Champions League Assists Quoten: Zwei Stars jagen den 25-Jahre-Rekord

Luis Figos ewiger Saisonrekord von neun Torvorlagen ist für Michael Olise und Vinicius Junior zum Greifen nah. Mit jeweils sieben Assists im Gepäck treffen die beiden Edeltechniker nun in der K.-o.-Phase direkt aufeinander.

Champions League Assists Quote Olise wird bester Vorbereiter 4.10 Vini wird bester Vorbereiter 5.90

Quoten zur Verfügung gestellt von bet365. Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.

Die Jagd auf den Figo-Rekord

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit Luis Figo die Messlatte legte. Kein Spieler konnte seinen Rekord von neun Vorlagen in einer einzigen Champions-League-Saison (aufgestellt für Barcelona 1999/2000) bisher einstellen. Neben Michael Olise und Vinicius Junior haben bisher acht weitere Spieler sieben Assists erreicht, darunter Legenden wie Xavi, Mesut Özil und Raúl González.

Fünf weitere Akteure kamen auf acht Vorlagen, darunter David Beckham und Raphinha, doch Figos Bestmarke blieb unerreicht. Jetzt stehen zwei Künstler bei sieben Vorlagen – und das Viertelfinale steht erst noch an. Das Schicksal will es so, dass dieses Duell persönlich wird: Real Madrid und Bayern München treffen im direkten Schlagabtausch aufeinander.

Olise hat das Spiel unter Vincent Kompany transformiert. In 38 Pflichtspielen kommt er auf beeindruckende 15 Tore und 27 Vorlagen. Der Franzose ist der erste Bayern-Profi seit Leroy Sané (2020/21, 6 Assists), der fünf oder mehr Vorlagen in einer UCL-Saison liefert.

Seine ganze Klasse zeigte er im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta. Während fünf verschiedene Spieler trafen, stahl Olise mit zwei Toren und einer Vorlage beim 6:1-Sieg allen die Show. Seine Statistiken sind kurios: Olise hat in der Champions League mittlerweile mehr Spiele mit mehreren Toren (3) als Partien mit nur einem Treffer (2).

Seine Gelbe Karte in der 77. Minute bedeutete eine Sperre für das Rückspiel, das Bayern ohne ihn mit 4:1 in der Allianz Arena gewann. Manche munkelten, die Verwarnung sei Absicht gewesen, um mit „sauberer Weste“ ins Viertelfinale zu gehen – sanktioniert wurde er dafür jedoch nicht.

Gleichzeitig schreibt Vinicius die Geschichtsbücher von Real Madrid um. Der Brasilianer kommt auf 31 Assists in 80 Champions-League-Spielen und zog damit mit Cristiano Ronaldo gleich. Die portugiesische Ikone benötigte jedoch 101 Spiele für diesen Wert, Karim Benzema landete bei 27 Vorlagen aus 133 Partien.

In der ewigen Bestenliste der Champions-League-Vorlagen stehen nur noch vier Spieler über Vinicius. Er teilt sich derzeit den fünften Platz mit Kevin De Bruyne und Ryan Giggs. Das Entscheidende für deinen Wett Tipp: Die vier vor ihm – Neymar, Lionel Messi, Ángel Di Maria und Cristiano Ronaldo – spielen alle nicht mehr in Europa.

In dieser Spielzeit steht Vini bei 15 Toren und 12 Assists in 42 Einsätzen. Fünf Tore und sieben dieser Vorlagen erzielte er allein in der Königsklasse. Sein Doppelpack gegen Manchester City im Rückspiel besiegelte den 5:1-Gesamtsieg und unterstrich seine aktuelle Topform.

In den letzten zehn Jahren ist Vinicius der einzige Spieler, der mehr als 25 Tore und 25 Vorlagen in diesem Wettbewerb produziert hat. Seit 2022 war er direkt an 39 Champions-League-Toren beteiligt.

Die Bühne ist bereitet. Zwei Titanen mit insgesamt 21 Europapokalsiegen treffen im Viertelfinale aufeinander. Olise und Vini duellieren sich über zwei Legs – ein persönlicher Zweikampf, der diesem historischen Duell eine weitere Ebene verleiht. Diese Klubs haben einige der legendärsten Nächte des Fußballs hervorgebracht.

Bayerns Spielmacher vs. Madrids Katalysator

Der Quotenmarkt zeigt einen leichten Value-Vorteil. Olise hat in dieser Champions-League-Saison ein Spiel weniger absolviert als Vini, da er das Rückspiel gegen Atalanta gesperrt verpasste. Das bedeutet jedoch auch: Er geht ausgeruht in das Kräftemessen mit den Königlichen.

Die Zahlen des 24-Jährigen sind außergewöhnlich. 27 Vorlagen über drei Wettbewerbe hinweg in dieser Saison sprechen eine deutliche Sprache. Seine Rate an kreierten Großchancen gehört zur absoluten Elite Europas. Unter Kompany ist Olise das zentrale Herzstück als Vorbereiter.

Seit Jahren hat kein Spieler mehr den Titel des Vorlagenkönigs aus dieser Position heraus gewonnen. Doch Olises Fähigkeit, in Druckmomenten abzuliefern – wie gegen Atalanta – deutet darauf hin, dass er sein Konto in den kommenden Runden weiter füllen wird. Gegen Real hat er die perfekte Plattform dafür.

Vinicius hingegen hat bereits mehr Vorlagen in diesem Wettbewerb gesammelt als jeder andere Real-Profi außer CR7. Und der Brasilianer erreichte diesen Meilenstein in 21 Spielen weniger im weißen Trikot. Seine Formkurve zeigt steil nach oben.

Madrid trifft zwar auf eine stabile Bayern-Defensive, aber Vini blüht in solchen Nächten auf. Seine Bilanz gegen Top-Klubs in der Königsklasse ist herausragend.

Zwei weitere Assists in den zwei Spielen würden Figos Rekord einstellen, ein dritter würde ihn zum alleinigen Rekordhalter machen. Zudem fehlen ihm nur noch zwei Vorlagen, um mit dem viertplatzierten Neymar (33 Assists) gleichzuziehen.

Auch der weitere Turnierbaum spielt eine Rolle: Der Sieger aus Bayern gegen Madrid trifft im Halbfinale auf den Gewinner der Partie Paris Saint-Germain gegen Liverpool.

Zwei Spieler, jeweils sieben Assists, ein Rekord. Das Viertelfinale wird hier die Entscheidung erzwingen. Die Quoten favorisieren Olise leicht, aber der Value liegt bei Vinicius. Auf einen der beiden zu setzen, ist ein Wett Tipp auf anhaltende Exzellenz auf höchstem europäischem Niveau.

Geschichte wird oft geschrieben, wenn Bayern und Madrid aufeinandertreffen. Olise und Vini haben 180 Minuten Zeit, um sich in eine exklusive Liste einzutragen. Doch nur einer von beiden wird den Weg ins Halbfinale und darüber hinaus fortsetzen können.

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