiel, der gemeinsam höchste Wert der Liga. Der xGA-Gesamtwert von 18,48 ist ebenfalls ligaweiter Spitzenwert und liegt deutlich über den tatsächlich kassierten zwölf Gegentoren. Das deutet auf erhebliche Defensivprobleme bei Manuel Baums Mannschaft hin.

Positiv für Augsburg: Der Klub weist den fünfthöchsten xG-Wert der Liga auf, und es gibt wenig Anzeichen dafür, dass sich an der offensiven Spielweise etwas ändert. In allen sechs bisherigen Ligaspielen fielen mindestens drei Tore. Zuletzt setzte es eine 4:3-Niederlage gegen Elversberg.

Union Berlin weist trotz erst zwei Auswärtsspielen die zweitschwächste Defensivbilanz der Bundesliga auf. Bei den Gastspielen in München und Leverkusen kassierte der Klub insgesamt elf Gegentore.

Zudem blieb Union in zwölf Bundesliga-Auswärtsspielen im Jahr 2026 nur einmal ohne Gegentor. Diese Partien brachten im Schnitt 3,5 Tore pro 90 Minuten. Gegen ein risikofreudiges Augsburg erscheint eine Wette auf über 2,5 Tore als die richtige Herangehensweise.

Inter vs Fiorentina – Inter erzielt über 2,5 Tore

Inter war in dieser Saison die mit Abstand gefährlichste Offensive der Serie A. Der xG-Gesamtwert von 20,06 liegt deutlich über dem von Roma mit 14,98. Die Nerazzurri haben ihre Chancen zudem effizient genutzt, ihre 21 erzielten Tore liegen leicht über dem xG-Wert.

Zu Hause war Inter im Angriffsdrittel besonders stark und erzielte in allen vier Heimspielen mindestens drei Tore. Dabei kam das Team auf einen Schnitt von 3,75 Toren pro 90 Minuten.

Da Fiorentina gegen die stärksten Teams verwundbar ist, spricht einiges dafür, dass sich dieser Trend fortsetzt. La Viola kassierte im August vier Gegentore auswärts bei Roma und zuletzt drei zu Hause gegen Como.

Wie schon beim Gastspiel in Rom wird Fiorentina auch hier eine implizite Siegwahrscheinlichkeit von unter 20 % zugeschrieben. In der vergangenen Saison sah sich der Klub in diesem Duell 22 Torschüssen ausgesetzt und kassierte bei einer 0:3-Niederlage sechs klare Chancen.

Cristian Chivus Mannschaft erzielte in vier der vergangenen fünf Ligaspiele mindestens drei Tore. Dass sie das am Sonntag wiederholen, erscheint bei einer Quote von eins zu eins als attraktive Option.

Racing Santander vs Espanyol – Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Racing Santander zählt in den vergangenen Jahren zu den offensivfreudigsten Aufsteigern von La Liga. Jose Alberto hält an den Methoden fest, mit denen die Cantabrians in der Vorsaison die Segunda División gewannen. Das brachte gemischte Ergebnisse, aber durchweg Unterhaltung.

Spiele mit Beteiligung von Racing bringen im Schnitt 4,22 Tore pro Partie, der zweithöchste Wert von La Liga. Mit einem xGA-Wert von 20,86 und 25 Gegentoren stellt der Klub zugleich die schwächste Defensive der Liga. Das deutet am El Sardinero auf einen bevorstehenden Abstiegskampf hin.

Am anderen Ende des Platzes ist Racing aber durchaus gefährlich. In den bisherigen vier Heimspielen der Liga erzielte der Klub neun Tore. Über 2,5 Tore und beide Teams treffen gingen dabei jedes Mal auf.

An dieser erfolgreichen Serie festzuhalten, wirkt beim Gastspiel von Espanyol wie die naheliegende Wahl. Manolos Mannschaft blieb in neun Ligaspielen dieser Saison nur zweimal ohne Gegentor. Gegen eine schwache Heimabwehr dürfte Espanyol aber ebenfalls Probleme bereiten, Stürmer Roberto Fernández steht bereits bei sechs Toren in dieser La-Liga-Saison.

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