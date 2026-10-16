Die Ligaphase dieser Saison kommt im Schnitt auf 4,08 Tore pro Spiel, nach 3,38 in der Vorsaison, da nahezu alle Topklubs auf offensives Fußball setzen.

Champions-League-Spieltag-3-Märkte Quote Fenerbahce gewinnt gegen Slavia Prag 1.60 PSG gegen Barcelona – Über 4,5 Tore 2.10 Bayern München gegen Arsenal – Über 2,5 Tore 1.60 Como gegen Manchester United – Über 2,5 Tore 1.60 Club Brügge gegen Lens – Über 3,5 Tore 2.40

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Fenerbahce gegen Slavia Prag – Sieg Fenerbahce

Fenerbahce gehörte am zweiten Spieltag zu den vielen Mannschaften, die defensiv auseinandergenommen wurden. Sie verloren in Birmingham deutlich 0:6 gegen Aston Villa. Das Ergebnis erzählte jedoch nicht die ganze Geschichte, denn die Gäste erspielten sich 1,73 xG (erwartete Tore) und drei große Torchancen.

In europäischen Wettbewerben tun sich die Türken zu Hause deutlich leichter, und sie dürften sich umgehend zurückmelden. Seit Beginn der Saison 2023/24 hat Fenerbahce nur fünf ihrer 27 europäischen Heimspiele verloren und 15 davon gewonnen. In dieser Phase erzielten sie im Schnitt 1,78 Tore pro Spiel und kassierten lediglich 0,89.

Diese Zahlen sprechen dafür, dass sie selbst bei einer vergleichsweise niedrigen Quote gegen Slavia Prag weiterhin interessant sind. Die Tschechen gingen am zweiten Spieltag als klarer Favorit auswärts bei Turnier-Debütant Sabah an den Start, verloren aber 0:2.

Diese Niederlage bedeutet, dass Slavia nun acht Auswärtsspiele in europäischen Wettbewerben in Folge nicht gewonnen hat. Sieben davon gingen verloren, und über alle acht Partien hinweg gelang nur ein einziges Tor. Diese schwache Bilanz verstärkt den Eindruck, dass Fenerbahce am Dienstagabend als Sieger vom Platz gehen wird.

PSG gegen Barcelona – Über 4,5 Tore

Die beiden Top-Favoriten auf den Titel in der Champions-League-Saison 2026/27 treffen am dritten Spieltag in Paris aufeinander. PSG peilt den dritten Europapokal-Titel in Folge an und kommt frisch von einem deutlichen 4:2-Sieg gegen Manchester City. Barcelona wiederum spielt sich weiterhin durch jeden Gegner und siegte zuletzt 4:1 in Istanbul gegen Galatasaray.

Tore scheinen garantiert, da weder Hansi Flick noch Luis Enrique von ihren offensiven Prinzipien abweichen werden. Beide Trainer sind bereit, Risiken einzugehen, um den Ball schnell zurückzuerobern, was viel Raum im Rücken der Abwehr lässt. Beim Auswärtsspiel von PSG im Etihad Stadium gab es neun große Torchancen, und diese Partie dürfte noch offener verlaufen.

Das bislang einzige Champions-League-Spiel im Parc des Princes in dieser Saison endete mit einem 6:1-Sieg für PSG. Zwar war das gegen den Außenseiter Slovan Bratislava, doch auch gegen Top-Teams trafen die Pariser zuletzt munter. In ihrem letzten Champions-League-Heimspiel der vergangenen Saison gewannen sie mit 5:4 gegen Bayern München.

Über 4,5 Tore bietet gegen Barcelona mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 44 % Value. Diese Wette ist zudem in beiden bisherigen Champions-League-Partien der Katalanen in dieser Saison aufgegangen. Barça ist derzeit wohl die gefährlichste Offensivmannschaft Europas, und sie dürften für diese Partie sogar Raphinha aus der Verletzungspause zurückbekommen.

Bayern München gegen Arsenal – Über 2,5 Tore

Arsenal ist unter den europäischen Spitzenteams ein wenig die Ausnahme. Der Erfolg der letzten Jahre basiert größtenteils auf einer soliden Defensive. In der Ligaphase der vergangenen Saison legten die Londoner gegen Bayern München jedoch einen Gang zu und gewannen 3:1.

Ein Jahr später dürfte es erneut Tore geben, wenn die beiden Klubs in der Allianz Arena aufeinandertreffen. Bayern trifft und kassiert weiterhin fleißig Tore, wie das 3:3 gegen Viking am zweiten Spieltag zeigte. Seit Beginn der vergangenen Saison fielen in den Champions-League-Partien der Münchner im Schnitt 4,63 Tore pro Spiel.

In beiden bisherigen Europapokalspielen der Bayern in dieser Saison fielen jeweils mindestens fünf Tore. Arsenal wiederum traf gegen Lille am zweiten Spieltag binnen acht zweiter-Halbzeit-Minuten dreimal und überrollte die Franzosen.

Die Buchmacher erwarten hier nicht ganz so viele Tore wie beim anderen Schwergewichts-Duell in Paris. Das bedeutet, dass sich Über 2,5 Tore mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 62 % anbietet. Diese Wette ist in acht der letzten neun Champions-League-Partien der Bayern aufgegangen.

Como gegen Manchester United – Über 2,5 Tore

Como ist der neue Name auf der europäischen Bühne in dieser Saison. Unter Cesc Fàbregas spielen die Italiener einen unterhaltsamen, ballbesitzorientierten Fußball. Como presst gern hoch, was hochwertige Chancen schafft, sie im Umschaltspiel aber auch verwundbar macht.

Schon nach zwei Partien ihrer ersten Kampagne auf diesem Niveau haben wir das Beste und das Schlechteste von Como gesehen. In beiden Spielen fielen jeweils fünf Tore: ein 4:1-Sieg gegen Leipzig, gefolgt von einer 2:3-Niederlage bei Feyenoord.

Manchester United muss unbedingt auf die 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid reagieren. Den Einzug unter die besten 24 sollten die Red Devils komfortabel schaffen, doch für den angestrebten Platz unter den besten acht braucht es wieder Siege. Dieses Format trägt zu dem offenen, offensiven Fußball bei, den wir bislang gesehen haben.

In der aktuellen Form könnte sich Uniteds Abwehr gegen ein offensivstarkes Como-Team schwertun. Die Gäste wiederum verfügen über das Tempo, um im Konter zuzuschlagen. Das spricht dafür, dass Über 2,5 Tore hier die naheliegende Wahl ist.

Club Brügge gegen Lens – Über 3,5 Tore

Eines der herausragenden Ergebnisse dieser Champions-League-Saison war der 4:3-Sieg von Club Brügge gegen Inter, als Nicolo Tresoldi mit einem Hattrick San Siro zum Schweigen brachte. Dabei entstanden außergewöhnliche 13 große Torchancen und insgesamt 8,62 xG (erwartete Tore) in einer völlig offenen Partie.

Auch das Auftaktspiel der Belgier war torreich und endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Aston Villa. Seit Beginn der vergangenen Saison kommen die Champions-League-Heimspiele von Club Brügge im Schnitt auf 4,88 Tore pro 90 Minuten. Das spricht dafür, dass es auch beim Besuch von Lens am Mittwoch einiges an Toren geben dürfte.

Die Franzosen gewannen ihr erstes Auswärtsspiel bei Slavia Prag mit 3:2. Auch dieses Spiel dürften sie als eines ansehen, das sie für sich entscheiden können, zumal die Defensive des Gegners alles andere als fehlerfrei ist.

Club Brügge hat in der bisherigen Ligaphase 7,5 xG zugelassen, der schlechteste Wert aller 36 teilnehmenden Mannschaften. Eine Woche nach dem wilden Schlagabtausch in Mailand bietet Über 3,5 Tore mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 40 % ebenfalls Potenzial.

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