4 Value-Wetten für das Viertelfinale der Champions League

In der vermeintlich schwächeren Hälfte des Tableaus scheint alles auf ein Duell zwischen Arsenal und Barcelona hinauszulaufen, doch das Rennen um den Henkelpott bleibt völlig offen.

Champions League Märkte Quote Barcelona gewinnt & Beide Teams treffen (BTTS) vs. Atletico Madrid 3.40 Viktor Gyökeres trifft jederzeit vs. Sporting Nicht verfügbar PSG wird Gesamtsieger 6.00 Real Madrid wird Gesamtsieger 9.00

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Warum die "schwere" Seite des Baums ein Vorteil sein kann

Da noch viele Schwergewichte im Turnier sind, müssen die Top-Favoriten auf den Titel einige dicke Brocken aus dem Weg räumen. Der Top-Seed Arsenal hat das wohl dankbarste Los erwischt und trifft im Viertelfinale auf den Außenseiter Sporting. Sollten die "Gunners" weiterkommen, wartet im Halbfinale ein spanisches Kaliber wie Barcelona oder Atletico Madrid.

In der Theorie ist dieser Turnierbaum ein klarer Vorteil für Arsenal. Allerdings könnten sie die entscheidenden Phasen erreichen, ohne vorher gegen die absolute Elite Europas wirklich auf Herz und Nieren geprüft worden zu sein.

Ein Blick auf die jüngsten Sieger zeigt: Wer den Pott will, muss früh durchs Feuer. Real Madrid, der Champion von 2024, musste Manchester City und Bayern München ausschalten, um überhaupt das Finale zu erreichen. PSG wiederum benötigte in der letzten Saison Siege in drei K.-o.-Runden gegen Premier-League-Clubs auf ihrem Weg zum Ruhm.

Das deutet darauf hin, dass die Teams in der vermeintlich härteren Hälfte des Tableaus tatsächlich im Vorteil sein könnten. PSGs Dominanz gegen englische Clubs hielt auch im Achtelfinale gegen Chelsea an. Sie werden vor Selbstvertrauen strotzen, wenn sie im Viertelfinale Liverpool zum zweiten Mal in Folge eliminieren.

Dennoch könnte das Duell zwischen Real Madrid und Bayern München das Turnier definieren. Die "Königlichen" kamen in den letzten vier Fällen, in denen beide Clubs aufeinandergetroffen sind, weiter und holten danach auch den Titel. Wenn sie Bayern erneut bezwingen, wäre der 15-fache Champion wohl das Team, das es zu schlagen gilt.

Auf der anderen Seite wäre ein Sieg über Real Madrid ein massiver psychologischer Schub für die Mannschaft von Vincent Kompany. Es würde ihnen das nötige Selbstvertrauen geben, um auch die anderen Top-Teams des Kontinents zu stürzen.

Welche Teams haben das Zeug dazu, bis zum Ende zu gehen?

Im rein spanischen Viertelfinale wird der Heimvorteil entscheidend sein. Barcelona hat die letzten 17 Spiele vor den eigenen Fans gewonnen. Zwar schlugen sie Atletico Madrid Anfang des Monats im Rückspiel der Copa del Rey zu Hause mit 3:0, schieden aber dennoch aus.

Die Mannschaft von Hansi Flick hat in dieser Saison in allen zehn Champions-League-Partien mindestens ein Gegentor kassiert. Das spricht für einen hohen Value bei der Wette "Sieg Barcelona & Beide Teams treffen" im Hinspiel.

Beide Teams sollten nach der Länderspielpause frisch sein. Dennoch könnte Barca im Titelkampf bis zum Rückspiel verwundbar sein, da es das dritte Aufeinandertreffen beider Clubs innerhalb von elf Tagen sein wird. Die Katalanen können jeden Gegner an die Wand spielen, wenn sie die Intensität hochhalten. Die Belastung könnte jedoch am Ende der entscheidende Faktor sein – eher noch als die anfällige Defensive.

Der Sieger dieses Duells trifft voraussichtlich auf Arsenal, deren individuelle Klasse gegen Sporting den Ausschlag geben sollte. Dabei wird besonders ein Mann im Fokus stehen: Viktor Gyökeres.

Die Gunners werden darauf bauen, dass der Schwede gegen seinen Ex-Club netzt. Gyökeres erzielt seit Beginn der letzten Saison im Schnitt alle 116 Minuten ein Tor in der Königsklasse. Ein Wett Tipp auf ihn als Torschützen bei seiner Rückkehr nach Lissabon ist definitiv eine Überlegung wert.

Auf der anderen Seite des Tableaus wird PSG darauf brennen, Liverpool erneut zu schlagen. In der letzten Saison kreierten die Pariser im Achtelfinal-Duell 4,45 xG gegenüber 1,86 xG der "Reds".

Zwar hat PSG zwischen den Viertelfinal-Spielen ein wichtiges Ligue-1-Match gegen Lens vor der Brust, doch auch Liverpools Terminkalender ist prall gefüllt, da jedes Spiel in der Premier League für die Top-5-Platzierung zählt.

PSG hat in der letzten Saison bewiesen, dass sie in den großen europäischen Nächten abliefern können. Mit einem nahezu identischen Kader ein Jahr später sind sie zu der aktuellen Quote eine starke Wahl.

Wer sechs der letzten zwölf Champions-League-Titel gewonnen hat, darf in einer Value-Bet-Betrachtung nie fehlen: Real Madrid. In der letzten Runde gab es deutliche Anzeichen für eine stabilere Defensive, als sie gegen Manchester City über 180 Minuten nur 2,53 xG zuließen.

Da Kylian Mbappé und Jude Bellingham wieder fit sind und Vinicius Junior sowie Fede Valverde in Topform agieren, macht die Kombination aus eiskaltem Konterfußball und individueller Brillanz Real erneut zum brandgefährlichen Titelkandidaten.

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