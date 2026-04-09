Champions League Wett Tipps: Wer setzt sich in den Viertelfinal-Rückspielen durch?

Sporting Lissabon, Real Madrid, Barcelona und Liverpool haben nach wie vor die Chance, das Blatt zu wenden und das Halbfinal-Ticket doch noch zu buchen.

UCL-Viertelfinale: Die Rückspiele Quoten Arsenal besiegt Sporting & Unter 2,5 Tore 3.50 Bayern gegen Real Madrid: Über 3,5 Tore 1.80 Barcelona besiegt Atletico & Beide Teams treffen 2.75 Liverpool gegen PSG: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore 1.61

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Arsenal vs. Sporting

Arsenal hat im Hinspiel spät zugeschlagen und sich so den entscheidenden Vorteil gegen Sporting Lissabon gesichert. Auch wenn der Last-Minute-Treffer von Kai Havertz den „Gunners“ eine 1:0-Führung für das Rückspiel bescherte, war der Auftritt alles andere als souverän. Tatsächlich gewannen die Gastgeber im Estádio José Alvalade das xG-Duell (Expected Goals), was zeigt, dass Sporting das Ding immer noch drehen kann.

Allerdings ist Arsenal zu Hause eine echte Macht. In dieser Saison haben sie im Emirates erst einmal verloren und seitdem sieben Siege in Folge eingefahren. Selbst wenn sie spielerisch nicht immer glänzen, finden sie meist einen Weg, das nötige Ergebnis zu erzwingen.

Da am Horizont bereits das Mammutduell gegen Manchester City wartet, könnte Mikel Arteta die Partie vorsichtig angehen lassen. Zudem könnte Martin Ödegaard fehlen, und auch sonst plagen die Londoner einige Personalsorgen.

Wir setzen darauf, dass Arsenal den Heimsieg holt, aber ein Torfestival ist kaum zu erwarten. In fünf der letzten sechs Spiele von Arsenal fielen weniger als 2,5 Tore.

Bayern München vs. Real Madrid

Es gibt nicht viele Mannschaften, die im Santiago Bernabéu bestehen können, aber Bayern München hat in der Saison 2025/26 bisher überragt. Die Münchner sind in einer exzellenten Position, um Real Madrid auszuschalten. Dank der Kaderbreite kann der Rekordmeister in der Bundesliga rotieren und sollte somit topfit in den Schlagabtausch mit den „Königlichen“ gehen.

Doch die Gäste werden sich nicht kampflos geschlagen geben. Real ist der Inbegriff der Champions League und hat in der gesamten Saison wettbewerbsübergreifend erst in vier Spielen nicht getroffen. Nach einem kombinierten xG-Wert von 5,12 im Hinspiel erwarten wir auch im Rückspiel jede Menge Action in den Strafräumen.

Die Heimstärke der Roten ist mit 18 Siegen aus 20 Spielen in der Allianz Arena bemerkenswert. Die Madrilenen brauchen eine Monster-Performance, um den Rückstand aufzuholen, werden aber von Beginn an den Vorwärtsgang einlegen. Die Gäste sind offensiv brandgefährlich, haben defensiv aber nach wie vor ihre Schwachstellen.

Letztlich sehen wir Bayern am Mittwochabend im Halbfinale. Es dürfte ein Spektakel werden – definitiv etwas für neutrale Fans.

Barcelona vs. Atletico

Atletico sorgte für die große Überraschung und feierte einen 2:0-Auswärtssieg im Camp Nou gegen Barcelona. Die „Rojiblancos“ hatten zuvor fast fünf Jahre lang in Barcelona nicht mehr zu Null gespielt – entsprechend groß war die Freude. Für Barça war es erst das zweite Mal in den letzten 30 Spielen, dass sie ohne eigenen Treffer blieben.

Diese beiden Teams sind in der Saison 2025/26 bereits fünfmal aufeinandergetroffen, mit durchwachsenen Ergebnissen. Die Blaugrana schafften fast ein riesiges Comeback, als sie nach einer 0:4-Klatsche in der Copa del Rey das Rückspiel mit 3:0 gewannen. Auch ihren letzten Besuch im Estadio Riyadh Air Metropolitano konnten sie mit 2:1 siegreich gestalten.

Das bedeutet: Diego Simeones Männer haben zwar den Vorteil, sicher sind sie aber noch lange nicht. Hansi Flick weiß, dass er die Qualität hat, die Gastgeber in Bedrängnis zu bringen, aber seine Chancenverwertung muss besser werden. Barcelona gab im Hinspiel 18 Schüsse ab und hatte den höheren xG-Wert (1,16 zu 0,45), aber am Ende entscheiden eben Tore.

Trotz der Sperre von Pau Cubarsí nach seinem Platzverweis glauben wir an einen Sieg der Katalanen – ob das für das Weiterkommen reicht, steht auf einem anderen Blatt.

Liverpool vs. Paris Saint-Germain

Arne Slots Liverpool hat eine letzte Chance, eine bisher enttäuschende Saison an der Anfield Road zu retten. In der Premier League liegen sie nur auf Platz fünf und aus beiden nationalen Pokalwettbewerben sind sie bereits ausgeschieden. Die 0:2-Niederlage gegen PSG unter der Woche war die dritte Pleite in Folge – ein Negativlauf, den sie diese Saison schon zum dritten Mal erleben.

Wir alle wissen, wozu europäische Nächte an der Merseyside führen können. Der 4:0-Sieg gegen Barcelona 2019, das Comeback gegen Dortmund drei Jahre zuvor oder Steven Gerrards Strahl gegen Olympiakos 2004 sind unvergessen. PSG hat zwar die Führung im Rücken, kennt aber die Historie dieses Ortes und wird nichts auf die leichte Schulter nehmen.

Eigentlich müsste Luis Enrique sogar enttäuscht sein, dass sein Team im Hinspiel nicht höher gewonnen hat. Paris kam auf 18 Schüsse (Liverpool nur 3) und hatte 39 Ballkontakte im gegnerischen Strafraum. Mit mehr Ecken, Flanken und einer besseren Passquote hätten sie eigentlich mit mehr als zwei Toren Vorsprung anreisen müssen.

Liverpool könnte unter dem Flutlicht von Anfield erneut Magie versprühen, und Mohamed Salah möchte sich bei seinem Abschied sicher noch einmal von seiner besten Seite zeigen. Doch am Ende werden die Franzosen wohl zu abgeklärt sein.